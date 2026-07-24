Aranceles de Trump a Colombia provocan críticas contra Abelardo de la Espriella: “Se comportan como borregos”

La decisión de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Colombia generó reacciones políticas en el país y abrió cuestionamientos sobre la estrategia diplomática de Abelardo de la Espriella frente a Estados Unidos - crédito AP Foto/Rick Bowmer/VisualesIA

La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer nuevos aranceles a Colombia provocó una ola de reacciones políticas en el país, especialmente entre sectores de oposición que cuestionaron la estrategia diplomática del presidente electo Abelardo de la Espriella y su acercamiento con la administración estadounidense.

Los críticos aseguraron que el gesto de respaldo hacia Washington no se tradujo en beneficios para Colombia y reclamaron una postura más firme en defensa de los intereses nacionales. Estados Unidos anunció que desde este viernes 24 de julio de 2026 aplicará nuevos gravámenes de entre 10% y 12,5% a importaciones provenientes de unos 60 socios comerciales, entre ellos Colombia.

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La medida, ordenada por el presidente Donald Trump, fue justificada por la Casa Blanca bajo el argumento de que algunos países no han adoptado acciones suficientes contra productos elaborados con trabajo forzado.

Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la tarifa será del 10% para los países que adopten y hagan cumplir prohibiciones efectivas frente a esas prácticas, mientras que aquellos que no cumplan con esos compromisos enfrentarán un arancel del 12,5%.

Tras conocerse la decisión, dirigentes y activistas políticos de sectores de izquierda cuestionaron el papel del presidente electo Abelardo de la Espriella y del equipo que viajó recientemente a Washington para fortalecer relaciones con el gobierno estadounidense.

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Una de las primeras en pronunciarse fue Laura Beltrán, más conocida en redes sociales como Lalis y representante a la Cámara, quien aseguró en su cuenta de X que la decisión de Estados Unidos evidenciaba que el acercamiento con Washington no había representado beneficios para Colombia.

“Esto es increíble, jaja. Abelardo de la Espriella rindiéndole pleitesía a EE. UU. y la respuesta Trump fue subirle los aranceles a Colombia del 10% al 12,5%, ni respeto, ni ventajas, ni trato preferencial. Cuando se negocia desde la sumisión, el que pierde siempre es el país”, escribió.

Laura Beltrán, conocida como Lalis, y el activista Levy Rincón cuestionaron la estrategia diplomática de Abelardo de la Espriella tras el anuncio de nuevos aranceles para Colombia - crédito X

La congresista agregó: “Ay lo que vamos a extrañar un presidente con dignidad”, en referencia a la política exterior del actual gobierno de Gustavo Petro, defendiendo una postura más independiente frente a Estados Unidos.

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En la misma línea se pronunció Camilo Romero, exembajador de Colombia en Argentina, quien comparó la situación colombiana con la del gobierno argentino de Javier Milei y cuestionó la estrategia de acercamiento con Trump.

“Pasó con Milei, pasó con Abelardo: se arrodillaron a más no poder a Trump y de todas formas castigó a Argentina y Colombia con más aranceles”, aseguró. Romero añadió que “ser vendepatria, además de indigno, es inútil ante los que se creen amos y dueños del mundo”.

El exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, comparó la situación con el caso de Javier Milei y criticó el acercamiento de Abelardo de la Espriella con Donald Trump - crédito Camilo Romero/X

El activista político Levy Rincón también lanzó críticas contra el presidente electo y su equipo diplomático. “O sea que Abelardo y Restrepo se arrastraron, se humillaron y se le arrodillaron a Donald Trump para que de todas maneras nos metieran aranceles del 12,5%”, manifestó.

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Además, cuestionó el viaje realizado a Washington: “Y todo ese show que hicieron yendo hasta Washington a decir que eran amigos del país americano”, agregó.

Por su parte, Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá y dirigente del Pacto Histórico, aseguró que la reacción del sector político cercano a Abelardo de la Espriella había sido insuficiente frente a la decisión de Estados Unidos.

“Trump castiga a Colombia con nuevos aranceles y el abelardismo responde con un silencio cómplice. Ni una palabra para defender a nuestros productores, exportadores y la soberanía nacional”, afirmó.

María José Pizarro y María del Mar Pizarro criticaron la relación del próximo Gobierno con Estados Unidos y aseguraron que la cercanía con Trump no evitó las nuevas medidas comerciales - crédito X

Becerra sostuvo que el nuevo gobierno tendrá que responder por la estrategia utilizada frente a Washington. “Cuando llegue la hora de explicar por qué agacharon la cabeza frente a esta agresión contra el país, van a necesitar más que rodilleras. Colombia merece un gobierno que defienda sus intereses, no que guarde silencio ante los atropellos”, señaló.

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La excongresista María José Pizarro también cuestionó la visita del equipo de Abelardo de la Espriella a Estados Unidos y aseguró que las relaciones internacionales no pueden depender únicamente de vínculos personales.

“Qué vergüenza, de nada le sirvió el viaje de Juan José Restrepo a Washington, la política exterior no se maneja a punta de amiguismo”, escribió. Además, agregó: “Se comportan como borregos y salimos trasquilados los colombianos”.

La congresista María del Mar Pizarro insistió en las críticas al acercamiento con Trump y aseguró que la relación con Washington no evitó las nuevas medidas comerciales. “Para esto sirve ser ‘amigo’ de Trump: para nada. A pesar de que Abelardo gana con la bendición de EE. UU., a Colombia le clavan aranceles sin piedad”, afirmó.

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Desde otro sector político, Vicky Dávila salió en defensa del presidente electo y responsabilizó al actual gobierno por la situación comercial con Estados Unidos. La exprecandidata presidencial afirmó que “los nuevos aranceles de EE. UU. a Colombia son resultado de la mala gestión del Gobierno Petro”.

Vicky Dávila cuestionó al Gobierno Petro por los nuevos aranceles de Estados Unidos y aseguró que Abelardo de la Espriella buscará corregir la situación cuando asuma la Presidencia - crédito Vicky Dávila/X

Dávila aseguró además que Abelardo de la Espriella trabajará para modificar esa situación cuando asuma el poder: “El presidente electo Abelardo De las Espriella trabaja para que cuando llegue con su Gobierno se pueda subsanar esa medida que afecta al país”.

Mientras continúan las reacciones políticas, la administración Trump mantiene abierta la posibilidad de aplicar nuevas medidas comerciales contra otros países. La Casa Blanca sostiene que los aranceles buscan proteger a los trabajadores estadounidenses, mientras economistas advierten que podrían aumentar costos para consumidores y empresas en los países afectados.

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