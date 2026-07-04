Colombia

La verdadera razón por la que le salen rayas blancas en sus uñas: médico colombiano explica y da soluciones

En un video publicado en YouTube, el profesional sostuvo que las marcas blancas, las crestas y los surcos podrían aparecer cuando se altera la absorción de nutrientes por una baja acidez estomacal

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Primer plano de una mano con los dedos ligeramente flexionados, mostrando uñas con múltiples estrías horizontales blancas en la superficie.
El médico Oswaldo Restrepo vincula las líneas en las uñas con fallas en la digestión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las uñas no solo cumplen una función estética, también pueden reflejar algunos cambios que ocurren en el organismo, pues líneas, surcos, manchas o alteraciones en su color suelen despertar dudas entre quienes las presentan y, en muchos casos, motivan la búsqueda de explicaciones sobre su origen.

Precisamente sobre este tema habló el médico colombiano Oswaldo Restrepo, quien dedicó un video en su canal de YouTube a explicar qué significan las líneas blancas, las crestas verticales y los surcos horizontales que aparecen en las uñas.

Según indicó, estos cambios podrían estar relacionados con problemas en la digestión y en la absorción de nutrientes, aunque también advirtió que algunas alteraciones requieren valoración médica inmediata.

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Durante su intervención, el profesional invitó a los espectadores a observar detenidamente sus manos y aseguró que este tipo de marcas no siempre deben interpretarse como un simple defecto estético.

Primer plano de una mano con cuatro uñas que presentan múltiples grietas y la luna blanca visible en la base. Los bordes son amarillentos y irregulares.
Cuáles son las marcas en las uñas que ameritan consulta sin demora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Toma tu mano ahora mismo, ponla bajo la luz de tu celular o cerca de una ventana. Mira tus uñas con atención. ¿Ves una rayita? ¿Una línea que va de arriba hacia abajo o una cresta horizontal que cruza la uña como un surco? Si la respuesta es sí, tu cuerpo te está mandando una señal que casi nadie sabe leer. Esa línea no es un defecto estético, no es porque te golpeaste. Es una marca que el cuerpo deja cuando algo por dentro no está funcionando bien“, afirmó.

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Aunque Restrepo atribuye estas marcas principalmente a dificultades digestivas, la literatura médica señala que las líneas blancas y otros cambios en las uñas pueden tener múltiples causas, entre ellas traumatismos, envejecimiento, deficiencias nutricicionales o algunas enfermedades, por lo que un diagnóstico definitivo debe ser realizado por un profesional de la salud.

En el video, Restrepo aseguró que la uña se forma en una estructura ubicada debajo de la piel conocida como matriz ungueal, donde se produce el tejido nuevo a partir de los nutrientes que llegan por la sangre. Según explicó, cuando ese aporte nutricional se altera, la formación de la uña también cambia y aparecen las conocidas líneas o crestas.

“La uña crece desde la raíz, que está escondida debajo de la piel de la base del dedo. Esa raíz fabrica la uña usando los nutrientes que le llegan a través de la sangre. Cuando esos nutrientes llegan bien y de forma constante, la uña crece pareja, lisa y uniforme. Pero cuando el cuerpo pasa por un periodo en el que la absorción de nutrientes falla, la raíz de la uña lo registra como una interrupción en su construcción. El resultado es una línea horizontal o un surco que queda grabado como si fuera el registro de ese momento”, explicó.

El médico Oswaldo Restrepo atribuye el dolor lumbar a desequilibrios musculares por pasar horas sentado - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube
Oswaldo Restrepo explica qué podrían decir las líneas en las uñas sobre la digestión - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

De acuerdo con el médico, uno de los factores que favorecería este problema sería la baja producción de ácido gástrico, condición que, según él, dificultaría la digestión adecuada de las proteínas.

Para esto, Restrepo compartió un protocolo elaborado con ingredientes de uso común en la cocina, compuesto por vinagre de manzana, jengibre y agua tibia que ayudaría a solucionar el problema. Además, indicó que la mezcla debería consumirse antes de la comida principal para favorecer la digestión.

Mezcla una cucharada de vinagre de manzana en medio vaso de agua tibia. Agrega media cucharadita de jengibre rallado o en polvo, revuelve bien y tómatelo diez minutos antes de tu comida principal. Desde la primera toma, el estómago va a recibir exactamente lo que necesita para hacer su trabajo bien. Y cuando el estómago hace bien su trabajo, lo que ves en las uñas empieza a cambiar”, manifestó.

Asimismo, aseguró que el vinagre de manzana ayudaría a recuperar la acidez del estómago, mientras que el jengibre estimularía la producción de jugos digestivos y disminuiría la inflamación del tracto digestivo.

Primer plano de una botella de vinagre de manzana de vidrio ámbar y una cucharadita medidora de metal llena de líquido sobre una mesada de cocina.
El remedio con vinagre de manzana y jengibre que Oswaldo Restrepo propone para las uñas con surcos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

No obstante, la evidencia científica, según Retrepo, sobre el uso del vinagre de manzana para mejorar la digestión o corregir alteraciones en las uñas indica que es limitada, por lo que este tipo de preparaciones no reemplazan la evaluación médica cuando existen síntomas persistentes.

Durante su explicación, el médico también enumeró varias prácticas cotidianas que, desde su punto de vista, favorecerían una digestión deficiente y, en consecuencia, alterarían la formación de las uñas.

Entre ellas mencionó consumir bebidas muy frías durante las comidas, comer con rapidez, abusar de antiácidos sin supervisión médica, saltarse comidas e ignorar las señales que reflejan las uñas.

“El estómago no está produciendo suficiente ácido para descomponer bien las proteínas que se comen. Las proteínas sin digerir no llegan a los tejidos. Los residuos de esa digestión incompleta se acumulan en el intestino y el cuerpo tiene que manejarlos como un desecho. Las líneas verticales de la uña son una señal de que este problema lleva mucho tiempo. El vinagre de manzana con jengibre actúa directamente sobre esa causa”, sostuvo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El médico que explica qué dicen tus manos sobre tu salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de concluir el video, Restrepo enfatizó que no todas las alteraciones de las uñas tienen el mismo significado y pidió prestar especial atención cuando aparezcan líneas oscuras.

Si ves una línea oscura, marrón o negra, que va de la base de la uña a la punta, eso no es lo que estamos tratando hoy y debes consultar a un médico sin esperar. El vinagre de manzana no es apto para personas con úlcera gástrica activa sin consulta previa. Y si tomas medicamentos para la diabetes o la presión, consulta a tu médico antes de empezar, porque el vinagre puede interactuar con ellos”, advirtió.

Finalmente, sugirió aplicar una gota de aceite de oliva sobre las uñas cada noche como medida cosmética para hidratar la queratina mientras crecen nuevas capas de la uña.

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Oswaldo RestrepoBaja acidez estomacalMarcas blancas en las uñasColombia-SaludColombia-Noticias

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