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Estos son los mejores memes que dejó el partido Colombia vs. Ghana en el estadio de Kansas City: “Tan divino”

El gol de John Arias, los “brujos” de la tribuna africana y la tensión ante la clasificación a octavos de final quedaron reflejados en creativas imágenes y reacciones en las redes sociales

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La tensión, los nervios y la emoción por el partido de la Selección Colombia contra la delegación de Ghana en el estadio de Kansas City, Estados Unidos, se reflejaron en redes sociales.

El ambiente en el estadio de Kansas fue intenso desde el inicio; sin embargo, no había comenzado el juego cuando los aficionados ya habían dejado memes de todo tipo en las redes, muchos de ellos, con respecto a los posibles actos de brujería que aficionados del equipo africano habrían realizado.

Los colombianos aprovecharon el partido para dejar todo tipo de memes en redes sociales - crédito Sergio Acero/Reuters y @AguilaFutbol/X
Los colombianos aprovecharon el partido para dejar todo tipo de memes en redes sociales - crédito Sergio Acero/Reuters y @AguilaFutbol/X

El primer gol llegó en el minuto 14 por Jhon Arias, que definió tras un centro de Luis Javier Suárez y determinó el curso del primer tiempo, además de numerosas reacciones en redes.

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Los memes que dejó el tenso encuentro con la selección de Ghana

La conversación digital durante el partido se vio dominada por una ola de memes centrados en la supuesta “brujería” atribuida al equipo africano, una narrativa que cobró fuerza en los días previos y que los usuarios transformaron en tendencia humorística. La creatividad en redes sociales llevó la discusión más allá de lo deportivo y la convirtió en un fenómeno viral.

Memes tras el primer gol de John Arias - crédito @AguilaFutbol/X
Memes tras el primer gol de John Arias - crédito @AguilaFutbol/X

Los internautas retomaron la idea del “hechizo” y la mezclaron con referencias a figuras religiosas, personajes populares y escenas de películas. Una de las publicaciones más compartidas ironizó sobre la necesidad de ayuda espiritual: “los muchachos y yo subiendo Monserrate para anular la brujería de Ghana”, mensaje acompañado de un video de personas ascendiendo el cerro bogotano.

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Memes partido Colombia-Ghana sobre los "brujos" del país africano - crédito X
Memes partido Colombia-Ghana sobre los "brujos" del país africano - crédito X

En la misma línea, varios memes recurrieron al reconocido padre Diego Jaramillo, conocido sacerdote colombiano, como contraparte nacional del supuesto brujo ghanés. “Dios y su mejor alumno. Tenemos a este brujo. ¿Ustedes?”, preguntaba una imagen junto a la fotografía del hombre presentado como brujo africano.

La respuesta llegó con otra imagen: “Dios y al padre Diego Jaramillo, papi”, donde el sacerdote aparecía ataviado con la camiseta de la selección. Otro montaje lo mostró frente al supuesto brujo con el mensaje: “Llegó el momento…”.

El padre Jaramillo fue protagonista en los memes del partico Colombia-Ghana - crédito X
El padre Jaramillo fue protagonista en los memes del partico Colombia-Ghana - crédito X

La cultura popular también tuvo su espacio. Un dibujo recreó al reconocido cantante antioqueño Octavio Mesa, luciendo la camiseta de Colombia y la frase de su tradicional canción: “Ayer peleé con el diablo y dijeron que dicen que es muy bravo”, en alusión a la batalla espiritual que muchos usuarios inventaron para el partido.

El humor se extendió a las cábalas deportivas y los juegos de palabras. Una publicación protagonizada por el acto mexicano Eugenio Derbez apareció con el juego de palabras: “¿Colombia gana? ¿O Gana Ghana?”, utilizando el doble sentido entre el nombre del país africano y la expresión “gana”.

Eugenio Derbez y su aparición en memes a favor de Colombia - crédito X
Eugenio Derbez y su aparición en memes a favor de Colombia - crédito X

El fenómeno no quedó solo en Colombia. Aficionados internacionales también participaron. Un usuario extranjero escribió en inglés su deseo de que Colombia venciera a Ghana “y hacer llorar otra vez a Messi y Argentina”.

Colombia también tiene sus "brujas", según los memes por el partido Colombia-Ghana - crédito X
Colombia también tiene sus "brujas", según los memes por el partido Colombia-Ghana - crédito X

El desarrollo del partido se vio interrumpido por lesiones. Colombia debió sustituir a Jhon Córdoba tras una molestia muscular. Ghana también realizó un cambio temprano, con la salida obligada de Marvin Senaya por lesión y el ingreso de Alidu Seidu.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se mostró sólido desde el inicio e impuso condiciones en los primeros minutos y encontró la apertura luego de que Arias se anticipó a la defensa rival y empujó el balón al fondo de la red.

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