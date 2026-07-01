Paloma Valencia aseguró que Iván Cepeda estaría “extorsionando” al nuevo presidente con su desobediencia civil: “Déjele eso a los criminales”

Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda y le pidió ejercer la oposición dentro de los límites legales y democráticos - crédito Catalina Olaya/Coloprensa

El llamado del excandidato presidencial y ahora líder de la oposición, Iván Cepeda, de sumarse a una posible desobediencia civil ante el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella, el país político sigue cuestionando duramente su posición.

De hecho, después de que el senador del Pacto Histórico saliera en la mañana del miércoles 1 de julio a dar explicaciones sobre el pronunciamiento del día anterior que encendió las alarmas sobre una posible crisis políticas, la excandidata presidencial Paloma Valencia salió a cuestionar a Cepeda.

A través de su cuenta de X, la también senadora del Centro Democrático le solicitó al líder de la oposición que se ajuste al formato de un demócrata y no sobrepase los límites legales para ejercer su oposición.

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Incluso, la excandidata le sugirió realizar todos los debates y observaciones que considere necesarios a Abelardo de la Espriella, siempre y cuando no use las vías de hecho para imponer una ideología o promover un posible desacato al sistema político del país.

Paloma Valencia pidió a Iván Cepeda que ejerza la oposición dentro de los límites legales y con el comportamiento de un demócrata - crédito X

“Uno puede proponer debates sobre todos los temas, hacer observaciones; lo que no puede es extorsionar. Déjele eso a los criminales; los demócratas no se comportan así. Tiene que definir de qué lado está”, escribió Paloma Valencia en su cuenta de X.

Las palabras de la senadora del Centro Democrático se dan como respuesta al mensaje publicado por el senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda en la mañana del miércoles en el que defendió su llamado a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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En su pronunciamiento, Cepeda dijo que esa postura obedece a lo que considera una violación de la soberanía nacional, después de haber perdido la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 y de confirmar que encabezará la oposición en el Congreso de Colombia.

Cepeda se refirió a su anuncio vía X la mañana del miércoles 1 julio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast

El martes 30 de junio sostuvo ante medios de comunicación que, si no se cumplían ciertas “condiciones de legalidad”, no reconocería la autoridad de quien, a su juicio, no defendiera la soberanía nacional.

El mismo martes por la noche, en el programa Noches de opinión, explicó el sentido de esa expresión. “Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, afirmó.

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La mañana del miércoles 1 de julio de 2026, Cepeda volvió sobre la controversia en un mensaje publicado en X. Allí sostuvo que el centro del debate no era la forma de su protesta, sino “la afrenta a la dignidad nacional”, y reclamó que De la Espriella aclarara si es “colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Cepeda concedió la entrevista la noche del martes 30 de junio, mismo día en que realizó el polémico anuncio - crédito captura de pantalla Señal Colombia/YouTube

El senador añadió que el gobierno electo estaría intentando equiparar dos asuntos distintos. Por un lado, ubicó su pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral, en el que dijo mantenerse; por el otro, situó las obligaciones derivadas de la ciudadanía estadounidense, que considera incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia.

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Sobre ese punto, afirmó que no se trata de una interpretación aislada de su campaña, sino de obligaciones sobre las que, según él, ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública. También insistió en que persisten dudas sobre la legitimidad de la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño por la incompatibilidad que atribuye entre su juramento como ciudadano estadounidense y sus deberes como jefe de Estado colombiano.