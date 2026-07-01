Colombia

Paloma Valencia aseguró que Iván Cepeda estaría “extorsionando” al nuevo presidente con su desobediencia civil: “Déjele eso a los criminales”

La excandidata presidencial le pidió al ahora líder de la oposición que fomente los espacios de debate para criticar al nuevo gobierno, pero exigió no ‘instrumentalizar’ a la ciudadanía para vulnerar la democracia

Guardar
Google icon
Las encuestas presidenciales muestran a Iván Cepeda liderando intención de voto, pero con su crecimiento estancado en la recta final electoral - crédito Catalina Olaya/Coloprensa
Paloma Valencia cuestionó a Iván Cepeda y le pidió ejercer la oposición dentro de los límites legales y democráticos - crédito Catalina Olaya/Coloprensa

El llamado del excandidato presidencial y ahora líder de la oposición, Iván Cepeda, de sumarse a una posible desobediencia civil ante el nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella, el país político sigue cuestionando duramente su posición.

De hecho, después de que el senador del Pacto Histórico saliera en la mañana del miércoles 1 de julio a dar explicaciones sobre el pronunciamiento del día anterior que encendió las alarmas sobre una posible crisis políticas, la excandidata presidencial Paloma Valencia salió a cuestionar a Cepeda.

A través de su cuenta de X, la también senadora del Centro Democrático le solicitó al líder de la oposición que se ajuste al formato de un demócrata y no sobrepase los límites legales para ejercer su oposición.

PUBLICIDAD

Incluso, la excandidata le sugirió realizar todos los debates y observaciones que considere necesarios a Abelardo de la Espriella, siempre y cuando no use las vías de hecho para imponer una ideología o promover un posible desacato al sistema político del país.

Paloma Valencia pidió a Iván Cepeda que ejerza la oposición dentro de los límites legales y con el comportamiento de un demócrata - crédito X
Paloma Valencia pidió a Iván Cepeda que ejerza la oposición dentro de los límites legales y con el comportamiento de un demócrata - crédito X

Uno puede proponer debates sobre todos los temas, hacer observaciones; lo que no puede es extorsionar. Déjele eso a los criminales; los demócratas no se comportan así. Tiene que definir de qué lado está”, escribió Paloma Valencia en su cuenta de X.

Las palabras de la senadora del Centro Democrático se dan como respuesta al mensaje publicado por el senador electo y excandidato presidencial Iván Cepeda en la mañana del miércoles en el que defendió su llamado a la desobediencia civil pacífica contra el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

En su pronunciamiento, Cepeda dijo que esa postura obedece a lo que considera una violación de la soberanía nacional, después de haber perdido la segunda vuelta del 21 de junio de 2026 y de confirmar que encabezará la oposición en el Congreso de Colombia.

Cepeda se refirió a su anuncio vía X la mañana del miércoles 1 julio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast
Cepeda se refirió a su anuncio vía X la mañana del miércoles 1 julio de 2026 - crédito @IvanCepedaCast

El martes 30 de junio sostuvo ante medios de comunicación que, si no se cumplían ciertas “condiciones de legalidad”, no reconocería la autoridad de quien, a su juicio, no defendiera la soberanía nacional.

El mismo martes por la noche, en el programa Noches de opinión, explicó el sentido de esa expresión. “Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional”, afirmó.

La mañana del miércoles 1 de julio de 2026, Cepeda volvió sobre la controversia en un mensaje publicado en X. Allí sostuvo que el centro del debate no era la forma de su protesta, sino “la afrenta a la dignidad nacional”, y reclamó que De la Espriella aclarara si es “colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense”.

Cepeda concedió la entrevista la noche del martes 30 de junio, mismo día en que realizó el polémico anuncio - crédito captura de pantalla Señal Colombia/YouTube
Cepeda concedió la entrevista la noche del martes 30 de junio, mismo día en que realizó el polémico anuncio - crédito captura de pantalla Señal Colombia/YouTube

El senador añadió que el gobierno electo estaría intentando equiparar dos asuntos distintos. Por un lado, ubicó su pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral, en el que dijo mantenerse; por el otro, situó las obligaciones derivadas de la ciudadanía estadounidense, que considera incompatibles con el ejercicio de la Presidencia en Colombia.

Sobre ese punto, afirmó que no se trata de una interpretación aislada de su campaña, sino de obligaciones sobre las que, según él, ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública. También insistió en que persisten dudas sobre la legitimidad de la llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño por la incompatibilidad que atribuye entre su juramento como ciudadano estadounidense y sus deberes como jefe de Estado colombiano.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaAbelardo de la EspriellaIván CepedaDesobediencia civilColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los miércoles, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 1 de julio: ganadores del último sorteo

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Infobae Colombia conversó con la artista colombiana acerca de su más reciente show de bolero y jazz, que reivindica el romance frente a la hiperconectividad y el avance de la inteligencia artificial

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Las acciones hacen parte de la operación Zafiro, una ofensiva a nivel nacional que dejó 130 detenidos en todo el país en contra de delitos como el secuestro y la extorsión

Megaoperativo en Barranquilla dejó 10 personas capturadas y dos menores aprehendidos en medio de las disputas entre Los Pepes y Los Costeños

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

La trabajadora sufrió fuertes afectaciones y fue llevada a un centro asistencial, mientras el Cuerpo de Bomberos Voluntarios controló las llamas en un inmueble de cuatro pisos

Mujer fue rescatada con quemaduras en su cuerpo tras incendio en restaurante de Cali: la ciudad ya completa 173 incendios estructurales en 2026

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"

La presidenta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo recordó que el gremio ha pedido una tarifa del IVA del 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector

Anato expresó su preocupación por el impuesto del Ministerio de la Igualdad a tiquetes internacionales: "Podría afectar el crecimiento del turismo"
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

Natalia Bedoya y los secretos de su espectáculo teatral, ‘Romance’: “Es más revolucionario hablar de amor que hablar de la guerra”

La actriz Diana Ángel respondió a los comentarios de Abelardo de la Espriella sobre el ajiaco con mensaje satírico: “Desde la megacárcel”

Qué lleva Ryan Castro en su bolso de lujo: los artículos que siempre carga y la compra que le recomendó J Balvin

Isabella Ladera, que está embarazada, relató angustiante experiencia tras el doble terremoto en Venezuela: “Un llamado de urgencia”

Nicky Jam prestó su avión privado para enviar ayuda a Venezuela tras los recientes terremotos que ya dejan más de 2.000 muertos

Deportes

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Colombia vs. Ghana: hinchas se citaron en Monserrate, en Bogotá, para orar y pedir que no influya el “brujo ghanés” en el partido del Mundial 2026

Exfigura de la selección de Ghana lanzó advertencia a la selección Colombia de cara al duelo por el Mundial 2026: “No le tememos a nadie”

La selección Colombia jugará ante Ghana por el Mundial 2026 en el estadio más ruidoso del mundo: esta es la historia del recinto deportivo

Portugal vs. Croacia: hora y dónde ver en Colombia el duelo Cristiano Ronaldo y Luka Modrić en el Mundial 2026

Colombia ya tiene árbitro para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026: Luis Díaz y James Rodríguez lo padecieron