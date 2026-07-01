Famisanar se refirió al interventor Rubén Darío Gallo y la acción de tutela que interpuso un paciente por demora en entrega de medicamentos

Gallo atendió el requerimiento por parte de las autoridades - créditos @eps_famisanar/IG

EPS Famisanar aseguró la mañana del miércoles 1 de julio de 2026, mediante un comunicado oficial, haber cumplido con las órdenes judiciales relacionadas con su Agente Especial Interventor, Rubén Darío Gallo.

La respuesta oficial se conoció como parte de un proceso originado por una acción de tutela de un usuario que denunció la falta de atención para la entrega de sus medicamentos como parte de un tratamiento.

La entidad aclaró que la situación jurídica que motivó la reciente intervención surgió de un procedimiento estrictamente judicial y no de una actuación administrativa o disciplinaria.

Según el pronunciamiento, Famisanar respondió de manera oportuna a todos los requerimientos formulados por las autoridades competentes y acató las decisiones adoptadas dentro del expediente.

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“La entidad atendió de manera oportuna los requerimientos derivados de dicho proceso, dio cumplimiento a la decisión judicial y superó la situación que dio origen a la actuación, garantizando la protección del derecho fundamental a la salud del usuario”, puntualizó el documento por parte de la EPS (Entidad Promotora de Salud).

- crédito @EPS_Famisanar/X

La organización aclaró que el cumplimiento de las órdenes judiciales forma parte de sus obligaciones institucionales y reiteró su compromiso de actuar siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.

Además, insistió en que su prioridad es garantizar el acceso oportuno de los afiliados a los servicios de salud.

El comunicado se conoce en medio de un momento complejo para el sistema de salud colombiano, marcado por la intervención de varias EPS, la vigilancia de las autoridades y los desafíos en la prestación de servicios a millones de usuarios.

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Estas acciones han sido lideradas desde la Superintendencia de Salud bajo la administración de Gustavo Petro, antes bajo la dirección de Luis Carlos Leal, y ahora en cabeza del exalcalde de Medellín y exprecandidato presidencial Daniel Quintero.

Aunque el documento no entrega detalles adicionales sobre el proceso específico, sí adiciona que las circunstancias que motivaron la actuación judicial han sido superadas y que las órdenes impartidas por la justicia fueron acatadas.

- crédito @EPS_Famisanar/X

Para finalizar, desde Famisanar se dejó en claro que se que continuará fortaleciendo sus procesos y adoptando acciones para mejorar la atención a sus afiliados.

De paso, la entidad concluyó que busca ofrecer una atención integral, oportuna y de calidad a toda su población usuaria, con el fin de no obstaculizar el servicio a la ciudadanía.

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El otro anuncio que se hizo el 1 de julio de 2026 por parte de EPS Famisanar

Desde el 1 de julio, Bogotá activará el Modelo de Adscripción para que cerca de 394.000 usuarios del régimen subsidiado de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud escojan sin costo su centro de atención primaria en Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, una medida con la que el Distrito busca que cada paciente tenga seguimiento continuo por parte de un médico y un auxiliar de enfermería en los servicios básicos de salud.

La libre selección aplicará en cuatro de las localidades más pobladas de la capital y cambiará la forma de acceso al primer nivel de atención en el suroccidente de la ciudad.

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La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente informó que el objetivo es concentrar en una sede la atención de medicina general, odontología, enfermería y laboratorio clínico para evitar que los afiliados deban desplazarse entre distintos puntos.

Bogotá pondrá en marcha desde el 1 de julio el Modelo de Adscripción para usuarios del régimen subsidiado de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud - crédito ViualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El formulario para escoger sede estará disponible en los centros de salud de la red y también en espacios comunitarios. La estrategia de divulgación llegará a jornadas barriales, iglesias y comedores comunitarios.

La selección será voluntaria, pero cada sede tendrá cupos limitados

La elección del centro de atención será gratuita y voluntaria para los afiliados de Capital Salud, Famisanar, Sanitas y Coosalud incluidos en la medida.

Cada usuario quedará adscrito a un equipo conformado por un médico y un auxiliar de enfermería, que revisará su historia clínica y hará seguimiento durante la atención.

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La Subred advirtió que cada sede tendrá disponibilidad limitada. Por esa razón, recomendó realizar el proceso lo antes posible para asegurar cupo en el punto deseado.

Si el usuario no escoge un centro de salud, la asignación se hará con base en la oferta disponible en su sector. Ese criterio se aplicará dentro de las áreas cubiertas por el modelo en el suroccidente de Bogotá.

La entidad distrital también anunció que mantendrá jornadas informativas para resolver dudas sobre el funcionamiento del sistema.

Esas actividades estarán enfocadas en explicar el proceso de adscripción y las opciones de atención habilitadas.