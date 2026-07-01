Esta sería la verdadera razón por la que podría sentir el cuerpo pesado y cansancio constante: experto explica problema y solución

Oswaldo Restrepo dice que el cansancio de todos los días no siempre es edad ni estrés - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Sentirse agotado desde que comienza el día, experimentar pesadez en las piernas o tener la sensación de que el cuerpo no responde como antes son síntomas que muchas personas suelen atribuir al estrés, al exceso de trabajo o simplemente al paso de los años. Sin embargo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que detrás de esa sensación permanente de falta de energía podría existir una explicación distinta.

A través de un reciente video publicado en sus redes sociales, el profesional de la salud explicó cuál sería, desde su perspectiva, una de las causas más frecuentes del cansancio persistente y compartió una serie de recomendaciones enfocadas en hábitos de alimentación, hidratación y actividad física. Al mismo tiempo, insistió en que existen señales de alarma que requieren valoración médica inmediata y no deben tratarse únicamente con remedios caseros.

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Según Restrepo, la sensación de pesadez corporal no siempre está relacionada con la edad o con la rutina diaria, sino que puede ser un reflejo de alteraciones en el funcionamiento del organismo.

“Si te levantas de la cama sintiendo que no descansaste nada, si a mitad del día sientes que el cuerpo te pesa tanto como si estuvieras arrastrando cadenas invisibles, o si tus piernas se sienten infladas, cansadas y sin fuerza, a pesar de no haber hecho ningún tipo de esfuerzo físico, presta mucha atención. La mayoría de las personas piensa: ‘Es que ya tengo muchos años o es el estrés normal del trabajo’. Pero hoy te voy a revelar la verdadera causa que tu cuerpo te está gritando desde adentro. Cuando el cuerpo se pone pesado como plomo, casi nunca es pereza, es tu sangre dándote una señal de alerta”, afirmó el médico.

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El especialista advierte que el café y las bebidas azucaradas agravan la fatiga tras un alivio breve - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico explicó que, de acuerdo con su planteamiento, el hígado y los riñones cumplen una función determinante en el equilibrio del organismo, ya que actúan como filtros encargados de eliminar sustancias de desecho. Cuando estos procesos se alteran, señaló, la circulación puede verse afectada.

Para ilustrar su explicación, Restrepo comparó el cuerpo humano con una ciudad abastecida por un río: “Imagina que tu cuerpo es una gran ciudad y tu sangre es el río que lleva los alimentos y el agua limpia a todas las casas. Tus casas son tus músculos y tus órganos. Para que ese río se mantenga cristalino y corra rápido, la ciudad tiene dos grandes filtros de limpieza: el hígado y los riñones. Cuando comemos alimentos procesados, mucha sal o cuando nos falta un mineral clave, que se llama potasio, los filtros de la ciudad se empiezan a tapar de residuos químicos y toxinas. Entonces el río de tu sangre se vuelve espeso, lento y cargado”, explicó.

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Los hábitos que, según el médico, empeoran el cansancio

Durante el video, el especialista aseguró que uno de los errores más frecuentes consiste en recurrir al café, bebidas energéticas o productos con alto contenido de azúcar para combatir el agotamiento diario.

De acuerdo con Restrepo, estas alternativas podrían producir un aumento temporal de energía, pero posteriormente favorecerían una sensación aún mayor de cansancio.

El error con el café que Oswaldo Restrepo señala cuando el cuerpo ya no da más - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“El error más común y destructivo que comete casi todo el mundo cuando siente el cuerpo pesado es atiborrarse de tazas de café negro, bebidas azucaradas o pastillas energéticas para aguantar la jornada. Pensamos que meterle más cafeína al cuerpo va a solucionar el cansancio y eso es una trampa terrible. El café en exceso funciona como un látigo para un caballo cansado. Obliga a tus glándulas a soltar la última reserva de energía que te quedaba y, a las dos horas, sufres un bajón el doble de pesado”, manifestó.

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También advirtió sobre otros hábitos que, en su opinión, pueden favorecer esa sensación de agotamiento, como permanecer largos periodos sin actividad física o consumir comidas muy abundantes antes de dormir.

Cómo solucionar el problema de cansancio frecuente

Como parte del contenido publicado en sus redes sociales, Restrepo presentó un protocolo de 14 días basado en el consumo de agua preparada con apio y limón, bebida que, según indicó, ayudaría a favorecer la eliminación de líquidos y aportar potasio al organismo.

El doctor colombiano comparte una preparación en agua, junto con caminatas cortas y menos fritos y refinados, como apoyo al organismo, aunque aclara que el agotamiento sostenido necesita evaluación profesional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico explicó que la preparación consiste en hervir tres tallos de apio con hojas en un litro de agua durante cinco minutos, dejar reposar la mezcla diez minutos y luego consumirla en tres porciones distribuidas a lo largo del día, agregando el jugo de medio limón en la primera toma.

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Según afirmó, el objetivo sería apoyar los procesos naturales del organismo mientras se acompaña de una alimentación con menor contenido de fritos y azúcares refinados, además de caminatas diarias de aproximadamente diez minutos.

Aunque compartió recomendaciones basadas en hábitos saludables, Oswaldo Restrepo fue enfático en señalar que existen situaciones en las que el cansancio puede ser la manifestación de enfermedades que requieren diagnóstico clínico y tratamiento especializado, para ello, recomendó no retrasar la consulta médica cuando aparezcan determinados síntomas.

“Si tu cansancio es tan extremo que no tienes fuerzas ni para levantarte al baño, si notas que tus encías y tus uñas se ven completamente blancas o pálidas, si tienes una pérdida de peso misteriosa, sin explicación ninguna, o si notas algún bulto en el cuello o en las axilas, necesitas atención médica de inmediato. Podría tratarse de una anemia severa, un problema grave en la tiroides o una condición de sangre que requiere análisis clínicos urgentes”, advirtió.

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