Además de la FLA, Supersalud realiza auditoría al sistema de salud de Antioquia y Medellín

Daniel Quintero - crédito Supersalud

La Superintendencia Nacional de Salud no solo realizó una polémica auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia, sino que también extendió sus visitas al sistema de salud de Medellín y del departamento de Antioquia. La nueva actuación del organismo de control abrió otro capítulo de tensión con las autoridades locales, que cuestionan la imparcialidad de la entidad y el alcance de sus labores de inspección.

La información publicada por Blu Radio señala que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de X que funcionarios de la Supersalud llegaron sobre las 9:30 de la mañana a las instalaciones de la Alcaldía. Según el mandatario, el propósito de la visita era adelantar vigilancia sobre el sistema de salud de la ciudad.

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La llegada de la Superintendencia se produjo después de la controversia por la auditoría a la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, que ya había provocado una recusación por parte de esa empresa y posteriores denuncias de la Supersalud por presuntos obstáculos a sus funciones de control y vigilancia.

Daniel Quintero, superintendente de Salud - crédito @Supersalud/X

Auditoría llegó a Medellín

El alcalde Gutiérrez reaccionó con dureza a la presencia de la Supersalud en la administración distrital y cuestionó directamente al superintendente Daniel Quintero. En su mensaje, el mandatario local señaló que no permitirá que se vuelvan a tocar los recursos de la ciudad.

“El jefe de la banda, hoy imputado por corrupción, junto con sus aliados, incluyendo al que se robó la caja menor, ahora pretende venir a ‘vigilar’ los recursos de la salud de nuestra ciudad”, afirmó Gutiérrez en su publicación.

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El alcalde también mencionó cifras asociadas a investigaciones previas en Medellín. Según dijo, el resultado de esos hechos es conocido por todos: 650 hallazgos, 2 personas en la cárcel, 55 imputados y 4 principios de oportunidad. Con esos datos, reforzó su rechazo a la visita de la Superintendencia.

La Alcaldía de Medellín presentó una recusación contra la actuación de la Supersalud. De acuerdo con lo señalado por Gutiérrez, la entidad “no tiene la idoneidad ni las garantías de imparcialidad que la ciudad merece”. La administración distrital espera una respuesta del Ministerio de Salud frente a ese recurso.

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Revisión también será departamental

La auditoría no quedó limitada a la capital antioqueña. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó también en su cuenta de X que la Supersalud llegó a la Secretaría de Salud Departamental para cumplir funciones de control.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia - crédito Supersalud

Según el reporte, la visita al nivel regional se realizará entre el 30 de junio y el 3 de julio. La auditoría estará a cargo de 11 personas que representarán a la Superintendencia Nacional de Salud durante las labores previstas en el departamento.

La actuación amplía el alcance de las visitas de la Supersalud en Antioquia y confirma que la inspección no se concentró únicamente en la FLA. Ahora, el foco está puesto en el sistema de salud de Medellín y en la Secretaría de Salud Departamental, dos escenarios sensibles por el manejo de recursos, la prestación de servicios y la relación entre las autoridades locales y el organismo nacional de vigilancia.

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Rendón ya había cuestionado la visita a la Fábrica de Licores de Antioquia, al considerar que la Superintendencia buscaba “meterse y fastidiar”. Con la nueva auditoría al sistema de salud regional, la disputa institucional vuelve a escalar y deja abierta la discusión sobre las garantías de imparcialidad que reclaman las autoridades antioqueñas.

Por ahora, las visitas siguen generando controversia política y administrativa. Mientras la Supersalud avanza en sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia han dejado claro que no ven estas actuaciones como un procedimiento ordinario, sino como una intervención que exige explicaciones y garantías.

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