Colombia

Secretaria Política de la Juventud Comunista acusó a David Toledo de posibles ataques contra integrantes de la organización

Viviana Marín Carmona responsabilizó al militante del Centro Democrático por cualquier agresión contra el movimiento político, mientras ratificó el compromiso histórico de la Juco con la protesta social

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Viviana Marín Carmona denunció persecución política y responsabilizó al Centro Democrático por amenazas - crédito @JUCOBTA/X

La filtración de un video de la Juventud Comunista de Colombia (Juco) y su secretaria política, Viviana Marín Carmona, desató una nueva ola de polarización política en Colombia, con mensajes cruzados sobre movilización social, acusaciones de persecución y advertencias de sectores afines al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella para el periodo 2026-2030.

El material audiovisual, que circuló en redes sociales, contiene declaraciones directas de Marín Carmona y fue replicado por figuras del Centro Democrático, como el representante a la Cámara por Antioquia David Toledo.

El contenido del video mostró a Viviana Marín Carmona pidiendo a los militantes de la Juco sostener la presión social contra el gobierno entrante de De la Espriella.

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“Hacer invivible este país a Abelardo de la Espriella”, expresó Marín Carmona, quien agregó: “Decirle a la derecha, pues que sí, hijueputa, somos una plaga. Y somos una hijueputa plaga que les va a salir a la calle todos los putos días de su vida a decirles: ‘Ni mierda, aquí estamos’ (sic)”.

Sectores de izquierda anuncian protestas ante la llegada de Abelardo de la Espriella - crédito @MariaFdaCabal/X

La reacción del Centro Democrático no tardó en aparecer. David Toledo calificó el hecho como “muy grave” y advirtió sobre lo que considera una estrategia de grupos subversivos para desestabilizar el país.

“Se filtró un video donde los grupos subversivos de la Juco y el Partido Comunista Colombiano muestran su estrategia para enfrentar al gobierno legítimo de Abelardo de la Espriella”, señaló Toledo, quien recordó los vínculos históricos de la Juco y el Partido Comunista Colombiano con organizaciones armadas como las Farc.

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“Lo que no han entendido estos revolucionarios sin causa es lo siguiente. Primero, que el gobierno de Abelardo de la Espriella es un gobierno que va a demostrar mano dura en contra de los criminales”, sostuvo el parlamentario.

El representante David Toledo, por su parte, aseguró que el gobierno cuenta con el respaldo de ciudadanos organizados para salvaguardar la seguridad y el orden público.

“Hay unos ciudadanos organizados y dispuestos a defender sus familias, sus viviendas, sus comercios y sus ciudades”, declaró Toledo en sus redes sociales.

David Toledo denunció intento de desestabilización por parte de la Juco y el Partido Comunista - crédito @DavidToledoOsp/X
David Toledo denunció intento de desestabilización por parte de la Juco y el Partido Comunista - crédito @DavidToledoOsp/X

Tras el pronunciamiento de Toledo, Viviana Marín Carmona respondió a las acusaciones y denunció el inicio de una etapa de persecución política tras el cambio de gobierno.

“¿Les dijimos o no les dijimos que una vez Abelardo de la Espriella ganara, iniciarían las persecuciones, las perfilaciones e inclusive las amenazas sobre asesinatos?”, declaró la dirigente juvenil, quien responsabilizó directamente a Toledo y al partido de cualquier eventualidad contra los integrantes de la organización.

“Se lo decimos a usted, David Toledo, y lo hacemos responsable a usted y al Centro Democrático por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier integrante de nuestra organización”, enfatizó.

La secretaria política de la Juco también reivindicó la movilización social como una acción legítima y parte de la historia de la organización.

La Juco advirtió sobre hostigamiento tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y David Toledo les respondió en redes sociales - crédito @DavidToledoOsp/X
La Juco advirtió sobre hostigamiento tras el triunfo de Abelardo de la Espriella y David Toledo les respondió en redes sociales - crédito @DavidToledoOsp/X

“Aunque a usted le parezca indignante que llamemos a la movilización y que hablemos de salir a las calles, pues le queremos contar que esta no es la primera vez que hacemos un ejercicio de movilización frente a un gobierno que nos parece que camina hacia la destrucción de los derechos de las y los jóvenes”, comentó Marín Carmona.

Según la dirigente, las movilizaciones de la Juco se desplegarán en diferentes ámbitos.

“Nos movilizaremos todos los días si es necesario. Nos movilizaremos desde el arte, en las manifestaciones, nos movilizaremos en nuestras redes sociales, nos movilizaremos con todos los repertorios que nosotros y nosotras hemos puesto en función de nuestro trabajo político”, afirmó. Además, invitó a la ciudadanía a acercarse a la organización y conocer sus actividades, rechazando cualquier intento de criminalización de la protesta.

“Así que como no tenemos absolutamente nada que esconder, invitamos a toda la gente a que se acerque, a que nos conozca, a que mire nuestras redes sociales y nada, pues a que se sume a esta lucha por un país mejor. Ayúdennos a reportar este perfil de este man que solamente se la pasa con un bate y quiere cascar más”, finalizó.

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