Colombia

Murieron tres operarios en medio de labores de mantenimiento de alcantarillado en Cereté, Córdoba

El accidente laboral se habría generado por una intoxicación por acumulación de gases. Medicina Legal determinará la causa de muerte de los trabajadores

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Una ola de calor también habría tenido injerencia en el accidente laboral de los operarios - crédito Colprensa
Una ola de calor también habría tenido injerencia en el accidente laboral de los operarios - crédito Colprensa

El comandante de la Policía Metropolitana de Montería (Córdoba), coronel Héctor Ruiz, confirmó la muerte de tres operarios de la firma contratista Yoma, vinculada a la empresa Aqualia, en Cereté, Córdoba. De acuerdo con el uniformado, los ciudadanos fallecieron en medio de labores de mantenimiento que estaban desarrollando en el sistema de alcantarillado.

“Este evento se suscita sobre la 1:00 p. m., cuando estos operarios se encontraban realizando mantenimiento al sistema de alcantarillado muy cerca al hospital del municipio”, precisó el comandante.

Según informó el medio de comunicación local El Meridiano, las víctimas fueron identificadas como José Luis Ariza Casarrubia, de 56 años; Ramiro Lora Acosta, de 52 años; y Leider de Jesús Zúñiga Simanca, de 26 años. Todos eran oriundos del municipio de San Carlos.

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Las investigaciones sobre los hechos están en marcha y todavía no se define qué causó la muerte de los tres operarios. Sin embargo, el coronel Héctor Ruiz indicó que pudo haberse tratado de una intoxicación.

Las víctimas tenían entre 26 y 56 años - crédito Colprensa
Las víctimas tenían entre 26 y 56 años - crédito Colprensa

Todo indica que la acumulación de gases y por la ola de calor generó una intoxicación, una asfixia, lo que derivó en la muerte de estas tres personas”, detalló el uniformado.

Las autoridades llegaron al sitio del accidente laboral y llevaron a cabo el levantamiento de los cadáveres, para posteriormente trasladarlos a una sede del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se llevarán a cabo los estudios correspondientes para determinar cuál fue la causa del deceso de los trabajadores.

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El uniformado expresó su solidaridad con los allegados de las víctimas. “Por ahora, solamente significar el acompañamiento a las familias de estas tres personas y tenerlos en nuestras oraciones. Seguimos trabajando por la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Montería.

Aqualia Colombia hace acompañamiento a las familias de las víctimas - crédito @AqualiaColombia/X
Aqualia Colombia hace acompañamiento a las familias de las víctimas - crédito @AqualiaColombia/X

El Meridiano informó que la empresa Aqualia activó los protocolos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones y adelantará una investigación para determinar qué causó el accidente. Esto, en coordinación con las autoridades competentes y con la compañía contratista a la que estaban ligados los operadores.

De igual manera, expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de los empleados, así como a sus amigos y compañeros de trabajo. Los allegados están recibiendo acompañamiento de la empresa.

Accidente laboral derivó en la muerte de dos mineros en Santander

El 9 de junio de 2026, dos mineros murieron tras un derrumbe que se presentó dentro de una mina de carbón ubicada en el corregimiento de Plan de Armas, zona rural de Landázuri, en Santander.

De acuerdo con información revelada por el medio Vanguardia, la emergencia ocurrió pasada la 1:00 p. m. Mientras los trabajadores estaban trabajando en el interior de la mina –ubicada a cuatro horas del casco urbano del municipio, aproximadamente–, se generó un desprendimiento de tierra y rocas.

Dos mineros murieron tras un derrumbe que se presentó dentro de una mina de carbón - crédito Mauricio/EFE
Dos mineros murieron tras un derrumbe que se presentó dentro de una mina de carbón - crédito Mauricio/EFE

Habitantes de la zona afirmaron que los mineros quedaron atrapados tras el colapso parcial que se registró y murieron en el lugar. Según reportes de la comunidad, el acceso y la inestabilidad del terreno dificultaron la recuperación de los cuerpos de las víctimas.

Las autoridades indicaron que coordinaron el desplazamiento de equipos de respuesta al sitio del accidente. “Se coordinó con el Cuerpo de Bomberos para realizar el desplazamiento al lugar de los hechos”, informaron fuentes oficiales citadas por el medio mencionado.

Por otro lado, un habitante del lugar entregó detalles de los trabajadores que fallecieron en el lugar. De acuerdo con su relato, uno de ellos era socio de la bocamina. “Uno de los fallecidos, a quien le decían ”Wincho", era socio de la bocamina y el otro recién había llegado a trabajar hace dos días”, precisó el ciudadano, citado por el informativo regional Ecolocuá.

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