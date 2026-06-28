Bomberos de Rionegro, Antioquia, evitaron una tragedia: carro se estrelló y quedó suspendido en un séptimo piso

Los Bomberos de Rionegro acudieron al rescate de las personas que se vieron involucradas en el incidente - crédito Bomberos Rionegro

La rápida reacción del Cuerpo de Bomberos de Rionegro impidió que un accidente ocurrido en el séptimo piso del edificio Portón del Tranvía, en Rionegro, terminara en una tragedia mayor.

El hecho tuvo lugar hacia el mediodía del sábado 27 de junio de 2026, cuando un vehículo quedó suspendido en el vacío tras un choque en el séptimo pido del parqueadero de la unidad residencial.

Según información oficial, el hecho se produjo cuando el conductor de un Renault Twingo perdió el control durante una maniobra de estacionamiento e impactó contra un Chevrolet Aveo que se encontraba aparcado, cerca de la pared de la estructura.

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Los carros chocaron primero antes de que el más afectado colisionara contra el muro - crédito Bomberos Rionegro

La fuerza del choque desplazó el segundo vehículo fuera de su celda, y tras el impacto, derribó parte del muro perimetral, de manera que quedó su parte trasera colgando sobre el vacío.

Cuatro unidades del organismo de socorro acudieron al lugar para verificar si había personas atrapadas o lesionadas. Tras la inspección, los bomberos confirmaron que ambos automóviles estaban desocupados y que no se registraron heridos, pese a la gravedad del incidente y los daños en la estructura del parqueadero.

Ante el inminente riesgo de caída hacia la vía pública, los bomberos implementaron un sistema especializado de aseguramiento con cuerdas y puntos de anclaje para estabilizar el automóvil.

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Posteriormente, utilizaron uno de los vehículos operativos de la institución para realizar una maniobra de extracción controlada, logrando retornar el automotor a una superficie segura sin causar mayores afectaciones.

Así quedó el vehículo luego de colisionar con otro en el interior de un parqueadero en Rionegro - crédito Bomberos de Rionegro

El Cuerpo de Bomberos de Rionegro entregó finalmente el vehículo a su propietario y a la administración de la unidad residencial, mientras que el área quedó acordonada para evitar riesgos adicionales durante las inspecciones técnicas. Las autoridades investigan las circunstancias exactas que originaron el incidente.

Vehículo cayó del segundo piso del parqueadero en Club El Nogal

Un mes atrás, exactamente el 23 de mayo, un grave accidente se registró en las instalaciones del Club El Nogal, al norte de Bogotá, cuando un vehículo cayó desde el segundo piso del parqueadero de la edificación y provocó el volcamiento de una camioneta. El hecho generó alarma entre residentes de la zona, socios del establecimiento, visitantes y transeúntes en la concurrida intersección de la carrera 7 con calle 78, en la localidad de Chapinero.

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De acuerdo con la información preliminar, el automóvil se precipitó desde la estructura del parqueadero, ocasionando un fuerte estruendo y movilizando a los organismos de emergencia. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá y personal de salud acudieron rápidamente para atender la emergencia y asegurar el área, que permanece acordonada mientras se evalúa la situación y se determinan los pasos a seguir.

El accidente, ocurrido en la carrera 7 con calle 78, provocó el volcamiento de una camioneta y un fuerte estruendo en la zona - crédito Secretaría de Movilidad

El accidente dejó como saldo a un hombre de 71 años con trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza. La persona fue rescatada y trasladada a la Clínica del Country para recibir atención médica.

Según reportes de Bomberos Bogotá en sus canales oficiales, la atención se centró en el rescate y la estabilización del herido, así como en la contención de riesgos adicionales en el sitio. La Secretaría de Movilidad confirmó que la caída del vehículo y el volcamiento de la camioneta generaron afectaciones en la movilidad y un fuerte impacto en la zona.

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Tras el siniestro, las autoridades recordaron que los parqueaderos, públicos o privados, tienen la obligación legal de responder por daños, robos o pérdidas que ocurran mientras el vehículo está bajo su custodia, según lo estipula la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). Los usuarios pueden exigir el seguro de responsabilidad civil y, en caso de negativa, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

El llamado de las autoridades a los conductores y administradores de parqueaderos a extremar las medidas de seguridad en este tipo de infraestructuras.