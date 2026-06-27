Exfiscal pidió que se suspendan los contratos con la defensa de Petro en Estados Unidos: “No puede ser pagada por recursos públicos”

Francisco Barbosa aseguró que la defensa de Gustavo Petro por su inclusión en la Lista Clinton no debe ser abordada con recursos del Estado - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

El 7 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, el economista José Manuel Restrepo, asumirán el Gobierno de Colombia. Debido al cambio de administración, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa solicitó al mandatario entrante que tome medidas para impedir que parte de los recursos públicos sean destinados a la defensa del jefe de Estado saliente Gustavo Petro.

A través de una publicación en su cuenta de X, el exfuncionario solicitó que se suspendan los contratos con los abogados que representan los intereses de Petro en el exterior, específicamente, en Estados Unidos, donde se surten investigaciones en su contra.

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“Es urgente que el presidente @ABDELAESPRIELLA y @jrestrp suspendan una vez lleguen al gobierno, los pagos y los contratos de la defensa legal de @petrogustavo por sus problemas judiciales en los Estados Unidos”, precisó.

El exfiscal Francisco Barbosa pidió que se deje pagar con recursos del Estado los servicios prestados por los abogados asignados a la defensa del presidente Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

En octubre de 2025, el presidente Petro fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjero (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La inclusión del mandatario está relacionada con acciones que, presuntamente, sirvieron para empeorar la problemática del narcotráfico.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, indicó el Departamento de Estado.

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El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

De igual manera, The New York Times informó en marzo de 2026 que fiscales de Estados Unidos están investigando presuntos nexos del jefe de Estado colombiano con el narcotráfico y un supuesto financiamiento ilegal de su campaña presidencial de 2022.

El abogado Daniel Kovalik es el apoderado de Gustavo Petro en Estados Unidos y está al frente del caso de su inclusión en la Lista Clinton. De igual manera, sobre las investigaciones adelantadas por los fiscales norteamericanos, aclaró que el mandatario no es objeto de ninguna indagación, únicamente fue mencionado en dos procesos legales.

“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico”, declaró Kovalik a Telemundo.

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El abogado Daniel Kovalik aseguró: "¡Venceremos!", tras asumir la defensa de Petro - crédito @danielmkovalik/X

Así las cosas, el exfiscal Francisco Barbosa aseguró que la situación legal del presidente Petro ya no debe ser abordada con recursos del Estado. “Su defensa por la inclusión en la lista Clinton y su posible judicialización no puede ser pagada por recursos públicos”, escribió el exfuncionario en X.

Petro busca salir de la lista de la Ofac

Para el saliente mandatario de Colombia, su inclusión en la Lista Clinton supone una injusticia por parte del Gobierno del presidente Donald Trump. El hecho de que haga parte del listado tiene implicaciones económicas, además de que genera una afectación reputacional.

En su cuenta de X, aseguró que, contrario a lo expuesto por el Departamento de Estado, sus acciones han estado guiadas a combatir el tráfico de estupefacientes y no a incrementarlo. Y, para demostrar eso, contrató a Kovalik para que ejerciera su defensa en Estados Unidos.

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“Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, escribió Petro en X

El presidente Gustavo Petro reaccionó a su inclusión en la Lista Clinton - crédito @petrogustavo/X

Su inclusión en la lista surgió justo cuando las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos estaban deterioradas. Sin embargo, en enero de 2026 se aliviaron las tensiones gracias a una conversación que sustuvo con Trump y, luego, viajó a Washington D. C. para tener una reunión en persona.

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Pese a que los encuentros fueron exitosos, su nombre sigue en la lista de la Ofac y, según explicó la congresista estadounidense María Elvira Salazar, Trump no tiene planeado sacarlo.

“El presidente (Trump) es muy simpático y a veces utiliza palabras que se pueden interpretar de una manera u otra. Usted me acaba de decir que (Petro) está en la lista de la Ofac y a la misma vez lo recibieron en la Casa Blanca. Pero está en la lista de la Ofac y no lo van a quitar”, aseveró la legisladora norteamericana, en diálogo con el periodista de W Radio Juan Esteban Silva y otros medios de comunicación.

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