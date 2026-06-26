El suceso ocurrió en las instalaciones del Cantón Norte, donde se activaron los protocolos de emergencia e investigación - crédito @ejercito_COPER/X

Una explosión obligó a los bomberos de Bogotá a movilizarse hasta el Cantón Norte, uno de los complejos militares más importantes del país, en el norte de la capital, en la mañana del 26 de junio de 2026.

De acuerdo con los organismos de emergencia, las unidades desplegaron sus protocolos para controlar el incidente y garantizar la seguridad en el lugar. Como medida preventiva, ordenaron la evacuación de instalaciones cercanas mientras avanzaban las labores de inspección y control.

A través de su cuenta de X, Bomberos de Bogotá comunicó: “Controlamos riesgos asociados a la explosión de una caldera en la Calle 105 con Carrera 8A. No se reportan personas lesionadas. Se hizo evacuación preventiva. Se activa apoyo de IDIGER para hacer la evaluación estructural”.

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Sobre las 10:00 a. m., el Ejército Nacional confirmó lo ocurrido por medio de sus redes sociales: “se permite informar a la opinión pública que, en las últimas horas, en la Sede Habitacional Colón, del @ejercito_coper, destinada al alojamiento de personal militar, se presentó un incidente asociado con el sistema de una de las calderas de las instalaciones”.

Comunicado del Ejército: Explosión de una caldera en el complejo militar del Cantón Norte en Bogotá provocó una emergencia - crédito @ejercito_COPER/X

El Ejército amplió detalles y afirmó que no se presentaron víctimas: “El hecho habría sido ocasionado por un taponamiento en las tuberías de la caldera, situación que generó una explosión al interior de la infraestructura. Hasta el momento, se reporta únicamente el daño de la tubería de la caldera”.

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Ataque del ELN con explosivos al batallón en La Guajira

La noche del 26 ed mayo de 2026, se presentó ataque al Batallón de Infantería Mecanizada No. 6 Cartagena, en Riohacha, que dejó una secuela de alarma entre residentes y militares. Doce soldados resultaron heridos, aunque todos lograron ser estabilizados tras recibir atención inmediata, según las autoridades departamentales.

Las primeras investigaciones apuntan a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsables, que habrían empleado artefactos explosivos artesanales que impactaron tanto la infraestructura militar como viviendas cercanas. La detonación, ocurrida cerca del corredor vial que conecta Riohacha y Maicao, también provocó daños materiales y sembró temor entre la población civil.

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Así quedaron las instalaciones militares en Riohacha luego de la explosión, con afectaciones visibles en la infraestructura mientras continúan las labores de verificación en el sector. - crédito @UltimaHoraCR/X

El episodio se produjo en la madrugada, cuando la mayoría de los afectados se encontraba descansando. Los explosivos impactaron zonas internas del complejo, incluidas áreas de dormitorios y sanitarios frecuentados por el personal militar. Las autoridades ejecutaron inspecciones de emergencia para descartar la presencia de restos explosivos y priorizar la seguridad de las viviendas próximas al batallón.

Las imágenes difundidas tras el incidente muestran fragmentos dispersos y daños visibles en las áreas atacadas. Además, según la reconstrucción oficial, en la zona de la explosión se hallaron manchas de sangre pertenecientes a los uniformados heridos y partes de los artefactos utilizados.

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Secuelas en la comunidad

Entre los inmuebles afectados destaca una tienda familiar situada a pocos metros del batallón.

Aurelio Mejía, hijo de la propietaria, relató el impacto del ataque en su hogar: “Tenemos miedo. Estábamos durmiendo cuando sentimos esos explosivos tan fuertes. Hacemos un llamado a las autoridades para que nos apoyen y nos ayuden a arreglar la tienda de mi mamá, donde también cayeron artefactos”, afirmó en declaraciones recogidas por La FM.

Explosión en inmediaciones de un batallón militar en Riohacha dejó daños materiales y activó un despliegue de seguridad en la zona. - crédito Suministrada a Blu Radio

La preocupación por la integridad de los habitantes se multiplicó tras el ataque. Los daños en viviendas y comercios refuerzan el pedido de los vecinos para que las instituciones competentes brinden apoyo y protección efectiva en la zona.

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Las imágenes y testimonios recogidos tras la emergencia muestran la magnitud de la destrucción y el clima de inquietud que persiste tanto en el complejo militar como en los barrios colindantes. La comunidad espera que las acciones de las autoridades permitan restablecer la tranquilidad y reparar los daños materiales sufridos.