Colombia

Nuevas reglas para transportar de animales en pie en Colombia buscarían mayor bienestar y control: esto señaló el Ministerio del Transporte

Junto a la cartera liderada por María Fernanda Rojas, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunció un proyecto de resolución que refuerza el bienestar animal, moderniza procedimientos y establece controles más estrictos para la movilización de animales en todo el país

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- créditos archivo Camila Díaz/Colprensa | @MinTransporteCo/X | @ICACOLOMBIA/X
El anuncio se realizó la mañana del jueves 25 de junio de 2026 - créditos archivo Camila Díaz/Colprensa | @MinTransporteCo/X | @ICACOLOMBIA/X

El Ministerio de Transporte y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) anunciaron la actualización del Manual de Procedimientos para la Movilización y Manejo de Animales en Pie en Colombia, con el objetivo de fortalecer el bienestar animal y modernizar los procedimientos en este sector.

El proyecto de resolución fue publicado la mañana del jueves 25 de junio de 2026 para comentarios y observaciones del público, gremios y transportadores hasta el próximo 9 de julio.

La iniciativa resulta del trabajo conjunto de doce mesas técnicas interinstitucionales que involucraron a entidades como el Ministerio de Transporte, el ICA, la Superintendencia de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra), la Policía Nacional, el Sena (Servicio Nacional de Aprendizaje) y la Fiscalía General de la Nación.

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El objetivo es responder a los desafíos actuales del transporte terrestre y fluvial de animales, fortaleciendo la inspección y garantizando el bienestar animal bajo estándares internacionales.

La propuesta introduce criterios técnicos alineados con la Organización Mundial de Sanidad Animal (Omsa), y actualiza los parámetros para determinar el espacio mínimo para cada animal según su peso y el tipo de vehículo, y refuerza las competencias de las autoridades de inspección, vigilancia y control.

Dichas medidas buscan verificaciones más objetivas y eficientes en vías y corredores fluviales.

“Con esta actualización damos un paso importante hacia un transporte de animales en pie más seguro, más técnico y con mayores estándares de bienestar animal. Estamos fortaleciendo las herramientas de inspección y control, definiendo responsabilidades claras para todos los actores involucrados y modernizando una reglamentación construida de manera articulada con las entidades competentes para proteger a los animales y brindar mayor seguridad jurídica al sector”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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Entre los principales puntos del proyecto destacan:

  • Actualización de criterios de bienestar animal conforme a nuevos marcos normativos y estándares internacionales.
  • Parámetros técnicos verificables para determinar la cantidad de animales según el espacio disponible y las características del vehículo.
  • Fortalecimiento de las funciones de inspección, vigilancia y control, así como la clarificación de las facultades sancionatorias ante incumplimientos.
  • Nuevas obligaciones para propietarios, transportadores, conductores y responsables de la movilización de animales.
  • Medidas de gestión del riesgo para reducir afectaciones durante el transporte.
  • Procesos de capacitación y formación en bienestar animal para todos los participantes.
  • Articulación de la Guía Sanitaria de Movilización Interna (Gsmi) del ICA con los nuevos procedimientos.

El proyecto también incorpora a concesionarios viales, áreas de servicio, peajes y Centros de Control Operacional (CCO) para que, dentro de sus obligaciones contractuales, faciliten el acceso a agua, sombra y zonas de descanso para los animales, y orienten a los transportadores sobre estos servicios.

En situaciones de bloqueos o restricciones viales, la propuesta establece que los vehículos que transporten animales en pie tendrán prelación en el paso por rutas humanitarias, acompañados por autoridades competentes, para evitar afectaciones por inmovilización prolongada.

Como incentivo, se contempla un reconocimiento anual para empresas, transportadores, particulares y servidores públicos destacados por implementar buenas prácticas de bienestar animal, promoviendo la corresponsabilidad y el mejoramiento continuo en el sector.

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