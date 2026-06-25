Colombia

Alcalde de Medellín ofreció apoyo a Venezuela tras los fuertes terremotos: “Le decimos al pueblo venezolano: no están solos”

La propuesta de Federico Gutiérrez incluye compartir un sistema tecnológico diseñado para acelerar el diagnóstico de afectaciones, la revisión de estructuras y la definición de prioridades tras la crisis sísmica

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció la experiencia de su ciudad para atender la emergencia en Venezuela - crédito @FicoGutierrez/X

La doble sacudida que estremeció el norte de Venezuela dejó un saldo devastador: 188 fallecidos y cerca de 1.500 heridos, según cifras oficiales difundidas tras los sismos del 24 de junio.

La magnitud de los terremotos, que alcanzaron 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, provocó el colapso de decenas de edificios y sumió a la población en el pánico. El impacto más severo se registró en La Guaira, donde numerosos inmuebles se desplomaron o sufrieron daños graves. Las autoridades declararon esta región como “zona de desastre”, una decisión que acompaña la instauración del estado de emergencia nacional.

Tras el desastre, la respuesta del Gobierno interino se enfocó en la atención de urgencia y la coordinación de rescates. El estado de emergencia implica la movilización de recursos y equipos especializados para intentar mitigar los efectos del desastre. El corte de energía eléctrica complicó aún más los trabajos de rescate y la comunicación en las zonas afectadas.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ofreció la colaboración de la ciudad colombiana para apoyar a Venezuela en la gestión de la crisis.

Federico Gutiérrez puso a disposición de Venezuela la herramienta tecnológica SIRMED para la respuesta a la emergencia - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Captura video
Federico Gutiérrez puso a disposición de Venezuela la herramienta tecnológica SIRMED para la respuesta a la emergencia - crédito REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Captura video

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario comunicó: “Desde Medellín le decimos al pueblo venezolano que no están solos. Ponemos a disposición nuestra experiencia en gestión del riesgo de desastres, nuestra metodología de evaluación de daños y análisis de necesidades posdesastres, así como nuestro equipo técnico y nuestras herramientas tecnológicas de aplicación móvil para apoyar la identificación rápida de afectaciones, la evaluación de la habitabilidad y seguridad de las edificaciones y la priorización de las necesidades de las comunidades más afectadas a través del DAGRED”.

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El mandatario local agregó que: “Estamos listos para coordinar, acompañar y compartir conocimiento, capacidades y tecnología que contribuyan a una respuesta mucho más ágil, a la toma de decisiones oportunas y a la recuperación temprana de los territorios afectados”.

El alacalde Medellín concluyó diciendo “desde Medellín, extendemos nuestra mano de solidaridad al pueblo venezolano. La solidaridad no conoce fronteras y hoy reiteramos nuestra total disposición para apoyar en lo que sea necesario. Solidaridad total desde Medellín, desde nuestra alcaldía, y estamos listos para apoyar y acompañar”.

La Guaira fue la zona más castigada por los terremotos en Venezuela, con decenas de edificios colapsados o con daños graves - crédito Maxwell Briceno/REUTERS
La Guaira fue la zona más castigada por los terremotos en Venezuela, con decenas de edificios colapsados o con daños graves - crédito Maxwell Briceno/REUTERS

El sistema SIRMED, mencionado por Gutiérrez, es utilizado en Medellín para gestionar la respuesta ante desastres y emergencias urbanas. Su oferta fue recibida como un gesto de solidaridad regional que busca sumar capacidades tecnológicas a los esfuerzos de rescate y reconstrucción en Venezuela.

Carlos Fernando Galán ofreció apoyo a Venezuela

La alcaldía de Bogotá activó de inmediato sus protocolos de emergencia tras los dos terremotos que sacudieron el Caribe venezolano. Carlos Fernando Galán, jefe del gobierno local, anunció que la ciudad está preparada para responder ante la tragedia.

El funcionario explicó que ya instruyó al director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para coordinar acciones con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. “Le he dado la instrucción al director del Instituto... de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”, publicó Galán en su cuenta de X.

El primer temblor fue de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5; ambos ocurrieron con pocos segundos de diferencia - crédito @CarlosFGalan/X
El primer temblor fue de magnitud 7,2 y el segundo de 7,5; ambos ocurrieron con pocos segundos de diferencia - crédito @CarlosFGalan/X

Bogotá se sumó así a la lista de ciudades que expresaron solidaridad con los afectados por el sismo. Las autoridades aseguraron que están “listos para ayudar” a Venezuela, según expresó el propio Galán. El mandatario recalcó que la prioridad es brindar apoyo en el momento en que el país vecino lo requiera.

De igual manera, el alcalde de Bogotá indicó en sus redes sociales que: “En las próximas horas, 11 uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá viajarán a Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda y rescate. Este es un equipo entrenado y reconocido a nivel internacional en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Estos uniformados de Bomberos Bogotá hacen parte de la delegación colombiana, compuesta por 64 personas y coordinada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que viajará a Venezuela. Con ellos va también Dastan, un perro del Cuerpo de Bomberos de Bogotá especializado en búsqueda y localización de personas atrapadas”.

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