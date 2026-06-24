Se habría dispuesto el retiro de 35 oficiales con el fin de evitar obstáculos en los diálogos de paz con el Clan del Golfo: estos serían sus nombres

La salida de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares del 12 de agosto de 2022 volvió al debate por su relación con los contactos de paz con el clan del Golfo - crédito Colprensa

La salida de 35 altos oficiales de las Fuerzas Militares el 12 de agosto de 2022, dos semanas antes de una reunión hoy bajo escrutinio por los contactos de paz con el Clan del Golfo, volvió al centro del debate después de que Noticias Caracol revelara audios y documentos que vinculan esa depuración con la necesidad de no “entorpecer” la negociación.

La reestructuración ocurrió apenas dos semanas después de la posesión del presidente Gustavo Petro y fue una de las más amplias en la cúpula militar y policial. Entre los cuestionamientos expuestos figura que las salidas se produjeron antes del encuentro en el que el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló con emisarios de esa organización criminal.

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Las designaciones de nuevos comandantes de divisiones, brigadas y comandos especiales fueron anunciadas en un comunicado por el entonces general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, comandante del Ejército.

En el documento se sostuvo que las decisiones fueron adoptadas en línea con las políticas del Gobierno nacional y con los conceptos de “Seguridad Humana por la Paz, el Desarrollo y los Derechos Humanos en todo el territorio”.

En ese momento, sectores de opinión calificaron la movida como una “barrida de generales”. El relevo implicó que los nuevos jefes de la fuerza eligieran su propio equipo de mando.

Un medio reveló audios y documentos que vinculan la depuración militar con la intención de no “entorpecer” la negociación con el clan del Golfo - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

La lista incluyó 35 nombres del Comando General de las Fuerzas Militares y del Ejército Nacional. Entre ellos estuvieron el mayor general Ómar Esteban Sepúlveda Carvajal, subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas; el brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, comandante del Comando Conjunto No. 2; el brigadier general Olveiro Mahecha Pérez, comandante del Comando Conjunto No. 3; y el brigadier general Royer Gómez Herrera, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega.

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También salieron la mayor general María Paulina Leguizamón Zárate, de la subjefatura del Estado Mayor Jurídico Institucional; la mayor general Esperanza Galvis Díaz, directora del Hospital Militar Central; el brigadier general José Enrique Walteros Gómez, director general de Sanidad Militar; y el brigadier general Juan Antonio Sepúlveda Palacio, del Comando Conjunto Cibernético. La relación incluyó además a la sargento mayor Consuelo Díaz Álvarez, del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares.

Imagen de referencia. La reestructuración de la cúpula militar y policial ocurrió dos semanas después de la posesión de Gustavo Petro y antes de una reunión de Danilo Rueda con emisarios del clan del Golfo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En el Ejército Nacional fueron relevados, entre otros, el mayor general Álvaro Vicente Durán Pérez, segundo comandante; el mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, inspector general; el brigadier general Ruddy Smith Arias Rodríguez, jefe del Estado de Planeación y Políticas; y el brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, jefe del Estado Mayor Generador de Fuerza.

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La lista siguió con el mayor general Carlos Alberto Rincón Arango, de la Dirección General de Sanidad; el brigadier general Giovani Valencia Hurtado, director de la Escuela Militar de Cadetes y encargado del Comando de Educación y Doctrina; el brigadier general Marlon Fredy Coy Villamil, jefe del Estado Mayor de Operaciones; y el brigadier general Óscar Eduardo Vera Peláez, comandante del Comando de Apoyo de Combate Inteligencia Militar Colombia.

Entre los comandantes territoriales y operacionales apartados estuvieron el brigadier general Néstor Enrique Caro Gutiérrez, de la Primera División; el brigadier general Nairo Javier Martínez Jiménez, de la Segunda División; el brigadier general Ricardo Heriberto Roque Salcedo, del Comando Específico del Norte; y el brigadier general Raúl Fernando Vargas Idárraga, de la Tercera División.

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La relación incluyó además al brigadier general José Bertulfo Soto Sánchez, del Comando Específico Cauca; al brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, de la Tercera Brigada; al brigadier general Miller Vladimir Nossa Rojas, de la Cuarta División; al brigadier general David Leonardo Pulido Gómez, de la Quinta División; y al brigadier general Jaime Alonso Galindo, de la Sexta División.

Completaron la lista el brigadier general Freedy Fernando Gómez Gamba, de la Vigésima Séptima Brigada; el brigadier general Óscar Leonel Murillo Díaz, de la Séptima División; el brigadier general Juan Carlos Fajardo González, de la Cuarta Brigada; el brigadier general Fabio Leonardo Caro Cancelado, de la Octava División; el brigadier general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, de la Fuerza Tarea Quirón; el brigadier general Walther Adrián Giraldo Jiménez, del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales y encargado de la División de Asalto Aéreo; el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres, comandante de la División de Fuerzas Especiales; y el sargento mayor Mauricio Páez Acosta, sargento mayor del Comando del Ejército Nacional.

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Rueda negó haber pedido salidas para favorecer a las AGC

Danilo Rueda dijo en un audio que la depuración policial, militar y de inteligencia buscaba evitar dificultades para adelantar un proceso que generara credibilidad - crédito Lina Gasca/Colprensa

Según el informe del medio citado, Danilo Rueda relató que tres oficiales de inteligencia que habían permanecido en sus cargos tras esa primera depuración también fueron retirados después.

Eran tres coroneles que habían tenido un papel clave en la ofensiva contra el clan del Golfo y que, pese a haber sido designados por el Gobierno en cargos estratégicos vinculados con inteligencia, la Dijín y la lucha antidrogas, solo permanecieron una semana antes de ser desvinculados.

En uno de los audios revelados por la publicación, Rueda dice a emisarios del grupo: “Se está en una fase que ustedes han escuchado, visto los medios, de depuración, de depuración policial, militar, pero también de los organismos inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos certeza de que allí puede haber dificultades para adelantar un proceso que genere credibilidad”.

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La conversación se produjo cuando el ministro de Defensa era Iván Velásquez. Durante ese diálogo, Rueda también habría planteado que, para construir confianza, debían contemplarse medidas como el levantamiento de órdenes de captura y de extradición, además de la reducción de operaciones en zonas de influencia de la organización.

Durante la depuración de oficiales, se encontraba Iván Velásquez como ministro de Defensa - crédito Luisa González/Reuters

El excomisionado sostuvo en esa misma conversación que esa confianza era un requisito para que el proceso avanzara. Aunque las grabaciones corresponden a los primeros meses del Gobierno y a acercamientos iniciales con el Clan del Golfo, las promesas que habría formulado se habrían materializado mientras ejerció el cargo.

En diálogo con Blu Radio, Rueda negó haber prometido la salida de oficiales para favorecer a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Explicó: “(Los audios) se dan en un contexto de fase de exploraciones con el clan del Golfo y que también se estaba haciendo con otros grupos. Esa conversación se da con posterioridad a los mensajes del presidente Petro sobre protección a la vida, lo que significaba que los bombardeos no se realizarían si había niños. (...) En esa fase de exploración se preguntó al grupo por las expectativas que tenían con el proceso de paz”.

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Sobre la supuesta promesa de retirar mandos, afirmó que fue una “coincidencia” ligada a una depuración de la fuerza pública sobre la que, dijo, no tenía injerencia.

En esa entrevista agregó: “Esa reunión ocurre luego del anuncio del presidente Petro sobre la depuración de la fuerza pública. El Clan del Golfo no me pasó nombres, eso no es cierto (...) Se había iniciado un proceso de depuración en ese momento, no recibí ni trasladé ningún nombre y tampoco tuve responsabilidad de ese tema, ya que era un asunto del presidente Petro y el mindefensa”.