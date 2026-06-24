CNE entregó los números finales tras el cierre del escrutinio de la segunda vuelta: Abelardo de la Espriella aumentó la diferencia frente a Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella le ganó la presidencia a Iván Cepeda con un estrecho margen, de menos del 1% - crédito Colprensa - EFE

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó en la tarde del miércoles 24 de junio el reporte final de votos obtenidos por los candidatos presidenciales, disputada la segunda vuelta el domingo 21 de junio y en la que resultó ganador el abogado Abelardo de la Espriella sobre el senador oficialista Iván Cepeda Castro por estrecho margen, en la contienda más cerrada desde 1958, según registros estadísticos.

Tras la consolidación de los votos a nivel nacional, el organismo electoral, que es el encargado de certificar los resultados de la elección, hizo un ajuste en las cifras finales de la elección presidencial. El proceso de escrutinio permitió cotejar y corregir las diferencias registradas durante el preconteo, lo que derivó en variaciones en los resultados de ambos candidatos, aunque en cifras que no alteraron lo informado.

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De acuerdo con el CNE, el presidente electo Abelardo de la Espriella vio incrementado su caudal de votos en 624 sufragios luego de la consolidación nacional. El preconteo reflejaba inicialmente para el aspirante opositor un total de 12.959.542 respaldos para su aspiración, pero la cifra cerró finalmente en 12.960.166 tras el escrutinio final; en una variación si se quiere mínima entre uno y otro balance.

Por su parte, Cepeda registró una disminución de 400 votos tras la revisión oficial. En la etapa de preconteo, Cepeda había obtenido 12.708.712 sufragios, mientras que tras el escrutinio la cifra definitiva pasó a 12.708.312 votos, según los datos publicados por el Consejo Nacional Electoral; en medio de una jornada en la que su partido, el Pacto Histórico, retiró todas las reclamaciones hechas hasta el momento.

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