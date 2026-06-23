Colombia

Ranking posicionó a los alcaldes latinoamericanos según su popularidad: así le fue a Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

Un listado elaborado por una consultora internacional mostró cómo valoraron los ciudadanos la gestión de los mandatarios en junio y reflejó las posiciones de quienes lideraron la medición

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Una encuesta regional comparó la imagen de los mandatarios de las principales ciudades, incluyó el resultado de Bogotá y mostró variaciones en los índices de aprobación respecto a meses previos - crédito Alcaldía de Bogotá
Una encuesta regional comparó la imagen de los mandatarios de las principales ciudades, incluyó el resultado de Bogotá y mostró variaciones en los índices de aprobación respecto a meses previos - crédito Alcaldía de Bogotá

Un nuevo listado elaborado por CB Global Data expuso las posiciones recientes de los alcaldes capitalinos de América Latina según la percepción de sus ciudadanos en junio de 2026.

En lo que respecta a Carlos Fernando Galán, los datos de junio muestran que recibió una imagen positiva del 44,3% y una imagen negativa del 52,6%.

El 3,1% de los encuestados manifestó no saber o no contestar. Cuando se desglosan las respuestas, el 25,4% calificó su gestión como “buena”, el 18,9% como “muy buena”, el 21,8% como “mala” y el 30,8% como “muy mala”.

Encuesta Carlos Fernando Galán - crédito CB Global Data
En lo que respecta a Carlos Fernando Galán, los datos de junio muestran que recibió una imagen positiva del 44,3% y una imagen negativa del 52,6% - crédito CB Global Data

La comparación con el mes anterior evidencia leves variaciones. En mayo, Galán obtuvo un 45,2% de imagen positiva y una distribución de opiniones donde el 20,9% consideró su gestión como “muy buena” y el 24,3% como “buena”.

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La proporción de calificaciones negativas fue del 20,3% para “mala” y del 32% para “muy mala”. El porcentaje de quienes no sabían o no respondieron se situó en 2,5%. De esta manera, el alcalde de Bogotá continúa fuera de los tres primeros lugares del ranking regional, posición que ya había ocupado en abril cuando se ubicó quinto con un 45% de imagen positiva.

La tendencia de Galán muestra una estabilidad relativa respecto a los dos meses previos. En abril, el alcalde de Bogotá figuraba en la quinta posición general, con una imagen positiva del 45%. El grupo de mejor valoración en ese período incluía a Clara Brugada, Carolina Mejía, Mayer Mizrachi y Reyna Rueda de Managua. La posición de Galán superó en ese momento a otros mandatarios como Jorge Macri de Buenos Aires, Pabel Muñoz de Quito y Renzo Reggiardo de Lima.

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Galán anunció la salida de la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (uaesp) - crédito Alcaldía de Bogotá
El 25,4% calificó la gestión de Carlos Fernando Galán como “buena”, el 18,9% como “muy buena”, el 21,8% como “mala” y el 30,8% como “muy mala” - crédito Alcaldía de Bogotá

Detalles del informe

El informe ubicó a Carolina Mejía, de Santo Domingo, como la mandataria con mejor imagen positiva, seguida por Mayer Mizrachi de Panamá y Clara Brugada de Ciudad de México. El desempeño de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, reflejó movimientos respecto a mediciones anteriores.

De acuerdo con los resultados, Carolina Mejía alcanzó un 58,9% de imagen positiva, consolidándose en el primer puesto. Mayer Mizrachi ocupó el segundo lugar con 52,5%, mientras que Clara Brugada cerró el podio con 51,8%. En contraste, Luis Bello de Asunción se situó al final del ranking con 20,1% de aprobación. Otros alcaldes con menor respaldo fueron César Dockweiler de La Paz, con 22,2%, y Ricardo Quiñónez de Guatemala, con 23,5%.

Encuesta Carlos Fernando Galán - crédito CB Global Data
El informe ubicó a Carolina Mejía, de Santo Domingo, como la mandataria con mejor imagen positiva, seguida por Mayer Mizrachi de Panamá y Clara Brugada de Ciudad de México - crédito CB Global Data

La encuesta de CB Global Data también analizó la variación mensual. Mayer Mizrachi registró el mayor avance respecto a mayo, con un incremento de 2,1 puntos porcentuales. Clara Brugada, por su parte, experimentó la mayor disminución, con una baja de 5,5 puntos.

El estudio de CB Global Data abarcó dieciocho capitales de la región, entre las que se encuentran Santo Domingo, Ciudad de México, Brasilia, Managua, Buenos Aires, Quito, Montevideo, San Salvador, Panamá, Bogotá, Lima, Tegucigalpa, Santiago, San José, Caracas, Guatemala, La Paz y Asunción. La recolección de datos se realizó, según la ficha técnica, entre el 15 y el 19 de junio de 2026, mediante entrevistas online a 18.221 personas mayores de 18 años, con cuotas de género, nivel socioeconómico, grupo etario y ubicación geográfica.

El tamaño de la muestra por ciudad osciló entre 855 y 1.314 participantes y el margen de error se ubicó entre 2,7% y 3,4%, con un nivel de confianza del 95%.

Durante mayo, la medición señaló que Mario Durán de San Salvador obtuvo el mayor incremento mensual, con 2,2 puntos, mientras que Clara Brugada marcó la mayor caída, descendiendo 4,4 puntos. El ranking de junio confirmó la permanencia de los mismos protagonistas en los primeros lugares, aunque con variaciones en los porcentajes de aprobación.

La encuesta de CB Global Data no atribuye los movimientos en el ranking a causas específicas, ni identifica patrones comunes entre los cambios registrados en las distintas capitales. El informe se limita a presentar resultados cuantitativos sobre la opinión pública. El diseño muestral contempló estratificación por distritos, con el objetivo de reflejar de manera representativa las percepciones de los habitantes de cada ciudad.

La lista de alcaldes capitalinos mejor valorados de la región permaneció estable, con diferencias puntuales en los porcentajes de aprobación. La posición alcanzada por Carlos Fernando Galán ilustra la situación de los mandatarios que, si bien no figuran en los primeros lugares, mantienen niveles de respaldo que varían levemente mes a mes.

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