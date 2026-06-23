Colombia

Qué funciones tendría el vicepresidente electo José Manuel Restrepo si asume como “superministro” del gobierno de Abelardo de la Espriella

La figura, sin existencia en la Carta Política, serviría para alinear a las carteras, destrabar decisiones y ejecutar la agenda presidencial, en medio de un Congreso partido y un Ejecutivo por armar

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La posible llegada de José Manuel Restrepo como superministro en el gobierno de Abelardo De La Espriella concentra la atención sobre un cargo sin reconocimiento constitucional - crédito @jrestrp/X
La posible llegada de José Manuel Restrepo como superministro en el gobierno de Abelardo de la Espriella concentra la atención sobre un cargo sin reconocimiento constitucional - crédito @jrestrp/X

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia según el preconteo, figura entre los nombres que suenan para asumir un rol de “superministro” en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, una posición sin reconocimiento constitucional formal pero asociada al funcionario que coordina el gabinete, articula decisiones entre ministerios y opera cerca del despacho presidencial.

La figura apareció por primera vez en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se creó en 2014 el Ministerio de la Presidencia y se nombró allí a Néstor Humberto Martínez.

Ese diseño buscó coordinar al gabinete, liderar políticas transversales y descongestionar la gestión directa del jefe de Estado, aunque después generó fricciones políticas y terminó eliminado.

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En el actual debate sobre la conformación de un nuevo gabinete, el término volvió a instalarse en la conversación política y mediática como una manera de describir a un perfil técnico o político fuerte, con capacidad de ordenar la agenda económica y el engranaje general del Ejecutivo. En ese marco aparece el nombre de Restrepo dentro del sonajero de posibles funcionarios.

La llegada de José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia alimentó expectativas favorables en un contexto de crisis y reforzó la confianza dentro del nuevo gobierno - crédito @jrestrp/X
El superministro puede coordinar el gabinete, articular decisiones entre ministerios y ordenar la agenda presidencial en un escenario de fragmentación política - crédito @jrestrp/X

La denominación de “superministro” no corresponde a un cargo previsto con ese nombre en la Constitución. Se trata de una etiqueta política y mediática para describir a un funcionario con amplia capacidad de coordinación dentro del Gobierno.

En la práctica, esa función se ha vinculado al Ministerio de la Presidencia o a posiciones muy próximas a la Presidencia de la República, desde donde se alinean agendas, se ordenan decisiones y se gestionan relaciones entre distintas áreas del Ejecutivo. La idea central es que exista una autoridad con margen para acelerar asuntos que involucran a varios ministerios.

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Después de la experiencia de Santos, esa lógica reapareció con otro formato entre 2022 y 2026, cuando la coordinación política del gobierno del presidente Gustavo Petro recayó en el Ministerio del Interior y en la Jefatura de Gabinete de la Presidencia, sin adoptar de manera oficial el título de “superministro”.

También pasó por ese esquema María Lorena Gutiérrez, hoy presidenta del Grupo Aval, que ocupó el cargo tras Martínez durante la vigencia de esa estructura institucional.

Nombres que suenan para conformar el gabinete ministerial de Abelardo de la Espriella

El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella busca integrar figuras políticas, perfiles técnicos y aliados de campaña dentro del mismo Ejecutivo - crédito Juan Diego López/EFE
El próximo gobierno de Abelardo de la Espriella busca integrar figuras políticas, perfiles técnicos y aliados de campaña dentro del mismo Ejecutivo - crédito Juan Diego López/EFE

A diferencia de otros candidatos, De La Espriella no entregó durante la campaña mayores pistas sobre quiénes integrarían sus primeros equipos de gobierno. Por eso, las próximas semanas serán las que definan el gabinete que asumiría a partir del 7 de agosto.

Hasta ahora, el único nombre que aparece con un lugar prácticamente asegurado es el de Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal y jefe de debate de la campaña presidencial. De La Espriella confirmó su incorporación en una entrevista, aunque sin precisar qué cartera o función ocuparía.

Algunas versiones lo ubican cerca del Ministerio del Interior, una cartera clave para la relación con el Congreso y con los sectores políticos. Esa posibilidad se apoya en su trayectoria y en los puentes que construyó con distintas fuerzas.

Gómez Amín renunció hace unas semanas al Congreso para dedicarse por completo a la campaña presidencial. También abandonó su militancia en el Partido Liberal, aunque mantuvo cercanía con la casa Gaviria.

La figura de superministro remite a la jefatura de gabinete y al antiguo Ministerio de la Presidencia creado en 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa
La figura de superministro remite a la jefatura de gabinete y al antiguo Ministerio de la Presidencia creado en 2014 durante el gobierno de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

Así mismo, entre los nombres que circulan para el eventual gabinete también aparece María Fernanda Cabal, que salió recientemente del Senado y del Centro Democrático. Algunos comentarios la ubican como posible ministra de Defensa, pero esa posibilidad no fue confirmada ni por la campaña ni por la excongresista.

En paralelo, hay expectativa por el papel que podrían asumir varios abogados penalistas y perfiles cercanos que acompañaron a De La Espriella durante la campaña. En ese grupo se mencionan a Germán Calderón España, Iván Cancino, el exviceministro de Justicia Camilo Rojas y Carlos Alonso Lucio.

Por ahora no existe una lista consolidada del gabinete. El mapa de nombres incluye figuras políticas, perfiles técnicos, antiguos congresistas, abogados vinculados a la campaña y dirigentes que suenan para áreas como seguridad, justicia y relacionamiento político.

Se espera que en los próximos días el presidente electo Abelardo de la Espriella de a conocer los nombres de los ministros que formarán parte de su gobierno.

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