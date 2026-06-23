Para qué sirve tener en el bolso una ramita de canela envuelta en papel aluminio: esto dicen los expertos en feng shui

La canela envuelta en papel aluminio es el ritual de Feng Shui que arrasa en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los rituales relacionados con la abundancia, la prosperidad y las energías positivas siguen ganando popularidad en redes sociales, especialmente aquellos que utilizan elementos sencillos y fáciles de conseguir en casa.

Uno de los más comentados en los últimos meses tiene como protagonista a una especia que suele encontrarse en cualquier cocina: la canela.

Según las prácticas asociadas al feng shui, el antiguo sistema filosófico chino enfocado en la armonización de los espacios y las energías, llevar una ramita de canela envuelta en papel aluminio dentro del bolso, la billetera o incluso en un bolsillo puede convertirse en un símbolo de protección y prosperidad económica.

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Aunque no existe evidencia científica que respalde estos efectos, las personas que siguen esta tradición aseguran que la combinación de ambos elementos ayuda a atraer oportunidades, fortalecer la confianza personal y mantener alejadas las energías negativas.

La tradición del Feng Shui asocia la canela al elemento fuego y a la riqueza - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Por qué la canela es tan importante en el Feng Shui?

Dentro de esta filosofía oriental, la canela es considerada una especia asociada al elemento fuego, uno de los componentes fundamentales que representan la energía vital. El fuego está vinculado con conceptos como el reconocimiento, la pasión, el crecimiento personal y la riqueza.

Por esta razón, la canela suele aparecer en numerosos rituales enfocados en mejorar la prosperidad financiera o impulsar nuevos proyectos laborales y personales.

Los especialistas en Feng Shui explican que su aroma cálido y sus características naturales simbolizan movimiento, expansión y apertura de caminos, cualidades que muchas personas buscan potenciar cuando atraviesan momentos de cambios o nuevas etapas en sus vidas.

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El papel aluminio tendría una función especial con la atracción

La tradición señala que envolver la ramita de canela en papel aluminio permite preservar su carga simbólica y energética durante más tiempo.

Cómo se hace el ritual de canela y papel aluminio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con estas creencias, el aluminio actúa como una especie de barrera protectora que evita que el amuleto se vea afectado por influencias externas. Por ello, muchas personas prefieren guardar la canela envuelta antes de llevarla consigo diariamente.

La práctica consiste simplemente en tomar una pequeña rama de canela, cubrirla completamente con papel aluminio y colocarla en la billetera, el bolso o algún compartimento donde se guarde dinero o documentos relacionados con el trabajo.

Quienes promueven este ritual aseguran que llevar la canela de esta manera puede aportar diferentes beneficios simbólicos y uno de los más populares es la atracción de abundancia económica, ya que la especia está relacionada con la prosperidad y el movimiento financiero. También se le atribuye la capacidad de actuar como un escudo frente a la envidia, las malas energías o los ambientes cargados de negatividad.

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Además, algunas personas consideran que funciona como un refuerzo emocional para afrontar entrevistas laborales, negociaciones, emprendimientos o proyectos personales que requieren seguridad y confianza.

Por qué el Feng Shui usa canela para la prosperidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuándo recomiendan hacer el amuleto de la canela y el papel aluminio?

Dentro del Feng Shui, el momento elegido para realizar un ritual también tiene relevancia. Por eso, los seguidores de esta práctica recomiendan preparar el amuleto durante los primeros días de cada mes, al inicio de un año nuevo o cuando comienza una etapa importante en la vida personal o profesional.

Asimismo, algunas corrientes consideran especialmente favorables las fechas relacionadas con el número ocho, una cifra asociada con la prosperidad y la fortuna dentro de la cultura china.

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El lugar donde se guarda también importa

Los expertos en Feng Shui aseguran que no basta con llevar la canela encima, sino que el sitio donde se conserva puede potenciar su significado simbólico.

La ubicación más recomendada es la billetera o cartera, especialmente en el compartimento donde se guardan billetes, tarjetas bancarias o elementos relacionados con la actividad económica. Otras personas optan por colocarla junto a documentos laborales importantes o en bolsillos internos de prendas que utilizan con frecuencia.

En el hogar, también suele ubicarse en espacios asociados a la prosperidad, como escritorios de trabajo, áreas destinadas a negocios o sectores donde se administran las finanzas familiares.

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