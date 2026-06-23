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Jueza federal de Miami aplaza por un mes la audiencia de Álex Saab mientras su defensa completa el equipo legal

La Fiscalía no se opuso a la solicitud presentada por los abogados del empresario colombiano, quien continuará detenido en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial

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Alex Saab permanecerá detenido en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntos delitos financieros - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Alex Saab permanecerá detenido en Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntos delitos financieros - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Una jueza federal de Miami aplazó por 30 días la audiencia del empresario colombiano y exministro venezolano Álex Saab, en una decisión que posterga temporalmente el avance del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos.

La diligencia, que inicialmente estaba prevista para el 24 de junio, fue reprogramada para el próximo 24 de julio, mientras la defensa del acusado termina de conformar su equipo legal.

La decisión fue adoptada por la jueza Enjolique A. Lett, de acuerdo con documentos del sistema judicial estadounidense citados por la agencia EFE. La solicitud fue presentada por la defensa de Saab y no encontró oposición por parte de la Fiscalía federal.

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Según los documentos judiciales, Saab aceptó expresamente el aplazamiento y renunció de manera temporal a su derecho a un juicio rápido, una garantía contemplada en la legislación estadounidense que busca evitar demoras excesivas en los procesos penales.

La audiencia aplazada tenía como propósito abordar la formulación de cargos y revisar formalmente la representación legal del empresario. Sin embargo, sus abogados solicitaron más tiempo para concluir la integración del equipo encargado de asumir su defensa en territorio estadounidense.

La jueza federal Enjolique A. Lett concedió una prórroga de 30 días para que la defensa del exministro venezolano complete la conformación de su equipo legal - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
La jueza federal Enjolique A. Lett concedió una prórroga de 30 días para que la defensa del exministro venezolano complete la conformación de su equipo legal - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

En el escrito presentado ante la corte, la defensa indicó que Saab ya recibió copia de la acusación formal, comprende plenamente los cargos en su contra y está al tanto de los procedimientos judiciales que deberá enfrentar. Asimismo, manifestó su conformidad con la extensión del plazo por otros 30 días.

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La postergación no está relacionada con una discusión sobre el fondo de las acusaciones ni representa una modificación de los cargos presentados por las autoridades estadounidenses. El objetivo de la medida es permitir que la representación legal quede completamente definida antes de que continúe el proceso.

Alex Saab, de 54 años, compareció por primera vez ante una corte federal de Miami el pasado 18 de mayo, apenas dos días después de haber sido deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Durante esa primera audiencia, la jueza ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza mientras avanza el caso.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y de ocultar o disfrazar el origen de fondos obtenidos presuntamente de manera irregular.

La reactivación del proceso judicial se produjo luego de la deportación de Saab desde Venezuela, un hecho que ocurrió tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, mediante la cual fue depuesto y capturado Nicolás Maduro. El exmandatario venezolano permanece actualmente en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses señalan a Alex Saab como un estrecho colaborador de Nicolás Maduro y lo investigan por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters
Las autoridades estadounidenses señalan a Alex Saab como un estrecho colaborador de Nicolás Maduro y lo investigan por presunto lavado de dinero y otros delitos financieros - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Saab ha sido señalado durante años por las autoridades de Estados Unidos como uno de los principales aliados y operadores financieros del círculo cercano de Maduro. De hecho, el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo describió ante el Senado como el “hombre del dinero” o “testaferro” del dirigente venezolano.

Esta no es la primera vez que Saab enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde, cuando su avión hizo escala en ese país africano. Posteriormente fue extraditado a territorio estadounidense, donde permaneció bajo custodia hasta diciembre de 2023.

En ese momento, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, Saab fue liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Tras su regreso a Venezuela, retomó un papel visible dentro del Gobierno y fue designado ministro de Industrias y Producción Nacional.

No obstante, su permanencia en el gabinete venezolano fue breve. Distintos medios internacionales reportaron posteriormente su salida del cargo, en medio de los cambios políticos registrados en el país.

La detención de Alex Saab marca un giro en la coordinación entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, según fuentes de Reuters - crédito Colprensa
Saab compareció por primera vez ante una corte de Miami el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela - crédito Colprensa

Las investigaciones contra Saab se remontan a varios años atrás y abarcan distintas operaciones comerciales vinculadas al Estado venezolano. Según información divulgada por BBC News Mundo, las autoridades estadounidenses sostienen que el empresario habría lavado hasta 350 millones de dólares a través del sistema de control cambiario implementado en Venezuela.

Además, investigaciones periodísticas del portal Armando.Info señalaron que Saab y su socio empresarial, Álvaro Enrique Pulido Vargas, habrían obtenido millonarios contratos relacionados con programas gubernamentales, entre ellos el sistema de distribución de alimentos Clap.

El medio venezolano también reveló que entre 2012 y 2013 Saab recibió alrededor de 159 millones de dólares del Gobierno venezolano para importar materiales destinados a programas de vivienda. Sin embargo, según esas investigaciones, los productos efectivamente entregados habrían tenido un valor cercano a los 3 millones de dólares.

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