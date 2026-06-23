Colombia

Exministro Saúl Pineda explicó por qué se considera al vicepresidente electo José Manuel Restrepo como el “Marco Rubio” de Abelardo de la Espriella

La elección del exministro de Comercio y Hacienda como fórmula de De La Espriella reactivó el debate sobre su margen de acción, en un sistema donde la Casa de Nariño define encargos específicos

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La designación de José Manuel Restrepo como vicepresidente electo de Colombia abrió expectativas sobre su papel en el gobierno de Abelardo De La Espriella - crédito Rodrigo Abd/AP
La designación de José Manuel Restrepo como vicepresidente electo de Colombia abrió expectativas sobre su papel en el gobierno de Abelardo De La Espriella - crédito Rodrigo Abd/AP

La designación de José Manuel Restrepo como vicepresidente electo de Colombia abrió expectativas sobre el papel que tendrá en el gobierno de Abelardo de la Espriella, en especial después de que el presidente electo lo comparara con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para sugerir un perfil con peso en la interlocución internacional y en la agenda económica externa.

Esa analogía, según explicó el exministro de Comercio Saúl Pineda en una entrevista con Semana, no define de manera literal el cargo que ejercerá Restrepo, sino que funciona como una metáfora comunicacional.

A mí me parece que la comparación con Marco Rubio responde más a una metáfora comunicacional de Abelardo de la Espriella que a una etiqueta personalizada del rol que cumplirá la fórmula vicepresidencial en el próximo gobierno”, dijo Pineda.

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El exministro también sostuvo que, en el sistema colombiano, las funciones del vicepresidente dependen de las delegaciones que haga el presidente.

Pineda añadió que, si De La Espriella le encarga tareas vinculadas con política internacional y con la proyección económica del país en el exterior, Restrepo tiene las credenciales para asumir esa representación en un nivel alto. La lectura del exministro se apoya en la trayectoria del vicepresidente electo en la academia, la gestión pública y la relación con instituciones multilaterales.

Saúl Pineda explicó que la analogía con Marco Rubio es una metáfora y que las funciones del vicepresidente en Colombia dependen de las delegaciones del presidente - crédito Sofía Toscano/Colprensa
Saúl Pineda explicó que la analogía con Marco Rubio es una metáfora y que las funciones del vicepresidente en Colombia dependen de las delegaciones del presidente - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El exministro, que ha trabajado con Restrepo en la Universidad del Rosario, en el Ministerio de Comercio y más recientemente en la Universidad EIA, describió al vicepresidente electo como una figura marcada por la construcción de instituciones, el uso de políticas públicas basadas en pruebas y una capacidad de ejecución ejercida con serenidad, rigor intelectual y sentido ético.

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Así mismo, Pineda afirmó: “Creo que la vida profesional de José Manuel Restrepo está atravesada por su compromiso de muchos años con la construcción de instituciones sólidas, con políticas públicas basadas en la evidencia y un liderazgo inspirador, orientado por una gran capacidad de ejecución, que ejerce con serenidad, rigor intelectual y sentido ético”.

Para el exministro, la llegada de Restrepo a la Vicepresidencia alimenta expectativas favorables en un momento de crisis en distintos sectores del país. También lo definió como un trabajador orientado a resultados, con visión estratégica y capacidad para abordar de manera integral las responsabilidades que se le asignen.

“José Manuel Restrepo es un trabajador incansable enfocado siempre en tener resultados. Tiene una visión estratégica, de conjunto sobre los temas o las responsabilidades que le son encargadas. Y creo que, gracias a eso, siempre tiene muy claras las prioridades con las que él direcciona un equipo y que son la base fundamental, primero, para la medición de impacto, y segundo, para la transformación inspiradora que genera y logra en las instituciones”, añadió Pineda.

La llegada de José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia alimentó expectativas favorables en un contexto de crisis y reforzó la confianza dentro del nuevo gobierno - crédito @jrestrp/X
La llegada de José Manuel Restrepo a la Vicepresidencia de Colombia alimentó expectativas favorables en un contexto de crisis y reforzó la confianza dentro del nuevo gobierno - crédito @jrestrp/X

Pineda sostuvo además que una de las fortalezas del vicepresidente electo es su aptitud para liderar equipos y transformar instituciones mediante una combinación de exigencia y empatía. Esa mezcla, según su valoración, explica parte de la confianza que su nombre despertó dentro del nuevo gobierno.

El exministro también se refirió a la influencia de Restrepo en la campaña presidencial, el exministro rechazó la idea de que una sola persona pueda decidir un resultado electoral. Aun así, señaló que su presencia sí fortaleció la credibilidad técnica e institucional de la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Pineda dijo que la trayectoria académica de Restrepo, su experiencia ejecutiva y su reconocimiento como servidor público ampliaron la capacidad de la campaña para dialogar con empresarios, universidades, sectores productivos, trabajadores y organismos internacionales. También consideró que su perfil facilitó la conexión con votantes del centro y de la centro-derecha que valoran el rigor en la gestión pública.

El entusiasmo que, según el exministro, generó Restrepo en la recta final de la campaña tampoco le resultó inesperado. Lo atribuyó a su capacidad para conectar con sectores sociales diversos, en especial con poblaciones vulnerables, adultos mayores, jóvenes y niños.

En esa misma línea, Pineda destacó el manejo personal que hace Restrepo de sus redes sociales y dijo que actúa como su propio community manager. A juicio del exministro, ese rasgo contribuyó a convertirlo en un “auténtico fenómeno de masas”.

Sobre las tareas concretas que podría asumir en el Ejecutivo, Pineda lo describió como un articulador entre la política económica, la diplomacia, la atracción de inversión, la cooperación internacional y la inserción de Colombia en debates globales.

Saúl Pineda señaló que la presencia de José Manuel Restrepo fortaleció la credibilidad técnica e institucional de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella - crédito @jrestrp/X
Saúl Pineda señaló que la presencia de José Manuel Restrepo fortaleció la credibilidad técnica e institucional de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella - crédito @jrestrp/X

Según el exministro, esa diversidad de experiencias le permite comprender los problemas nacionales desde varias perspectivas y favorece una aproximación apoyada en diagnósticos técnicos, construcción de consensos y evaluación permanente de resultados.

Hacia el final de su evaluación, citado por la publicación, Pineda aseguró: “Pocas figuras públicas colombianas reúnen una combinación tan equilibrada de experiencia en investigación académica, administración universitaria, consejero de estrategias empresariales, formulador de políticas públicas, gestor en la hacienda pública y articulador con las instituciones multilaterales”.

Con esa descripción, el exministro planteó que la formación y la trayectoria de Restrepo lo ubican en una posición relevante para enfrentar los desafíos del próximo gobierno.

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