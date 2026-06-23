Creadora de contenido dio “tips” para evitar la “chucha” al usar la camiseta de la selección Colombia

El uso extendido de la camiseta de la selección Colombia durante el mundial ha expuesto un problema común entre los hinchas: el mal olor que se acumula en la prenda, fabricada casi siempre con poliéster. La creadora de contenido majossalcedop compartió consejos prácticos para combatir este inconveniente y explicó por qué estas fibras sintéticas favorecen la aparición de olores persistentes - crédito majosalcedop / Instagram

La pasión por el Mundial y el entusiasmo por la selección Colombia han provocado que numerosos aficionados elijan vestir la camiseta del equipo durante largos periodos. Muchos optan incluso por adquirir versiones alternativas más asequibles, pero pocos consideran las consecuencias de usar estas prendas sintéticas. El mal olor persistente es una de las quejas más frecuentes entre los hinchas, especialmente en jornadas calurosas o durante festejos prolongados.

En redes sociales, la creadora de contenido majossalcedop abordó el tema con sinceridad: “Amiga, yo sé que a todas nos da chucha esta camiseta. Yo lo sé y por eso vengo a decirte un tip para que evites eso”. Su video, que rápidamente atrajo la atención de centenares de seguidores, expuso las razones y soluciones para el problema, aportando detalles que muchos desconocían.

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Según ella, la raíz del inconveniente está en la composición del material. “¿Por qué te genera chucha esta camiseta? Pues porque está hecha 100% de poliéster. El poliéster es una tela derivada del petróleo, lo cual hace que sea hidrofóbica”, explicó. Esta característica permite que la prenda seque rápido, lo que la hace útil para la actividad física, pero también impide que el sudor se absorba, favoreciendo la acumulación de bacterias.

El consejo del protector generó risa entre sus seguidores - crédito majosalcedop / Instagram

La explicación detalla que, “como repele el agua, el sudor que tiene no se absorbe, sino que bacterias que tienes como ahí te quedan como stored, en vez de lo que te pasaría con algo de algodón”. La diferencia con las fibras naturales es notoria, ya que el algodón absorbe la humedad y facilita su evaporación, dificultando la proliferación bacteriana.

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Razones científicas del mal olor en la ropa deportiva

El poliéster genera mal olor porque es un material hidrófobo: retiene el agua pero absorbe los aceites y la grasa. Esto crea un entorno propicio para que las bacterias de la piel se alojen en la tela y descompongan el sudor, liberando compuestos volátiles responsables del olor característico.

Las fibras sintéticas, como el poliéster o el nailon, no absorben bien la humedad, pero sí retienen el sudor graso en su superficie, lo que favorece la aparición de olores intensos incluso después del lavado.

Las prendas hechas de estos materiales deben lavarse después de cada uso, aunque no huelan a simple vista, porque las bacterias pueden permanecer adheridas a las fibras. Esta recomendación es especialmente relevante durante eventos como el mundial, en los que la camiseta se convierte en un uniforme casi permanente.

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Una de las recomendaciones fue usar la prenda original - crédito (AP Foto/Ivan Valencia)

Estrategias prácticas para evitar el mal olor

Majossalcedop sugirió soluciones sencillas y accesibles. “Primer tip que puedes hacer: utilizar una camiseta de algodón debajo de esto. Una camiseta así larguita, la que quieras”, aconsejó. La lógica detrás de este consejo radica en la capacidad de las fibras naturales para absorber el sudor y reducir el contacto directo entre la piel y el poliéster.

Otra recomendación fue la de emplear protectores en la zona de la axila. “Vas a coger la camiseta al revés y vas a ponerle el protector... Así el protector, pues está hecho de algodón y va a absorber ese sudor y evitar que se quede en esa área”, indicó. “Te juro que estos tips te van a salvar la vida, sobre todo sabiendo que este partido empieza a las 9:00 p. m. y tu camisa no puede aguantar tanto”.

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Respuestas y otros consejos de la comunidad

Los seguidores de la creadora no tardaron en aportar sus propias estrategias y observaciones. “El tip del protector está bien... Hasta que llegas a la casa con solo uno”, comentó una usuaria, aludiendo a la posibilidad de perder el protector durante una celebración. Otros defendieron la calidad de la camiseta oficial: “Usar la camisa original, la tela es anti transpiración”.

Algunos aconsejaron evitar el suavizante en el lavado: “El suavizante daña el sistema dri fit”. También hubo quien optó por alternativas clásicas: “Piedra alumbre, comprada en la droguería”, mientras que otros se inclinaron por el uso de desodorantes y talcos.

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Muchos indicaron que el problema sería el aseo de las personas, no la camiseta - crédito Adidas

No faltaron quienes responsabilizaron los hábitos de higiene personal antes que el material: “Si eres chuchenta!!! No es culpa de el material de la camiseta!!!!! Usa buen desodorante especial para chuchentas!!”.

Consejos de cuidado y lavado para camisetas de poliéster

Para quienes no renuncian a las camisetas sintéticas, existen recomendaciones específicas de cuidado. Lavar la prenda al revés contribuye a eliminar mejor los residuos de sudor y bacterias. Se recomienda evitar el uso de suavizante, ya que este recubre la tela y facilita la retención de olores. Añadir vinagre blanco en el ciclo de enjuague ayuda a neutralizar las bacterias y mantener la prenda más fresca.