Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia: esta es su apuesta por la seguridad y la reforma que le hará al Estado

Abelardo de la Espriella será el presidente número 48 en la historia oficial de Colombia - crédito Charlie Cordero/REUTERS

En consonancia con las tendencias ideológicas que soplan fuerte en la región, Colombia también giró hacia la derecha y, tras cuatro años del proyecto progresista, que buscó hacer transformaciones radicales en diferentes frentes, pero se vio permeado por fuertes escándalos de corrupción, un ‘outsider’ será el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. Se trata del abogado Abelardo de la Espriella, que ratificó su favoritismo en la segunda vuelta.

A sus 48 años, el nacido en Bogotá, criado en Montería (Córdoba) y que cuenta con triple nacionalidad, pues también es ciudadano estadounidense e italiano, asumirá las riendas de un país que, como se pudo ver en las urnas, está dividido. El debutante en las lides políticas supo leer bien el inconformismo creciente contra la administración Petro y, con la consigna de “reconstruir” al Estado, logró concentrar un masivo apoyo.

PUBLICIDAD

Así como Argentina, Ecuador y Perú, en donde los movimientos conservadores y libertarios llegaron al poder, y apoyado por líderes de la talla de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; y el expremier de Reino Unido, Boris Jonhson, entre otros, el jurista tendrá cuatro años para consolidar su modelo de “patria milagro”, con una hoja de ruta que plantea, entre otras, una ambiciosa reforma del Gobierno.

El apoyo del presidente Donald Trump a Abelardo de la Esriella podría ser determinante para el nuevo rumbo de las relaciones bilaterales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De la Espriella, llegará al poder con la promesa de implementar un modelo de seguridad total, acompañado de un crecimiento económico acelerado y la reducción drástica del tamaño del Estado. Bajo esas premisas, el nuevo jefe de Estado capitalizó el respaldo de sectores opositores e incluso del centro político, que exigían un giro en la política nacional, en especial en materia de seguridad y economía, frente a la administración saliente.

PUBLICIDAD

En contraste con el actual proyecto político, el primer mandatario electo tendrá el gran desafío de empezar una rápida transición hacia una agenda con la que priorice el orden público, la erradicación de economías ilegales y la modernización institucional. En síntesis, son 13 las propuestas clave de su plan de Gobierno, que arrancará con la implementación de un paquete de 90 decretos el mismo día de su posesión, al mejor estilo de Trump.

Seguridad: el enfoque en la mano dura contra la criminalidad, control territorial y el uso de nuevas tecnologías

Apoyándose en los preceptos de la seguridad democrática de uno de sus mentores, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el nuevo jefe de Estado quiere priorizar la recuperación de los territorios, según él, bajo el poder de la criminalidad. De hecho, su plan contempla lo que sería la versión 2.0 de esta política de defensa, con el objetivo de recuperar el control en los primeros 90 días de Gobierno, sin que esto signifique el fin del conflicto armado.

PUBLICIDAD

Entre las medidas, se incluye la creación de una nueva fase del Plan Colombia, iniciativa que surgió en la administración de Andrés Pastrana, apoyada en drones, inteligencia artificial y alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel. A su vez, la agenda de seguridad propone la construcción de 10 megacárceles de máxima seguridad, el aumento de las penas para delitos de alto impacto y la eliminación de beneficios para reincidentes.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reforzará las labores de fumigación de cultivos ilícitos para su erradicación - crédito Colprensa

Una de las metas en esa línea de acción del plan de Gobierno es la destrucción de 330.000 hectáreas de coca mediante fumigación aérea, en una actividad que estaría complementada con la erradicación manual y la persecución financiera al narcotráfico. Del mismo modo, De la Espriella impulsará la creación de un Bloque de Búsqueda contra la extorsión y la incorporación de veteranos y reservistas en la Primera Línea de seguridad.

PUBLICIDAD

En ese mismo campo, se enfocarán esfuerzos para robustecer a la fuerza pública, en pro de la desarticulación de los grupos armados, que serán combatidos “sin cuartel”. Sin embargo, uno de los puntos más controversiales de la propuesta del entrante presidente es el apoyo a la legalización del porte de armas para ciudadanos, siempre y cuando puedan demostrar capacidad para el uso que ha causado un fuerte debate en las redes sociales.

Para garantizar la seguridad, De la Espriella promete vigilancia urbana con drones, cámaras de identificación facial y monitoreo constante, así como el uso de inteligencia artificial y sensores en puntos clave. Asimismo, en las cárceles, quiere bloquear por completo las comunicaciones para impedir que los líderes criminales operen desde prisión. En síntesis, la tecnología es indispensable para modernizar el Estado y combatir el crimen con eficiencia.

PUBLICIDAD

Economía: hará reducción del Estado y estimulará al sector privado para lograr un acelerado crecimiento

En el ámbito económico, el presidente se fijó como meta un crecimiento anual del 7% y la reducción del Estado en hasta un 40%, mediante la eliminación de entidades y la fusión de ministerios; pese a que posteriormente moderó su discurso sobre ese último aspecto. Asimismo, De la Espriella también considera que los trámites burocráticos imponen trabas al sector privado y buscará regular el marco normativo para los generadores de empleo.

El 4x1000 sería progresivamente desmontado por el presidente Abelardo de la Espriella, según anunció en sus propuestas económicas - crédito EFE

El programa incluye una reducción de la carga tributaria para empresas, la eliminación de impuestos como el 4 x 1.000, que sería desmontado de manera gradual, y el impuesto a la gasolina; y la promoción del fracking y la exploración petrolera para fortalecer la soberanía energética. El respaldo a esta técnica de explotación de hidrocarburos, que denominó una “obra civil”, lo ha hecho merecedor de fuertes críticas de sectores ambientalistas.

PUBLICIDAD

El gobernante impulsará el programa País de Propietarios, que facilitará el acceso a vivienda propia con créditos al 2% anual a 30 años. Por otro lado, adelantará la modernización de la Dian con inteligencia artificial para reducir la evasión fiscal y desarrollará de un ecosistema proempresa que incentive la inversión privada; convencido de que no es el Estado el que genera riqueza, sino una serie de condiciones para que los empresarios la produzcan.

En cuanto al ajuste fiscal, una de las prioridades de su administración es que en su etapa inicial sea de unos $70 billones, con el objetivo de refinanciar la deuda pública. A su turno, la política rural girará en torno a la alianza entre el campo y la empresa privada, con créditos al 8,7% anual y titulación masiva de tierras; y se creará el plan Cosecha Solidaria, que garantizará la seguridad alimentaria, con incentivos para empresarios que generen empleos.

PUBLICIDAD

Salud: el plan de choque que pondrá en marcha y los pilares de transparencia y fortalecimiento institucional

Como lo anunció en campaña, se espera que el sector salud será intervenido con un plan de choque de 10 billones de pesos, destinado a sanear deudas históricas del sistema, directamente con clínicas y hospitales, y garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos, con énfasis en pacientes crónicos y enfermedades huérfanas. En ese sentido, se establecerá la revisión trimestral de la ejecución de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

El Gobierno de De la Espriella destinará 10 billones de pesos para sacar de 'cuidados intensivos' al sistema de salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Así pues, se hará un restablecimiento del flujo de recursos al sistema, a través de la implementación de una Ley de Punto Final para sanear los pasivos históricos y frenar, a su juicio, la crisis humanitaria que se estaba gestando. Con ello, el paciente será el centro del sistema, en un modelo que priorizará la atención primaria, la medicina domiciliaria y fortalecerán la red hospitalaria y las condiciones laborales del personal sanitario en el país.

PUBLICIDAD

Paz y justicia: habrá ruptura con modelos de negociación heredados del Gobierno Petro

Una de las propuestas que lo desmarcaron de su contradictor y le valieron importantes apoyos, es su intención de acabar con el modelo de la Paz Total impulsado por su antecesor. De la Espriella no adelantará negociaciones con grupos armados y, en cambio, adelantará toda una ofensiva para capturar cabecillas criminales por región en los primeros 90 días, teniendo en cuenta que, en su óptica, las mesas de negociación fortalecieron estas estructuras.

El presidente ha calificado la postura de Petro como una “farsa” y un “engaño” que, en su análisis, fomenta la impunidad. Por ello, con el reacomodo de unidades en las Fuerzas Militares y de Policía, que incluye la reactivación de Fuerzas de Tarea Conjunta, hará énfasis no solo en el frente de combate, sino en la persecución a los capitales ilícitos, la extinción de dominio exprés y la judicialización acelerada para los responsables de delitos de alto impacto.

Programas sociales: el impulso de la educación digital, la familia como eje y la protección de grupos vulnerables

De la Espriella impulsará la creación de una universidad virtual en casa, una plataforma educativa gratuita y certificada para ampliar el acceso a la educación superior, a la par de que se ofrecerán créditos Icetex al 2% con plazos de 10 años y periodo de gracia. El proyecto social, en tanto, buscará la formación de 200.000 cuidadoras, la capacitación de mujeres en economía digital y programas de ciclos cortos en áreas de alta demanda tecnológica.

Abelardo de la Espriella le pondrá fin de forma inmediata a la política de Paz Total de la administración de Gustavo Petro - crédito Presidencia

Para el jefe de Estado, que se convirtió en el fenómeno político más importante de las últimas dos décadas en Colombia, la familia es presentada como núcleo central de la sociedad. El plan busca reducir la violencia contra la mujer en un 30% y los feminicidios en un 40%, a través rutas judiciales expeditas y atención psicológica gratuita 24 horas, en una problemática en la que será clave entenderla como un asunto prioritario de orden público.

El abogado promoverá el “capitalismo popular” para que los empleados sean accionistas de las empresas donde trabajan, y la participación ciudadana en la vida económica. En su plan de Gobierno, la mejora de los salarios y la inclusión de jóvenes en el mercado laboral mediante programas de formación digital y estímulos fiscales a creadores de contenido, también forman parte de su agenda social, aunque sea partidario de la privatización estatal.

Reforma estatal y lucha anticorrupción: guerra contra el exceso burocrático y un Gobierno autosostenible

Y si bien intentó moderar el alcance de esta propuesta, y negó que exista una lista de las entidades que desaparecerán en su cuatrienio, el presidente electo considera que es necesaria una restructuración severa del tamaño del Estado y para tal fin ha planteado la eliminación de organismos considerados innecesarios. Esta iniciativa está inspirada en la política implementada por Javier Milei en Argentina, que redujo en un 50% sus dependencias.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el primer mandatario tendrá un Bloque Anticorrupción liderado directamente por su despacho, apoyado en la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y en la extinción de dominio exprés para recuperar bienes y recursos desviados. Para ello, la meta es que todos los procesos de contratación pública se realicen a través de tecnología blockchain para garantizar la transparencia en su mandato.

Abelardo de la Espriella ha contemplado la reducción del tamaño del Estado, empezando por los ministerios - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Un aspecto no menor en la manera en la que abordará la política exterior, es que estará centrada exclusivamente en el interés nacional, pues el mandatario prometió no salir de Colombia durante su administración y delegará, de esta forma, la diplomacia internacional a su canciller o a su vicepresidente, José Manuel Restrepo. Su agenda no descarta el posible retiro de Colombia de la ONU y la OEA, pero restablecerá relaciones con Israel.

Energía y transición tecnológica: el petróleo y el gas de nuevo en el eje

Por último, De la Espriella recuperará la exploración y producción de hidrocarburos como petróleo y gas, y como se mencionaba, impulsará el fracking bajo monitoreo científico y despolitizando la administración de Ecopetrol. De esta forma, también se asumirá la deuda para reducir el costo de la energía eléctrica, especialmente en la región Caribe, que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para las recientes administraciones.

Aunque para algunos podría resultar sorpresiva, por los nulos orígenes políticos, la victoria de De La Espriella, que asumirá a partir del próximo 7 de agosto, representa el inicio de un periodo orientado a la seguridad, el crecimiento económico y la reforma estatal, con la promesa de recuperar el orden, incentivar el desarrollo y modernizar las instituciones colombianas, que según el mandatario han sido corroídas por un modelo anacrónico.