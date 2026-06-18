Colombia

Esta es la popular marca de creatina que se vende en redes sociales y que el Invima prohibió comercializar: ya habían advertido sobre el producto en 2022

La entidad advirtió que, al no contar con certificación, no es posible asegurar la composición de sus ingredientes ni sus efectos en el organismo

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Un bote blanco de suplemento "Recover Pro" con tapa azul, un vaso mezclador con líquido marrón, una cuchara dosificadora y una toalla sobre una mesa de madera en un gimnasio iluminado.
El Invima recomendó a la ciudadanía suspender el consumo de este producto y reportar cualquier efecto adverso por los canales oficiales de farmacovigilancia - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comercialización de Creatine Monohydrate 3g marca Dymatize ha encendido las alarmas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), que advirtió sobre la circulación de este suplemento sin registro sanitario.

La entidad identificó su oferta en la plataforma de Facebook, específicamente en el perfil MedellinFIT, donde se promociona como suplemento dietario enfocado a personas interesadas en mejorar su desempeño deportivo.

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El producto y su estatus ilegal

El Invima dejó claro que la creatina en cuestión “no se encuentra amparada bajo ningún registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos”, lo que convierte su venta en una actividad ilegal en el país. El organismo remarcó que “su comercialización en Colombia es ilegal y se considera un producto fraudulento”.

El Invima advirtió que la comercialización de 'Creatine Monohydrate 3g' marca Dymatize en Colombia es ilegal al no contar con registro sanitario vigente - crédito Medellín Fit / Facebook
El Invima advirtió que la comercialización de 'Creatine Monohydrate 3g' marca Dymatize en Colombia es ilegal al no contar con registro sanitario vigente - crédito Medellín Fit / Facebook

Además, la autoridad sanitaria recordó que esta no es la primera vez que lanza una advertencia sobre este producto. Ya en 2022, bajo la alerta sanitaria No. 128-2022, se había alertado sobre la misma denominación. La alerta reciente responde a la aparición de una presentación adicional del producto, detectada en nuevas publicaciones en redes sociales.

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Por qué se considera un riesgo para los consumidores

La entidad fue contundente: “El producto CCreatine Monohydrate 3g, marca Dymatize , no cumple con la normatividad vigente, es decir, el Decreto 3249 de 2006”. Como consecuencia, este suplemento no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, y, por ende, su consumo podría representar un riesgo para la salud.

El Invima explicó que los productos fraudulentos no ofrecen garantías sobre su contenido real, trazabilidad, procesos de fabricación, almacenamiento o transporte. “No garantizan calidad, seguridad ni eficacia”, recalcó la institución en su boletín oficial. Además, advirtió que la promoción de propiedades no autorizadas puede inducir a los consumidores a tener expectativas falsas respecto a la naturaleza, origen, composición o calidad del producto.

El producto fue detectado en redes sociales, específicamente en el perfil de Facebook 'MedellinFIT', donde se ofrecía como suplemento dietario - crédito Medellín Fit / Facebook
El producto fue detectado en redes sociales, específicamente en el perfil de Facebook 'MedellinFIT', donde se ofrecía como suplemento dietario - crédito Medellín Fit / Facebook

Consejos y advertencias para los consumidores

El organismo recomendó a quienes hayan adquirido el producto que “suspendan inmediatamente su uso”. Ante cualquier evento adverso asociado a su consumo, solicitó reportarlo por los canales oficiales de farmacovigilancia. Esta indicación se extiende a cualquier otro suplemento dietario, medicamento o producto fitoterapéutico sin registro sanitario vigente.

“La ciudadanía debe abstenerse de adquirir productos que no cuenten con registro sanitario vigente”, destacó el comunicado. Para verificar la autenticidad de cualquier suplemento, Invima puso a disposición un enlace oficial de consulta en la página invima.gov.co, donde se puede comprobar si un producto cuenta con la autorización necesaria antes de su compra.

El impacto de la venta ilegal en redes sociales

La venta de suplementos sin autorización se ha trasladado a canales digitales y aplicaciones de mensajería. El Invima alertó que “muchos productos fraudulentos se están vendiendo a través de internet, redes sociales y aplicaciones de mensajería”, lo que dificulta la supervisión y expone a más personas al riesgo de consumir productos sin aval sanitario.

La autoridad sanitaria señaló que este suplemento no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, representando un potencial riesgo para los consumidores - crédito Medellín Fit / Facebook
La autoridad sanitaria señaló que este suplemento no ha sido evaluado en calidad, seguridad ni eficacia, representando un potencial riesgo para los consumidores - crédito Medellín Fit / Facebook

Responsabilidad compartida y llamado a las autoridades

El Invima extendió su llamado a las secretarías de salud, instituciones médicas y comercios: deben reforzar la vigilancia, inspección y control para detectar y retirar del mercado este tipo de productos. La autoridad exhortó a la ciudadanía a informar sobre cualquier lugar donde se comercialice la creatina señalada, con el objetivo de evitar que siga llegando a consumidores desprevenidos.

De acuerdo con la legislación vigente, ningún producto puede ser vendido como suplemento dietario en Colombia sin pasar previamente por una evaluación exhaustiva de calidad, seguridad y eficacia. La presencia de productos sin registro compromete la salud pública.

La recomendación principal para la población es desconfiar de suplementos ofrecidos en redes sociales y comprobar siempre su registro sanitario antes de adquirirlos, utilizando los canales oficiales de consulta y reporte.

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