‘Influencer’ de Uzbekistán felicitó a la selección Colombia tras la victoria en el debut del Mundial 2026: “Jugaron de manera excelente”

Avezova Feruza felicitó en español a la selección colombiana tras la victoria de Colombia sobre Uzbekistán - crédito firuzeeee_/IG

La selección Colombia logró un inicio prometedor en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, al vencer por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo demostró contundencia y dominio durante el encuentro.

La influencer y creadora de contenido uzbeka Avezova Feruza se sumó a las felicitaciones tras el partido. “Colombia, acepte mis felicitaciones. Fue un partido muy bonito. Jugaron de manera excelente”, expresó en español, reconociendo la actuación del combinado sudamericano.

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El resultado posiciona a la Tricolor como uno de los equipos a seguir en el torneo, tras un debut en el que logró imponer su ritmo y eficacia frente al arco rival. Con esta victoria, Colombia suma sus primeros tres puntos en el grupo, lo que aumenta las expectativas sobre su desempeño en la fase de grupos.

Feruza describió el cruce entre Colombia y Uzbekistán como un partido muy bonito después del 3-1 - crédito Henry Romero/REUTERS

Avezova Feruza, reconocida por su presencia en redes sociales en Uzbekistán, se visitó con la camiseta de su selección y destacó la calidad del juego y el ambiente vivido en el estadio.

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Más tarde, recurrió a su idioma natal para dirigirse a sus seguidores: “¿Qué puedo decir? Colombia y Uzbekistán son los campeones del juego. Felicitaciones a Colombia. Y le deseamos mucha suerte a Uzbekistán en su próximo partido”.

La influencer destacó la deportividad de ambos equipos y aprovechó para alentar a la selección uzbeka de cara a sus siguientes compromisos en el Mundial.

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Luis Díaz fue escogido como el MVP del partido con la selección Colombia ante Uzbekistán en el debut mundialista

El debut de la selección Colombia en el Mundial 2026 dejó a los aficionados con sensaciones positivas tras una victoria ante Uzbekistán. La actuación de Luis Díaz, quien actualmente juega en el Bayern Múnich, fue determinante: la FIFA lo reconoció como el mejor jugador del encuentro en su primer partido mundialista.

Luis Díaz celebra su gol haciendo un corazón con las manos durante el partido entre Colombia y Uzbekistán. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

A pesar de la resistencia inicial del rival, Colombia encontró la fórmula para romper el esquema defensivo poco antes del descanso. Un pase filtrado de Díaz permitió que Daniel Muñoz, del Crystal Palace, abriera el marcador, coronando una primera parte en la que el equipo sudamericano dominó la posesión y las ocasiones.

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Uzbekistán sorprendió al inicio del segundo tiempo al igualar el marcador, aprovechando un error del arquero Camilo Vargas. No obstante, la respuesta colombiana fue inmediata: un nuevo avance culminó en un remate cruzado de Díaz, asistido por Gustavo Puerta, que restableció la ventaja para la Tricolor.

La pregunta sobre cómo se desempeñó Colombia en su estreno mundialista encuentra una respuesta clara. El equipo mostró superioridad en el manejo del balón, creatividad para sortear el bloque defensivo rival y capacidad de reponerse rápidamente ante la igualdad parcial.

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La figura de “Lucho” Díaz fue central tanto en la generación de peligro como en la reacción anímica tras el gol uzbeko.

El próximo compromiso de Colombia en la fase de grupos será el martes 23 de junio, cuando enfrente a la República del Congo a las 9:00 p. m. (hora colombiana). Este partido representa una nueva oportunidad para sumar puntos y consolidar el camino hacia la siguiente ronda.

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La expectativa se centra en la continuidad del rendimiento mostrado, especialmente en la ofensiva liderada por Díaz. El equipo buscará mantener la iniciativa y corregir detalles defensivos para asegurar su clasificación en un grupo que promete ser disputado hasta el final.

Colombia inició el torneo mundialista mostrando solidez, tanto en defensa como en ataque. La victoria ante Uzbekistán le permite encarar con mayor confianza los próximos desafíos, mientras que la selección asiática buscará recuperarse y sumar sus primeros puntos en el máximo certámen del mundo.

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