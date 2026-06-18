Colombia

Carlos Carrillo estalló contra Claudia López por malinterpretar sus comentarios sobre ‘incendiar el país’: “¿No le da algo de vergüenza?”

El exdirector de la Ungrd aseguró que sus palabras fueron una respuesta a un escenario hipotético planteado durante la conversación con la periodista Eva Rey ante las críticas de la exalcaldesa

Guardar
Google icon

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo protagonizó un fuerte enfrentamiento en redes sociales con la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López luego de lanzar una polémica advertencia sobre el futuro político de Colombia.

La disputa comenzó luego de que Carlos Carrillo asegurara en una entrevista con la periodista española Eva Rey que el país vivirá una grave crisis social en caso de que el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, gane la presidencia frente al líder de izquierda, Iván Cepeda.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre los riesgos de división de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el exfuncionario fue tajante al señalar durante la entrevista que: “Indudablemente se va a incendiar el país, pero… indudablemente”.

Ante la gravedad de esta afirmación, la periodista Eva Rey pidió moderación en el debate electoral y cuestionó si no se debería respetar el resultado de las urnas, a lo que Carlos Carrillo respondió bajo el argumento de que él solo habla de realidades.

PUBLICIDAD

- crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Claudia López/Facebook
Carlos Carrillo se enfrentó a Claudia López por sus palabras en contra de él ante unas declaraciones que hizo con Eva Rey - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Claudia López/Facebook

El exdirector de la Ungrd defendió su postura asegurando que en los comicios se enfrentan dos modelos completamente opuestos, al afirmar que en Colombia “hay dos opciones: una opción ultrapolarizante y una opción de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar el país”, al referirse a los candidatos que representan los extremos ideológicos en medio de los comicios.

Asimismo, Carrillo justificó la posibilidad de un estallido social bajo el argumento de que un eventual mandato de la derecha provocará una dura reacción popular, por lo que advirtió que “en Colombia habrá protestas masivas en contra de un tipo que quiere desaparecer a la otra mitad”.

Así fue la reacción de Claudia López a los señalamientos de que Colombia se iba a “incendiar”

Y esta declaración provocó el rechazo inmediato de la excandidata presidencial Claudia López, que criticó la dureza del mensaje por medio de su cuenta en la red social X y aseguró que este tipo de discursos radicales terminan asustando a la mayoría de los votantes moderados.

“Por estas grandilocuencias amenazantes de estallidos y constituyentes es que sectores del petrismo generan tal nivel de angustia e incertidumbre que espantan a la gente sensata, que es la mayoría, que quiere cambio y progreso con seguridad y tranquilidad“, escribió la líderesa política en la plataforma digital.

---
Claudia López se pronunció en contra de las declaraciones de Carlos Carrillo de 'incendiar el país' - crédito @ClaudiaLopez/X

Carlos Carrillo estalló contra Claudia López por supuestamente caer en ‘fake news’

La respuesta de Carlos Carrillo no se hizo esperar y el exfuncionario arremetió contra la exalcaldesa, acusándola de replicar un fragmento editado de su entrevista y cuestionando de forma directa su actitud: “¿No le da algo de vergüenza compartir un video manipulado por los enemigos de la campaña?”.

“Guarde este trino, Claudia: si un día usted estuviera en el lugar en donde hoy está Iván, yo votaría por usted a pesar de que jamás lo haría en primera vuelta. No le pediría nada a cambio, yo no necesitaría que me “reparara” por sus calumnias y las de sus áulicos. Votaría por el país y contra el fascismo", añadió Carrillo a su post.

Para finalizar la discusión, el exdirector de la Ungrd le aseguró a López que si ganaba De la Espriella, ella también sería víctima de la vulneración de derechos: “Disfrute su nueva personería jurídica y haga campaña, si perdemos, a usted también le van a quitar los derechos”.

Carlos Carrillo acusó a Claudia López de difundir un fragmento “manipulado” de su entrevista - crédito @CarlosCarrilloA/X
Carlos Carrillo acusó a Claudia López de difundir un fragmento “manipulado” de su entrevista - crédito @CarlosCarrilloA/X

Junto a este comentario, Carrillo también retomó la entrevista completa y el fragmento polémico de su diálogo con Eva Rey, en el que señaló que simplemente respondió a una pregunta y buscó aclarar el contexto de sus declaraciones: “Yo jamás amenacé a nadie, respondí una pregunta y les digo algo más: El país no se va a incendiar, el país ya se incendió, lo incendió la retórica de odio del abogado del diablo”.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloClaudia LópezElecciones ColombiaExdirector de la UngrdColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Dian busca ampliar los plazos para que los contribuyentes presenten la información exógena: propuesta busca corregir una falla

Un proyecto de resolución de la entidad permitiría que algunos reportes fiscales puedan entregarse hasta dos meses después de lo habitual, debido a fallas técnicas y cambios regulatorios que afectan a empresas y entidades obligadas

La Dian busca ampliar los plazos para que los contribuyentes presenten la información exógena: propuesta busca corregir una falla

Galán confirmó que el horario de ley seca que estableció para Bogotá se mantiene y respondió a Benedetti: “Todos tienen que cumplirlo”

La restricción de la venta y consumo de alcohol por las elecciones será menos flexible en la capital colombiana. Empezará a regir a las 12:00 p. m. del 19 de junio y no a las 6:00 p. m., como estableció el Gobierno

Galán confirmó que el horario de ley seca que estableció para Bogotá se mantiene y respondió a Benedetti: “Todos tienen que cumplirlo”

Esta es la mentalidad de los deportistas de Uzbekistán, rival de la Selección Colombia: “Son muy fuertes”

Pese a que el equipo de fútbol disputará su primera Copa del Mundo y no es favorito en el debut en Ciudad de México, advierten que darán la pelea hasta el final

Esta es la mentalidad de los deportistas de Uzbekistán, rival de la Selección Colombia: “Son muy fuertes”

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El exsenador afirmó que sus declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones del candidato presidencial, que calificó a los petristas como enemigos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Jessica Cediel anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto del debut de la Tricolor en el grupo K

Esta es la mentalidad de los deportistas de Uzbekistán, rival de la Selección Colombia: “Son muy fuertes”

Roberto Martínez arropó a Cristiano Ronaldo tras el empate de Portugal: “Él era el primero que quería ganar el partido”

Portugal vs. Uzbekistán: hora y dónde ver en Colombia a la Selección liderada por Cristiano Ronaldo, que tiene la obligación de ganar en el grupo K

En video: los hinchas de la Selección Colombia envían un mensaje de aliento a James Rodríguez y compañía