Carlos Carrillo estalló contra Claudia López por malinterpretar sus comentarios sobre ‘incendiar el país’: “¿No le da algo de vergüenza?”

El exdirector de la Ungrd habría advertido de lo que podría pasar en caso de que Cepeda pierda las elecciones - crédito @mevale.eva/IG

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo protagonizó un fuerte enfrentamiento en redes sociales con la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López luego de lanzar una polémica advertencia sobre el futuro político de Colombia.

La disputa comenzó luego de que Carlos Carrillo asegurara en una entrevista con la periodista española Eva Rey que el país vivirá una grave crisis social en caso de que el candidato de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, gane la presidencia frente al líder de izquierda, Iván Cepeda.

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Al ser consultado sobre los riesgos de división de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, el exfuncionario fue tajante al señalar durante la entrevista que: “Indudablemente se va a incendiar el país, pero… indudablemente”.

Ante la gravedad de esta afirmación, la periodista Eva Rey pidió moderación en el debate electoral y cuestionó si no se debería respetar el resultado de las urnas, a lo que Carlos Carrillo respondió bajo el argumento de que él solo habla de realidades.

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Carlos Carrillo se enfrentó a Claudia López por sus palabras en contra de él ante unas declaraciones que hizo con Eva Rey - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Claudia López/Facebook

El exdirector de la Ungrd defendió su postura asegurando que en los comicios se enfrentan dos modelos completamente opuestos, al afirmar que en Colombia “hay dos opciones: una opción ultrapolarizante y una opción de un hombre que toda su vida ha luchado por reconciliar el país”, al referirse a los candidatos que representan los extremos ideológicos en medio de los comicios.

Asimismo, Carrillo justificó la posibilidad de un estallido social bajo el argumento de que un eventual mandato de la derecha provocará una dura reacción popular, por lo que advirtió que “en Colombia habrá protestas masivas en contra de un tipo que quiere desaparecer a la otra mitad”.

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Así fue la reacción de Claudia López a los señalamientos de que Colombia se iba a “incendiar”

Y esta declaración provocó el rechazo inmediato de la excandidata presidencial Claudia López, que criticó la dureza del mensaje por medio de su cuenta en la red social X y aseguró que este tipo de discursos radicales terminan asustando a la mayoría de los votantes moderados.

“Por estas grandilocuencias amenazantes de estallidos y constituyentes es que sectores del petrismo generan tal nivel de angustia e incertidumbre que espantan a la gente sensata, que es la mayoría, que quiere cambio y progreso con seguridad y tranquilidad“, escribió la líderesa política en la plataforma digital.

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Claudia López se pronunció en contra de las declaraciones de Carlos Carrillo de 'incendiar el país' - crédito @ClaudiaLopez/X

Carlos Carrillo estalló contra Claudia López por supuestamente caer en ‘fake news’

La respuesta de Carlos Carrillo no se hizo esperar y el exfuncionario arremetió contra la exalcaldesa, acusándola de replicar un fragmento editado de su entrevista y cuestionando de forma directa su actitud: “¿No le da algo de vergüenza compartir un video manipulado por los enemigos de la campaña?”.

“Guarde este trino, Claudia: si un día usted estuviera en el lugar en donde hoy está Iván, yo votaría por usted a pesar de que jamás lo haría en primera vuelta. No le pediría nada a cambio, yo no necesitaría que me “reparara” por sus calumnias y las de sus áulicos. Votaría por el país y contra el fascismo", añadió Carrillo a su post.

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Para finalizar la discusión, el exdirector de la Ungrd le aseguró a López que si ganaba De la Espriella, ella también sería víctima de la vulneración de derechos: “Disfrute su nueva personería jurídica y haga campaña, si perdemos, a usted también le van a quitar los derechos”.

Carlos Carrillo acusó a Claudia López de difundir un fragmento “manipulado” de su entrevista - crédito @CarlosCarrilloA/X

Junto a este comentario, Carrillo también retomó la entrevista completa y el fragmento polémico de su diálogo con Eva Rey, en el que señaló que simplemente respondió a una pregunta y buscó aclarar el contexto de sus declaraciones: “Yo jamás amenacé a nadie, respondí una pregunta y les digo algo más: El país no se va a incendiar, el país ya se incendió, lo incendió la retórica de odio del abogado del diablo”.

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