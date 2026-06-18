Jota Pe Hernández aseguró que Aida Quilcué “podría terminar en la cárcel” y la candidata a vicepresidenta respondió: “Quiere atribuirse facultades de juez que no le corresponden”

La senadora respondió a los señalamientos por supuestas irregularidades contractuales y descartó que enfrente procesos judiciales - crédito Cristian Bayona/Colprensa/Prensa Senado

La senadora y candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué rechazó públicamente los señalamientos del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien la acusó de riesgo de arresto y de supuestamente favorecer con contratos a integrantes de su familia.

Quilcué negó categóricamente la existencia de una orden judicial en su contra y calificó las afirmaciones del congresista como falsas e infundadas.

En una comunicación oficial, también manifestó que “es totalmente falso que exista una orden judicial en mi contra” y atribuyó las declaraciones del senador Hernández a un “intento de instrumentalizar los trámites judiciales para atentar contra mi honra, mi integridad y mi buen nombre”.

PUBLICIDAD

Aida Quilcué negó categóricamente la existencia de una orden judicial en su contra y calificó las afirmaciones del congresista como falsas e infundadas - crédito @aida_quilcue/X

La formula vicepresidencial de Iván Cepeda sostuvo que se trata de una estrategia para dañar su imagen y la de su candidatura, generar pánico electoral y montar un espectáculo mediático.

Los señalamientos del senador Jota Pe Hernández surgieron a través de un video difundido en redes sociales, en el que afirmó que Quilcué podría ser arrestada o multada por desacatar una decisión judicial. También la acusó de guardar silencio ante hechos de violencia en comunidades indígenas, así como de beneficiar con contratos públicos a sus familiares durante el gobierno de Gustavo Petro.

PUBLICIDAD

Sobre las acusaciones en torno a la supuesta celebración de contratos por parte de familiares, Aida Quilcué aclaró: “No he participado en los procesos de selección ni suscripción de los contratos mencionados”. Añadió que “no existe ningún conflicto de interés en esas vinculaciones dado que no ejercí influencia para ello”, y consideró que el señalamiento pretende desconocer “el legítimo derecho al trabajo de estas personas”.

En el video, Hernández detalló montos y nombres de parientes de Quilcué, mencionando cifras que superarían los mil millones de pesos en contratos. Frente a esto, la aspirante a la vicepresidencia aseguró que “no es cierto y no tiene fundamento legal” que sumas dinerarias exorbitantes hayan sido destinadas para la contratación de mujeres indígenas de su entorno. Señaló que la información difundida por el senador es “falsa e imprecisa”.

PUBLICIDAD

Jota Pe Hernández detalló montos y nombres de parientes de Quilcué, mencionando cifras que superarían los mil millones de pesos en contratos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Aida Quilcué hizo énfasis en que los contratos de los que se habla corresponden a mujeres indígenas que “se han preparado y capacitado para ocupar espacios que históricamente les han sido negados”.

Según su declaración, el malestar expresado por el senador Hernández no tiene relación con los contratos, sino con la presencia de mujeres indígenas en cargos públicos. “Las mujeres indígenas también son ciudadanas colombianas y tienen el legítimo derecho a acceder a estos espacios”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sobre el impacto de las declaraciones de Jota Pe Hernández, Quilcué consideró que constituyen un discurso “racista y misógino que vulnera la dignidad humana y el derecho al trabajo de las ciudadanas”. Sostuvo que las expresiones del congresista buscan “lesionar mi patrimonio moral” y anticipó la presentación de acciones legales en su contra.

En su pronunciamiento, Aida Quilcué aseguró: “Fueron tramitadas las acciones legales correspondientes en contra del senador Jonathan Pulido Hernández, quien divulgó información falsa e imprecisa”. Reiteró que los hechos denunciados no tienen fundamento legal y que las acusaciones carecen de sustento jurídico.

PUBLICIDAD

El senador Jota Pe Hernández sostuvo en su video que una presunta omisión de Quilcué frente a casos de violencia y de irregularidades en comunidades indígenas justificaría la posibilidad de una sanción judicial. Aida Quilcué negó que exista incumplimiento alguno y responsabilizó a Hernández de lo que pueda suceder en contra de su vida, su integridad personal y la de su familia ante el ambiente de hostilidad generado por sus declaraciones.

Aida Quilcué negó que exista incumplimiento alguno y responsabilizó a Hernández de lo que pueda suceder en contra de su vida, su integridad personal y la de su familia ante el ambiente de hostilidad generado por sus declaraciones - crédito @aida_quilcue/X

En sus palabras finales, Quilcué recalcó: “Las múltiples declaraciones del senador Jonathan Pulido Hernández son ataques sistemáticos y lo responsabilizo de lo que pueda suceder en contra de mi vida e integridad personal y de mi familia ante el odio generalizado expuesto”. Señaló que el senador “deberá responder ante la Justicia por su comportamiento”.

PUBLICIDAD