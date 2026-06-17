Javier Milei reafirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella tras haber hablado por teléfono: “Se juega mucho más que una elección”

El presidente de Argentina, Jaiver Milei, respaldó nuevamente al candidato Abelardo de la Espriella - crédito Natacha Pisarenko/AP y Luisa González/Reuters

El presidente de Argentina, Javier Milei, reafirmó su apoyo al candidato presidencial de Colombia Abelardo de la Espriella, que representa a la derecha política, a través de una publicación en X. El jefe de Estado reveló que conversó por teléfono con el aspirante y aseguró que su posible llegada a la Presidencia de la República implicaría un impulso en la economía colombiana.

“Todo mi apoyo a @ABDELAESPRIELLA para el ballotage del 21 de junio...!!! Hablamos hoy por teléfono y coincidimos en algo fundamental: este es el momento de Colombia. El camino es claro, más libertad económica, más seguridad, más comercio y cero tolerancia con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, precisó el mandatario argentino en la red social.

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De igual manera, afirmó que en la segunda vuelta presidencial, en la que De la Espriella se enfrentará al contendiente Iván Cepeda Castro, de la izquierda, es fundamental para definir la prosperidad del país y la posible persistencia del “comunismo”.

“En el ballotage del 21 de junio se juega mucho más que una elección: se define si Colombia sigue el camino del crecimiento económico y la prosperidad o persiste en el del comunismo empobrecedor. Las fuerzas de la libertad en la región estamos mirando y apoyando”, aseveró.

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Añadió: “La Argentina de La Libertad Avanza estará siempre del lado de quienes eligen la libertad y la democracia. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, añadió.

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