Colombia

Gustavo Bolívar insistió en que Colombia podría enfrentar una guerra civil si Abelardo de la Espriella intenta “destripar” a la izquierda: “La gente no se va a dejar”

El exsenador del Pacto Histórico aseguró que estas expresiones atribuidas al candidato presidencial evocan antecedentes de persecución política y podrían desencadenar una reacción de millones de simpatizantes de ese sector

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Gustavo Bolívar aseguró que un intento de “destripar” a la izquierda podría desencadenar una reacción social y una eventual confrontación en el país.Gustavo Bolívar aseguró que un intento de “destripar” a la izquierda podría desencadenar una reacción social y una eventual confrontación en el país - crédito Carlos Ortega/EFE
Gustavo Bolívar aseguró que un intento de “destripar” a la izquierda podría desencadenar una reacción social y una eventual confrontación en el país.Gustavo Bolívar aseguró que un intento de “destripar” a la izquierda podría desencadenar una reacción social y una eventual confrontación en el país - crédito Carlos Ortega/EFE

El exsenador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar lanzó una fuerte advertencia sobre el escenario político colombiano al afirmar que podría desatarse una guerra civil si un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella intenta “destripar” o “aniquilar” a la izquierda.

Durante una entrevista en Blu Radio, el exfuncionario del Gobierno reaccionó a declaraciones atribuidas al candidato presidencial, quien habría señalado que los petristas son “enemigos de la República” y que deben ser vencidos “de todas las formas y desde todos los frentes”.

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Bolívar sostuvo que ese tipo de expresiones evocan episodios de violencia política que han afectado históricamente a sectores de izquierda. “Cuando a nosotros en la izquierda nos dicen vencernos de todas las formas, nosotros ya sabemos qué quiere decir”, afirmó, al mencionar casos como los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica.

El dirigente aseguró que, en sus recorridos por distintas regiones del país, ha escuchado entre simpatizantes del petrismo una disposición a defenderse frente a eventuales intentos de persecución. “Si ese señor viene a destripar a la izquierda, se va a formar una guerra civil porque la gente no es manca y no se va a dejar”, declaró.

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Acuarela de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con bandera colombiana de fondo. Abelardo con soldado, Cepeda con paloma y documentos de paz.
Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella protagonizan una creciente confrontación política de cara a las elecciones presidenciales del 21 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bolívar insistió en que no estaba promoviendo la confrontación, sino advirtiendo sobre las consecuencias que, según él, tendría un intento de eliminar por la fuerza a un sector político que representa a millones de colombianos.

En ese sentido, recordó que el petrismo reúne a millones de votantes y cuenta con una amplia representación en el Congreso, por lo que consideró inviable cualquier intento de excluir a ese sector de la vida política nacional.

El dirigente también negó que exista una estrategia coordinada dentro de la campaña de Iván Cepeda para elevar el tono de las advertencias sobre una eventual crisis política.

Consultado por declaraciones similares del presidente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que no ha hablado con él en semanas y atribuyó la coincidencia a que ambos perciben el mismo ambiente de inconformidad en distintas regiones del país.

La línea 106 ofrece teleorientación con profesionales de psicología para atender estrés, ansiedad, frustración y otras afectaciones emocionales - crédito Lina Gasca/Colprensa
Las elecciones presidenciales de 2026 se desarrollan en medio de advertencias cruzadas sobre protestas, polarización y posibles escenarios de tensión poselectoral - crédito Lina Gasca/Colprensa

Bolívar afirmó además que la propuesta política de Cepeda está centrada en un “acuerdo nacional” y sostuvo que, a diferencia de lo que le atribuye a De La Espriella, su sector sí garantizaría la participación de la oposición. Incluso aseguró que, si el abogado llega al Congreso como senador, tendría plenas garantías para ejercer ese papel.

Sobre la posibilidad de que el candidato modere su discurso, Bolívar afirmó que no le genera confianza porque, según él, cambia de posición dependiendo del escenario político. No obstante, expresó que lo más conveniente para el país sería que cualquier futuro mandatario gobernara para todos los colombianos.

Finalmente, aseguró que la campaña de Iván Cepeda reconocerá los resultados siempre que las actas de sus testigos coincidan con las registradas por la Registraduría.

Uirbe afirma que las elecciones ocasionarán un “estallido social”

Las declaraciones de Bolívar se producen días después de que el expresidente Álvaro Uribe advirtiera sobre un posible “estallido social violento” después de las elecciones presidenciales.

Durante una transmisión en vivo, Uribe aseguró que sectores de izquierda liderados por Gustavo Petro e Iván Cepeda podrían promover disturbios tanto si ganan como si pierden las elecciones. “Ellos, si ganan, estallido social violento para sacar a la fuerza las reformas estatizantes neocomunistas de Petro. Y si pierden, estallido social violento contra el nuevo gobierno”, afirmó.

En Cali, dirigentes del Pacto Histórico rechazaron esas versiones y negaron la existencia de un plan para promover protestas o alteraciones del orden público en caso de una derrota electoral. El senador Alexander López aseguró que tales afirmaciones son falsas y descartó cualquier estrategia encaminada a generar disturbios tras los comicios.

Álvaro Uribe advirtió sobre un posible “estallido social violento” tras las elecciones y señaló a sectores afines a Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito Juan David Duque/Reuters
Álvaro Uribe advirtió sobre un posible “estallido social violento” tras las elecciones y señaló a sectores afines a Gustavo Petro e Iván Cepeda - crédito Juan David Duque/Reuters

Además, integrantes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida anunciaron acciones judiciales contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder, por declaraciones relacionadas con un eventual estallido social.

Aunque el mandatario ha rechazado cualquier llamado a la violencia y ha advertido que no tolerará actos de terrorismo, hasta ahora no ha presentado públicamente pruebas sobre la existencia de un plan coordinado.

Durante una rueda de prensa, líderes de los partidos que respaldan la candidatura de Cepeda pidieron a los ciudadanos votar sin miedo y rechazaron cualquier iniciativa orientada a generar alteraciones del orden público. En ese escenario, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo cuestionó lo que consideró una estigmatización de Cali y del Valle del Cauca al asociarlos con un eventual escenario de desestabilización.

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