Colombia

En video quedó registrado cómo un paciente es abandonado en una acera, aún con bata, afuera del hospital La María en Medellín

En video quedó captado el momento en que un hombre en bata fue bajado de una silla de ruedas y abandonado en una acera con sus pertenencias, mientras lo vestían

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El registro difundido en redes sociales muestra que el paciente fue bajado de una silla de ruedas y quedó junto a sus pertenencias con dificultades para sostenerse en pie - crédito Denuncias Antioquia

El Hospital La María de Medellín (Antioquia) se encuentra en el centro de la polémica luego de la difusión de un video que muestra cómo un paciente es dejado sobre la acera, todavía con bata hospitalaria, por dos personas que serían empleados del centro de salud.

El incidente ocurrió el sábado 6 de junio fuera del centro médico, provocaron una inmediata reacción de la opinión pública y generaron cuestionamientos sobre el trato hacia los pacientes en instituciones médicas.

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Las imágenes captaron a dos trabajadores del hospital llevando al hombre, aparentemente un habitante de calle, en silla de ruedas hasta la vía pública. Allí lo ayudaron a sentarse y lo cubrieron antes de retirarse, llevándose el único medio para trasladarlo de vuelta a la institución.

La secuencia muestra al paciente notoriamente débil, intentando protegerse del frío con la sábana que le dejaron. La persona que graba la escena expresa su sorpresa y repudio: “Vea, sacan a este man así, en pelota”, se escucha en la grabación.

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Las imágenes indican que dos personas que serían trabajadores del Hospital La María participaron del traslado del paciente hasta la acera - crédito Hospital La María/CCaptura video redes sociales
Las imágenes indican que dos personas que serían trabajadores del Hospital La María participaron del traslado del paciente hasta la acera - crédito Hospital La María/CCaptura video redes sociales

Testigos presenciales no tardaron en llamar a la policía, lo que llevó a que funcionarios del hospital permitieran nuevamente el ingreso del paciente a las instalaciones. El episodio evidenció una situación de abandono y encendió la alarma sobre los protocolos utilizados por el personal de salud en casos de población vulnerable.

Las redes se llenaron de mensajes de rechazo y exigencias de explicaciones por el procedimiento realizado. Numerosos usuarios pidieron conocer las razones que llevaron a que un paciente terminara en la vía pública y reclamaron sanciones para los responsables.

“A qué tipo de sociedad perversa hemos llegado? De qué empresa son? Esto es absurdo, hemos perdido toda humanidad?”; “Mi papá estuvo allá, antes fe la cirugía te preguntan si tienes x dinero para realizar el procedimiento. Eso sí, reciben tarjeta, transferencias, efectivo”; “Este es el modelo de salud que instaló la derecha y su uribismo asqueroso solo para beneficiar a a los dueños de las EPS que se quedan con la plata de salud y ya está el hijueputa del Mata Gatos ese anunciando que les va a dar 10 billones de peso a esas gonorreas”; “¡Castigo para estos indolentes; hay que aplicarles intento de homicidio!“; ”No tiene ética profecional no aman su labor que triste": fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, utilizó su cuenta de X para rechazar el incidente: “🚨Inaudito🚨Sacan a la calle a un paciente en Antioquia y lo dejan tirado en la calle como si fuera basura. Por estos hechos he pedido explicaciones al Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y a las directivas del hospital la María. Vamos a realizar una auditoría integral a este hospital y a la Secretaria de Salud departamental. No hay excusa que valga“.

Un video a las afueras del Hospital La María en Medellín mostró a un paciente en bata hospitalaria dejado en la vía pública - crédito Captura video Denuncias Antioquia
Un video a las afueras del Hospital La María en Medellín mostró a un paciente en bata hospitalaria dejado en la vía pública - crédito Captura video Denuncias Antioquia

Reacción institucional ante la denuncia pública

El hospital respondió a la polémica con un comunicado oficial. “Con profunda indignación y dolor, la Gerencia de la E.S.E. Hospital La María rechaza de manera categórica los hechos registrados en un video que circula en redes sociales, donde se evidencia el trato indigno hacia un paciente a las afueras de nuestras instalaciones el sábado 6 de junio”, afirmaron desde la entidad.

La institución médica confirmó la autenticidad de las imágenes y anunció la suspensión temporal de los funcionarios involucrados mientras se adelantan las investigaciones internas. El comunicado enfatizó que lo ocurrido no representa sus “valores de respeto, dignidad humana y humanización”.

En respuesta a la indignación pública, el hospital ofreció disculpas formales tanto al paciente como a la ciudadanía. Las directivas informaron que “desde el momento en que tuvimos conocimiento de lo sucedido, activamos las investigaciones internas correspondientes y adoptamos las medidas administrativas pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

El Hospital La María informó que abrió investigaciones internas y adoptó medidas administrativas para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades - crédito Hospital La María
El Hospital La María informó que abrió investigaciones internas y adoptó medidas administrativas para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades - crédito Hospital La María

Además, señaló que este caso obliga a fortalecer las estrategias de humanización de la atención y el manejo de crisis, sobre todo en pacientes que atraviesan situaciones clínicas, emocionales o sociales complejas.

“Este actuar no representa nuestros valores de respeto, dignidad humana y humanización”, sostuvo la entidad, que también informó sobre la necesidad de prevenir situaciones similares en el futuro.

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