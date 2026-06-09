Yina Calderón reaccionó al matrimonio de Norma Nivia y Mateo Varela: “No les tenía fe, les hice la vida imposible”

La empresaria de fajas bromeó con el evento que anunció la pareja - crédito @letengoelchisme/IG

Yina Calderón fue una de las figuras más controversiales de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Durante el programa, la empresaria de fajas arremetió en contra de varios participantes, entre los que estaban la actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela.

En octubre de 2025, en su programa digital, Calderón aseguró que la relación entre los dos no prosperaría, planteó dudas sobre la solidez de este vínculo y sugirió que los verdaderos sentimientos de Mateo siguen ligados a Karina García, creadora de contenido.

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“A mí me parece que Mateo todavía siente atracción por Karina, siento que es el tipo de mujer que a él realmente le gusta”, expuso la también influencer durante la transmisión, generando polémica entre sus seguidores.

María Lucero, mamá de "Peluche", calificó a Norma Nivia como una mujer "hermosa, elegante e inteligente", destacando que su hijo está a la altura de cualquier mujer. - crédito cortesía del Canal RCN

Recientemente, la DJ compartió su opinión respecto al anuncio de la pareja conformada por Nivia y Varela de su compromiso.

“Yo no les tenía fe, amigo. Yo les hice la vida imposible a esta relación. Yo fui la bruja, esa bruja mala que quería que ese amor no floreciera“, sentenció inicialmente la huilense.

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Sin embargo, agregó que se siente muy feliz por la actriz y modelo: “Es una buena persona y Mateo también. Así que felicitaciones a la nueva pareja y esperemos a ver cuánto les dura la felicidad... Qué chévere que la gente sea feliz, que la gente se enamore, ya que uno no se enamora, porque una se lo empieza a creer".

La pareja confirmó su compromiso en redes sociales

Así fue la propuesta de Mateo Varela a Norma Nivia - crédito @mieloficiall / TikTok

El reciente compromiso de Norma Nivia y Mateo Varela ha captado la atención de quienes han seguido la relación que nació en el programa La casa de los famosos Colombia. La noticia se conoció a través de las redes sociales de la actriz, donde compartió detalles del emotivo momento y generó una oleada de reacciones entre sus seguidores.

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La pareja decidió dar este paso mientras disfrutaban de un viaje en Tokio. Allí, Mateo eligió el parque temático Disneyland Tokio para realizar la propuesta matrimonial.

La actriz reveló que ambos tienen claridad sobre los acuerdos que desean mantener en su relación y expresó: “Sabemos lo que queremos como pareja, nuestros acuerdos, nuestros sueños, nuestras promesas, ya todo está hablado y nos pertenece solo a nosotros”.

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El paisa y su novia se comprometieron en Tokio, Japón, durante un viaje - crédito @mateo_varela/IG

El romance entre los dos comenzó durante la convivencia en el reality, en el que la diferencia de edad y estatura fue tema de conversación. A pesar de ello, los gestos de complicidad y el apoyo mutuo se volvieron evidentes para los televidentes. Tras el final del programa, optaron por mudarse juntos a Bogotá, una decisión que compartieron públicamente y que alimentó especulaciones sobre posibles planes familiares.

La propuesta formal de noviazgo se produjo en un viaje previo a Curaçao. Desde entonces, la pareja ha consolidado su relación con proyectos laborales en común y la integración con las familias de ambos, lo que ha fortalecido su vínculo.

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El anuncio del compromiso se convirtió rápidamente en tendencia. Los comentarios de apoyo y alegría por parte de los seguidores inundaron las redes sociales de la actriz, con mensajes como “Que viva el amor” y “Ellos sí son reales, felicidades”. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por quienes han seguido la evolución de la pareja desde sus primeros días en el reality.

Para quienes se preguntan cómo se dio la propuesta, Mateo relató que pidió ayuda a dos turistas para grabar el momento en que sorprendió a Norma, quien se encontraba distraída tomando fotos en el parque. “Su cara de sorpresa fue lo mejor”, compartió el deportista, resaltando la espontaneidad de la escena.

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Norma Nivia y Mateo Varela se comprometieron en matrimonio - crédito @normaniviag/IG

Norma Nivia ha defendido abiertamente su visión de pareja, basada en la confianza y la independencia. Según sus propias palabras, “uno no debe estar vigilando a nadie… esa no es una relación sana”, defendiendo así la importancia del respeto mutuo y la comunicación.

Ambos han optado por mantener su vida personal lejos de la atención mediática excesiva, priorizando la estabilidad y los proyectos conjuntos. Frente a las críticas y rumores, han respondido reafirmando su compromiso y la fortaleza de su relación.

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Por ahora, la pareja no ha revelado detalles sobre la organización de la boda. Se espera que, en los próximos días, compartan más información a través de transmisiones en vivo o sesiones de preguntas y respuestas con sus seguidores.