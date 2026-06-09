Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: estas son las fechas para colegios públicos y privados

Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: cuándo inician y cuándo terminan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la llegada de junio, miles de familias colombianas comienzan a organizar viajes, actividades recreativas y espacios de descanso aprovechando las vacaciones escolares de mitad de año. Aunque existe una orientación general establecida por el Ministerio de Educación, las fechas del receso pueden variar dependiendo de la ciudad, el departamento y el tipo de institución educativa.

Según información obtenida por El Tiempo, el calendario académico para 2026 mantiene la estructura habitual de 40 semanas de trabajo escolar distribuidas durante el año, acompañadas de varios periodos de descanso para los estudiantes. Sin embargo, las autoridades educativas territoriales tienen la facultad de realizar ajustes que respondan a las necesidades específicas de cada región.

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La mayoría de los colegios públicos que funcionan bajo calendario A iniciarán las vacaciones de mitad de año el próximo 22 de junio, aunque algunas ciudades aplicarán cronogramas diferentes debido a decisiones adoptadas por las respectivas secretarías de Educación.

Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: cuándo inician y cuándo terminan. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen referencial

Este periodo representa una de las pausas más importantes del calendario escolar y suele ser aprovechado por estudiantes y padres de familia para realizar actividades recreativas, viajes o programas de refuerzo académico antes del inicio del segundo semestre.

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Fechas varían según cada ciudad

En la mayoría de los establecimientos oficiales que operan bajo calendario A, el receso escolar comenzará el 22 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 6 de julio. Una vez finalizado este periodo, los estudiantes retomarán las clases para continuar con el segundo semestre académico.

No obstante, algunas entidades territoriales certificadas han definido calendarios diferentes. En Bogotá, por ejemplo, las vacaciones también se desarrollarán entre el 22 de junio y el 6 de julio, manteniendo las fechas previstas por la programación general.

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En Medellín, el descanso escolar será más amplio y se extenderá desde el 22 de junio hasta el 12 de julio, ofreciendo una semana adicional de receso para los estudiantes de la capital antioqueña.

Por su parte, Cali estableció un cronograma distinto. En la capital vallecaucana las vacaciones comenzarán el 15 de junio y finalizarán el 5 de julio, permitiendo que los estudiantes inicien el descanso una semana antes que en otras ciudades del país.

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Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: cuándo inician y cuándo terminan| Andina

Las autoridades educativas recomiendan a los padres de familia consultar directamente los calendarios oficiales de cada institución o de las respectivas secretarías de Educación para evitar confusiones al momento de planificar actividades durante el receso.

Las diferencias responden a factores regionales como condiciones climáticas, necesidades académicas específicas y procesos de organización interna definidos por cada territorio certificado.

Colegios privados y calendario B manejan otras fechas

En el caso de los colegios privados, las fechas pueden presentar mayores variaciones debido a la autonomía que tienen estas instituciones para organizar sus cronogramas académicos, siempre que cumplan con las exigencias mínimas establecidas por la normativa educativa nacional.

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Vacaciones de mitad de año en Colombia 2026: cuándo inician y cuándo terminan

A pesar de ello, una gran parte de los establecimientos privados que funcionan bajo calendario A suelen programar sus vacaciones entre finales de junio y comienzos de julio, en periodos similares a los establecidos para los colegios oficiales.

La situación es diferente para las instituciones que operan bajo calendario B. Estos colegios, cuyo año académico generalmente inicia entre agosto y septiembre, manejan una programación distinta para los periodos de descanso.

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En estos casos, las vacaciones de mitad de año suelen desarrollarse entre julio y agosto, dependiendo de la planeación interna de cada establecimiento educativo.

Las autoridades recuerdan que Colombia no cuenta con un único calendario escolar nacional, razón por la cual cada entidad territorial certificada puede realizar modificaciones que se ajusten a las necesidades locales.

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Por esta razón, antes de organizar viajes, actividades recreativas o compromisos familiares durante el receso estudiantil, la recomendación principal es verificar las fechas oficiales directamente con cada institución educativa para evitar inconvenientes o cambios inesperados en la programación académica.