Shakira contó cómo nació ‘Dai Dai’ y cómo convenció a Ed Sheeran de escribir para el Mundial 2026

Shakira y Ed Sheeran colaboraron con la composición de la canción de la colombiana para el Mundial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La música y el fútbol vuelven a cruzarse en la voz de Shakira: la artista colombiana lanzó Dai Dai como su cuarta canción para un Mundial y sumó así un nuevo capítulo a su vínculo con la Copa del Mundo, que en 2026 llega a México, Canadá y Estados Unidos. El tema fue estrenado a mediados de mayo junto a Burna Boy.

“Si de algo estoy segura, es de esto: la música y el fútbol mueven a las masas”, declaró la artista en una entrevista con Vogue. “Ambos despiertan pasión en la gente. Esa pasión es lo que nos une”.

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Cuatro canciones para el Mundial

El vínculo de Shakira con la Copa del Mundo empezó en 2006, cuando interpretó Hips Don’t Lie - Bamboo en la ceremonia inaugural celebrada en Alemania. Cuatro años después llegó Waka Waka (This Time for Africa), que sigue siendo la canción más escuchada en la historia del torneo que se desarrolló en Sudáfrica. En 2014 grabó La La La para la edición de Brasil.

Shakira completa ya cuatro presentaciones en los Mundiales de fútbol y reveló cómo fue la composición de su nueva canción 'Dai Dai' para la versión 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esta cuarta entrega mundialista de la barranquillera, completa esa serie. La canción tiene a Ed Sheeran como coautor, a quien la propia Shakira convocó para el proyecto. “Llamé a Ed Sheeran y le pregunté si quería escribirla conmigo”, contó. “Me dijo que escribir algo para el mundo sería su sueño”.

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Cómo compuso “Dai Dai”

La cantante explicó a Vogue qué busca cuando compone para un torneo de esta escala: “Cuando me enfrento a la tarea de escribir una canción para el Mundial, entiendo lo que la gente realmente necesita para vivir el momento al máximo. Es un buen ritmo, una buena melodía, pero también un mensaje poderoso”.

Sobre la construcción sonora del tema, señaló que quería que su canción mezclara diferentes elementos musicales como el afrobeat, los ritmos caribeños, guitarras: “Y la cereza del pastel fue Burna Boy. ¡Me encanta su voz!”.

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La colombiana volvió a ser figura en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo - crédito Shakira / Instagram

La gira y sus cifras

Las Mujeres Ya No Lloran es la gira más taquillera en la historia de un artista latino y la quinta más taquillera de una artista femenina a nivel global. La producción lleva recaudados casi 500 millones de dólares en ventas de entradas y continuará durante los próximos meses.

Este verano, la gira se extiende por Estados Unidos con nuevas fechas y en septiembre y octubre, la intérprete de Monotonía ofrecerá una residencia de 12 noches en Madrid, en un recinto construido para la ocasión y bautizado Estadio Shakira.

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El concierto gratuito que ofreció en mayo en la playa de Copacabana, dentro del festival Todo Mundo no Rio, reunió a más de dos millones de personas y anticipó la dimensión de ese momento.

Lo que encuentra en el escenario

El mundo entero se ha rendido a los pies de Shakira en cada aparición en el Mundial - crédito Prensa de Shakira

Shakira habló con Vogue sobre lo que siente al pararse frente a ese público masivo: “No solo lo hago frente a un público. Lo hago rodeada de mi familia”. Describió a sus fans como personas que “han escuchado mi música durante tanto tiempo” y que “realmente me entienden y también conocen mis defectos. No condenan mis imperfecciones”.

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Esa sensación de pertenencia la lleva a definir sus conciertos como algo más que una actuación: “Hay una sensación de comodidad cuando estoy en el escenario, porque siento que no solo estoy mostrando mi talento o mi vestuario. Simplemente estoy viviendo el momento con un grupo de personas que han estado ahí para mí y con quienes, realmente, siento que tengo una fuerte amistad“.

La colombiana tiene una de las giras más exitosas de un latino y la quinta más taquillera del mundo - crédito EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

También lo explicó con una imagen más íntima: “Cuando repasamos un repertorio de canciones que han formado parte de la vida de la gente durante tanto tiempo, que han sido la banda sonora de muchos, y también de la mía, nos une algo inquebrantable. Y eso me hace sentir muy tranquila, feliz y me llena de alegría porque esta es mi carrera ahora más que nunca”.

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La idea del retiro

Detrás de ese presente hay una etapa de dudas que la artista no ocultó. “Hace unos años, estaba lista para comprar una granja, criar animales y retirarme de la música”, confesó. “Pero ahora, al mirar atrás, pienso: ‘¿Qué locura, no?’. Tenía y tengo mucho más que decir y hacer. A veces damos por sentado lo que hacemos o simplemente nos olvidamos de quiénes somos”.