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Petro cuestionó propuesta de Abelardo de la Espriella de inyectar $10 billones al sistema de salud y pagar deudas de EPS: “Un retroceso total”

El presidente advirtió que la iniciativa implicaría una fuerte reducción del aparato estatal y posibles efectos en empleo, educación y programas sociales

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Debate entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo De La Espriella por el uso de recursos públicos para el pago de deudas de las EPS - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia
Debate entre el presidente Gustavo Petro y el candidato Abelardo De La Espriella por el uso de recursos públicos para el pago de deudas de las EPS - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro criticó la propuesta del candidato Abelardo de La Espriella de destinar recursos públicos al pago de deudas de las EPS, al considerar que la iniciativa implicaría una fuerte reducción del Estado y afectaciones a sectores como educación, salud y programas sociales.

Petro señaló que el plan contemplaría el pago de cerca de 10 billones de pesos a las EPS, financiados con recursos obtenidos de una reducción del 40% del aparato estatal y la salida de alrededor de 700.000 empleados públicos.

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En su mensaje en X, el mandatario afirmó: “Abelardo propone pagar 10 billones para las EPS con dinero público surgido del desempleo de 700,000 empleados públicos”.

También advirtió que, de aplicarse esa medida, “se pagará a los dueños privados de las EPS parte de su deuda con el dinero público de la educación pública, la salud pública”, lo que, según él, implicaría una afectación directa a la financiación de la educación gratuita, la ampliación de la cobertura en salud y los programas de atención preventiva.

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Petro agregó que una reducción de este tipo del Estado tendría efectos amplios en el empleo y la economía: “La salida de 700.000 empleados (…) reduciría sustancialmente el mercado interno con lo cual quebraría el empresariado y se dispararía el desempleo a niveles nunca vistos”.

El presidente Gustavo Petro cuestionó en X la propuesta de Abelardo De La Espriella sobre el financiamiento de las EPS, advirtiendo posibles impactos en el empleo público y en la inversión social del país - crédito Gustavo Petro/X
El presidente Gustavo Petro cuestionó en X la propuesta de Abelardo De La Espriella sobre el financiamiento de las EPS, advirtiendo posibles impactos en el empleo público y en la inversión social del país - crédito Gustavo Petro/X

Según el mandatario, esto generaría una caída en el consumo interno, debilitamiento del tejido productivo y una presión adicional sobre el sistema fiscal.

El presidente también advirtió que el impacto económico podría derivar en un aumento del hambre y en un deterioro de las finanzas públicas debido a la disminución de los ingresos tributarios. En su análisis, una reducción masiva del Estado implicaría menos capacidad de recaudo, menor inversión social y un efecto en cadena sobre la economía nacional.

Finalmente, Petro calificó la propuesta como un retroceso estructural del modelo económico y social vigente: “Un retroceso total del capitalismo, el mercado y el estado social de derecho con su garantía de derechos fundamentales para la gente”.

La propuesta de De La Espriella sobre el sistema de salud

crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
La discusión se centra en el futuro del sistema de salud colombiano, marcado por tensiones financieras, críticas a las EPS y propuestas de reforma - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

En paralelo al pronunciamiento del presidente, el candidato Abelardo De La Espriella ha defendido su propuesta de intervención en el sistema de salud, asegurando que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una inversión de 10 billones de pesos para mejorar la atención médica, garantizar la entrega de medicamentos y reducir los tiempos de espera en citas y procedimientos.

De acuerdo con su planteamiento, el sistema actual presenta fallas estructurales relacionadas con la burocracia, la intermediación y la ineficiencia en la gestión de recursos.

Por ello, propone una inyección directa de recursos al sistema con el fin de estabilizar financieramente a las entidades y mejorar el acceso de los usuarios.

El candidato ha insistido en que su plan no busca eliminar el sistema de aseguramiento ni desmontar de inmediato las EPS, sino reformarlo de manera progresiva para corregir los problemas de operación. En ese sentido, ha señalado que el objetivo es que la salud “sea un derecho real y no un privilegio de pocos”.

En su propuesta también contempla una actualización masiva del Sisbén, sistema de focalización social que permite identificar a los beneficiarios de programas estatales. Según De La Espriella, esta actualización es necesaria debido a inconsistencias en la base de datos actual, como registros desactualizados, población no encuestada y cambios socioeconómicos no reportados.

Abelardo De La Espriella propone una inyección de recursos al sistema de salud y ajustes al Sisbén para mejorar la atención y la entrega de servicios - crédito Charlie Cordero/Reuters
Abelardo De La Espriella propone una inyección de recursos al sistema de salud y ajustes al Sisbén para mejorar la atención y la entrega de servicios - crédito Charlie Cordero/Reuters

Además, plantea un cruce de información entre el Sisbén IV y la Dian para reducir fraudes, evitar la duplicidad de beneficios y mejorar la eficiencia del gasto público. El candidato sostiene que esta medida permitiría garantizar que los recursos lleguen a los hogares más vulnerables y reducir la intermediación indebida.

En declaraciones recientes, afirmó: “Se debe acabar tanto papeleo, se debe garantizar que la atención y la prevención sean una constante del sistema”, insistiendo en que su enfoque busca simplificar los procesos administrativos en salud.

También reiteró que el Sisbén no será eliminado. Según el comunicado de su campaña: “El Sisbén no se va a acabar, quienes usan el miedo como estrategia política quieren ocultar la realidad de nuestro programa social”.

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