Colombia

‘Influencer’ de viajes explicó por qué están devolviendo hinchas colombianos desde México: “Lo que más falla en el filtro”

Las recomendaciones se conocieron en la antesala del pitazo inicial del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, previsto para el jueves 11 de junio, que marcará el inicio oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que también se disputará en Estados Unidos y Canadá

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La experta en asuntos migratorios y asesora Ingrid Medina Trujillo compartió las instrucciones que deben seguir los viajeros colombianos que se disponen a viajar a México - crédito @ingridmedinatrujillo/IG

En vísperas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, la creadora de contenido y experta en temas migratorios Ingrid Medina alertó a los viajeros colombianos sobre el incremento de casos de devoluciones por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

Según Medina, en estados como Jalisco ya se han presentado retornos de ciudadanos colombianos.

“Si eres colombiano y tienes boletos para el mundial en México, esto va a ser lo más importante que vas a escuchar en esta semana. En Jalisco ya se han registrado retornos de ciudadanos colombianos que no han acreditado su permanencia legal y el mundial ni siquiera ha empezado”, advirtió la especialista a través de sus redes sociales en un video que se difundió el lunes 8 de junio de 2026.

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Medina explicó que el gobierno mexicano confirmó que Inmigración, la Guardia Nacional y autoridades estatales trabajan de manera coordinada para verificar el motivo de ingreso de los visitantes.

“En definitiva, esto significa más agentes, más preguntas y menos margen para estar improvisando”, precisó la creadora de contenido colombiana.

¿Por qué devuelven a los colombianos si no requieren visa?

Medina aclaró una de las dudas más frecuentes entre los viajeros: México no exige visa a los colombianos para estadías cortas, como turismo.

Sin embargo, ella puntualizó que esta facilidad obliga a las autoridades mexicanas a reforzar los controles documentales en los puntos de entrada.

“La gran pregunta es: ¿por qué devuelven a los colombianos si no requerimos visa para entrar a México? México no le pide visa a los colombianos cuando van de estadías cortas, como por ejemplo, hacer turismo. Pero eso obliga a las autoridades a reforzar los filtros documentales”, señaló Medina.

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Según la experta, los principales motivos de devolución detectados en los últimos días han sido “no acreditar el motivo real del viaje, no tener el boleto de regreso con fecha definida, no saber explicar ni siquiera todo el itinerario”.

Nueva forma migratoria múltiple: requisitos y riesgos para viajeros colombianos

Otro punto de confusión para los viajeros es el nuevo sistema de la forma migratoria múltiple, que desde hace poco es completamente digital y ya no se entrega en papel.

Por este motivo Medina detalló que, tras el arribo al país, es el agente migratorio quien define cuántos días se permite la estadía, en función de la solidez del relato y de la documentación presentada.

“Si tu relato no es sólido, te pueden dar menos días de los que dura el mundial”, comentó la influencer.

Esto implica un riesgo adicional para quienes planean una estadía prolongada durante el torneo. “Si te dan quince días y Colombia llega a octavos, ya tienes un problema”, ejemplificó Medina, haciendo referencia a la posibilidad de que el permiso otorgado no cubra la totalidad del tiempo necesario para asistir a todos los partidos o disfrutar del evento deportivo.

Recomendaciones clave para los viajeros colombianos

A solo dos días del partido inaugural (jueves 11 de junio entre México y Sudáfrica), Medina insistió en la importancia de preparar con antelación todos los documentos y argumentos necesarios para superar los controles migratorios sin inconvenientes.

“Si no has preparado tu perfil, es momento de que me escribas ahora, ya no hay tiempo para perder”, recomendó la creadora de contenido.

Entre los puntos que los viajeros deben tener en cuenta destacan:

  • Llevar pasaporte vigente y toda la documentación personal.
  • Contar con boletos de regreso con fecha definida.
  • Tener reservas de alojamiento impresas o digitales.
  • Preparar un itinerario detallado y estar listo para explicarlo de forma clara ante el agente migratorio.
  • Asegurarse de que las compras y reservas se hayan realizado a través de plataformas oficiales o reconocidas, preferiblemente las sugeridas por la FIFA.

Medina recalcó que la coordinación entre las autoridades migratorias mexicanas y la Guardia Nacional es particularmente estricta en esta coyuntura, y que la improvisación puede terminar en la devolución del viajero a Colombia incluso antes de pisar suelo mexicano.

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