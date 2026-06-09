Fiscalía acusó al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa por tráfico de influencias en la compra de lujoso apartamento en Bogotá

El presidente de Ecopetrol habría influenciado en la entrega de contratos tras la compra de la vivivenda en la capital del país - crédito Fiscalía/Colprensa

El 9 de junio de 2026, la Fiscalía General de la Nación presentó un escrito de acusación contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol en licencia, por tráfico de influencias antes de que vencieran los 90 días que fija la ley, constató Infobae Colombia. El ente investigador ya le había imputado ese delito el 11 de marzo de 2026, de acuerdo con la propia Fiscalía.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias de servidor público”.

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La entidad, liderada por Luz Adriana Camargo, expuso que tiene evidencia suficiente para sostener que Roa habría ejercido presiones para favorecer con contratos dentro del grupo Ecopetrol al expolicía Juan Mancera.

“La diligencia de formalización de la acusación se realizará luego de surtirse el reparto aleatorio en los juzgados penales de conocimiento y en la fecha que fije la Judicatura”, explicó la institución.

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La defensa de Ricardo Roa sostiene que la compra se realizó de forma legal con recursos propios y créditos bancarios. - crédito Luisa González/REUTERS y Google Maps

El caso se originó en torno a la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, en la que Mancera habría actuado como intermediario. La Fiscalía reveló pagos realizados para cubrir $1.800.000.000 que supuestamente costó el inmueble.

De acuerdo con la investigación, los desembolsos se hicieron por medio de Innova Mercadeo y Logística Ltda., empresa del coronel retirado de la Policía Juan Guillermo Mancera, y el vendedor figura como Princeton International Holdings Ltd, firma vinculada con el inversionista en petróleo y gas Serafino Iacono.

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Roa negó ante el periodista Daniel Coronell que el expolicía Mancera hubiera tenido relación con la compra del apartamento 901, explicó. En sentido contrario, la empresa Princeton International Holding entregó a la Fiscalía una lista de pagos y transacciones en efectivo que vinculan a Innova Mercadeo y Logística Ltda con movimientos entre el 7 de marzo de 2023 y el 23 de febrero de 2024, según la Fiscalía.

Cabe recordar que miembros del CTI inspeccionaron oficinas de Mancera en Ibagué y Bogotá entre el 16 y el 19 de septiembre de 2025.

Las cuentas privadas de Ricardo Roa con millonarios movimientos durante la campaña de Gustavo Petro

Ricardo Roa fue el gerente de campaña del ahora presidente de Colombia durante 2022 y actualmente está imputado por presunta violación de los topes electorales - crédito @ricroabar/X

Las cuentas personales de Ricardo Roa habrían recibido $58.323.000.000 durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, una suma que, según Cambio, supera en $7.000.000.000 lo reportado oficialmente ante las autoridades electorales y no figura tampoco en los expedientes de las investigaciones abiertas.

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El dato surge de documentos bancarios y reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que describen movimientos en cuentas personales del entonces gerente de campaña de Petro. Según esa reconstrucción, Roa habría administrado sus cuentas personales, la de la consulta interpartidista y la de la campaña presidencial como una sola estructura financiera.

La consulta interpartidista reportó gastos por casi $8.757.000.000 y la campaña presidencial por $41.583.000.000, para un total de $50.340.000.000, informó el medio citado. El flujo detectado en las cuentas personales de Roa durante 2022 fue superior a esa cifra.

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Una cuenta abierta en Medellín recibió $11.406 millones en dos meses

Cuentas personales de Ricardo Roa habrían recibido transferencias millonarias durante la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito Reuters

El seguimiento de las cuentas permitió identificar una cuenta de ahorros terminada en 057, abierta en la Cooperativa Financiera Confiar de Medellín, Antioquia, seis días después de la inscripción de Gustavo Petro como precandidato, según informó Cambio. Entre febrero y marzo, esa cuenta recibió dos transferencias por $11.406.000.000.

Parte de esos recursos fue retirada antes de que la cuenta quedara vacía en abril, conforme a la investigación publicada por la revista. Un informe de la Uiaf, citado por ese medio, señaló: “No se logra identificar si dichos recursos tienen que ver con ingresos laborales, de honorarios y/o servicios”.

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La entidad siguió el rastro del dinero, pero no pudo establecer su origen ni su destino final, según el mismo informe. Ese hallazgo es uno de los puntos centrales de la revisión financiera sobre el manejo de recursos durante el periodo electoral.

Además de la cuenta 057, Roa manejó otras dos cuentas en Confiar durante el periodo electoral. La segunda, abierta en abril de 2022, registró movimientos por $31.388.000.000.

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En mayo, mes de la primera vuelta presidencial, a esa cuenta ingresaron $21.706.000.000, el mayor monto mensual identificado por la Uiaf en la historia financiera de Roa, indicó el medio digital. La tercera cuenta, abierta el 1 de junio, recibió $11.754.000.000 entre junio y julio.

Desde agosto de 2022, esa tercera cuenta prácticamente no tuvo movimientos relevantes, de acuerdo con la investigación. Sumadas las tres cuentas de Confiar, el flujo total alcanzó $54.550.000.000 durante el año electoral.

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A esos recursos se agregan $3.397.000.000 que Roa recibió en una cuenta de Bancolombia y $376.000.000 en cuentas de Davivienda, según Cambio. El medio afirmó que esos fondos tampoco aparecen registrados como gastos de campaña ni en las declaraciones oficiales presentadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La respuesta de la defensa de Roa también quedó consignada en la publicación. Consultado por Cambio, el abogado Juan David León respondió por escrito en dos oportunidades.

En la primera comunicación, León afirmó al medio referenciado: “Desconozco la cuenta terminada en 057”. En la segunda, sostuvo que ese número no aparece en ninguno de los soportes de las campañas que revisó.