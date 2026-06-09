Este es el remedio casero que le puede ayudar a desinflamar las piernas hinchadas: un médico colombiano explica

Médico colombiano reveló el remedio casero con apio que ayudaría a disminuir la hinchazón en las piernas: así debe prepararlo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La sensación de pesadez en las piernas al final del día, la dificultad para volver a ponerse ciertos zapatos o las marcas profundas que dejan las medias en los tobillos son situaciones que muchas personas consideran normales, especialmente con el paso de los años.

Sin embargo, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que estos síntomas podrían estar relacionados con la retención de líquidos y compartió un remedio casero que, según explicó, ayudaría a aliviar esta condición de manera natural.

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A través de un video publicado en su canal de YouTube, el profesional de la salud habló sobre las posibles causas de la hinchazón en las extremidades inferiores y explicó por qué el consumo de agua de apio en ayunas podría convertirse en un aliado para quienes sufren constantemente de piernas inflamadas.

Según Restrepo, muchas personas atribuyen este problema únicamente al cansancio o a la edad, cuando en realidad podría tratarse de una acumulación de líquido que el organismo no ha logrado eliminar correctamente.

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El médico Oswaldo Restrepo explica por qué el agua de apio podría aliviar la hinchazón en las piernas - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo RSC/YouTube

“Esa hinchazón y esa pesadez no son fatiga, es agua atrapada. El líquido retenido de tus riñones y de tus venas no pudieron evacuar y que por pura gravedad se fue acumulando abajo, en tus extremidades”, explicó el médico.

El especialista indicó que, si una persona presenta piernas calientes, hinchadas o con sensación de hormigueo, una medida inmediata consiste en acostarse y elevar los pies por encima del nivel del corazón durante algunos minutos.

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“No te quedes sentado con las piernas cruzadas ni de pie inmóvil. Acuéstate y eleva los pies apoyándolos contra la pared o sobre tres almohadas, de modo que queden más arriba de la línea de tu corazón. Quédate así cinco minutos. Esto hace que el líquido estancado empiece a bajar por gravedad hacia el centro de tu cuerpo”, recomendó.

Durante su explicación, Restrepo identificó tres hábitos frecuentes que podrían empeorar la inflamación de las piernas. El primero de ellos es reducir drásticamente el consumo de agua por temor a retener más líquidos. Según el médico, ocurre exactamente lo contrario.

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Elevar los pies y moverse puede ayudar ante piernas hinchadas, según un médico - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Cuando dejas de tomar agua, tu cuerpo entra en estado de pánico. Piensa que está en un desierto y da la orden de cerrar todas las salidas. Retiene hasta la última gota de líquido que tiene por dentro para sobrevivir. Al tomar poca agua, orinas menos, el líquido se ensucia y se estanca en tus tobillos”, señaló.

También advirtió sobre el sedentarismo prolongado. Permanecer sentado durante varias horas limita el funcionamiento de las pantorrillas, músculos que ayudan al retorno venoso.

“Cada vez que caminas, ellas aprietan las venas y mandan el líquido hacia arriba. Si estás sentado y quieto, esta bomba está apagada y el agua se filtra hacia los tejidos de la piel”, afirmó.

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Asimismo, pidió evitar el uso indiscriminado de diuréticos sin supervisión médica, debido a que podrían generar alteraciones en los niveles de potasio y favorecer la aparición de calambres.

Un médico recomienda agua de apio para la hinchazón de piernas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo actúa el agua de apio?

De acuerdo con Oswaldo Restrepo, el apio contiene potasio natural y un compuesto denominado apiol, sustancias que favorecerían la eliminación de líquidos retenidos.

“Una carga masiva de potasio natural, que actúa como un destapador para las células del riñón, obligándolas a abrir las compuertas y dejar salir el agua estancada”, explicó.

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El médico aseguró que, al incorporar esta bebida dentro de una rutina saludable, algunas personas podrían notar una reducción de la hinchazón, mayor comodidad al caminar y una disminución de la sensación de pesadez en las piernas.

Así se prepara el agua de apio

Restrepo recomendó seguir el siguiente protocolo durante siete días:

Tomar dos tallos de apio fresco, incluyendo sus hojas, y lavarlos adecuadamente.

Cortarlos en trozos pequeños.

Hervir dos vasos de agua y apagar el fuego una vez alcance el punto de ebullición.

Añadir el apio al agua caliente, tapar el recipiente y dejar reposar durante 10 minutos.

Colar la preparación.

El especialista sugirió consumir el primer vaso tibio en ayunas y reservar el segundo para ingerirlo a media tarde, antes del momento del día en que suele aparecer la hinchazón. Además, recomendó complementar la rutina con ejercicios sencillos para activar la circulación.

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