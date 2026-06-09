Copa Mundial 2026: estas son las “tarjetas rojas” que le podrían afectar el bolsillo a la hora de ver los partidos de la selección Colombia

A veces las emociones pueden incidir en que usted termine gastando de más - créditos Imagen Ilustrativa Infobae (fotocomposición archivo Colprensa / Juan Páez | archivo Reuters / Hannah Mckay)

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, previsto para el jueves 11 de junio, crece en el país la expectativa por el debut de la selección Colombia, programado para el miércoles 19 de junio. Con ese panorama, emprendedores y comerciantes ven una oportunidad de repuntar ventas con promociones y eventos para que los ciudadanos vean los partidos con comida y bebida.

La temporada, sin embargo, también puede representar un gasto adicional para los bolsillos. Ese impacto ya se percibe en aficionados que completan el álbum Panini, y ahora podría sumarse otro rubro: las salidas a ver los partidos.

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Por tal motivo, y pensando en evitar un dolor adicional al bolsillo, desde el portal especializado Economía para la pipol se compartieron varias recomendaciones para que no termine al final de mes pidiendo prestado por culpa de no medir bien cuánto dinero puede gastar en realidad.

“Si a usted le gusta parchar para ver fútbol, pilas con estas tres tarjetas rojas financieras”, advirtió Valerie Cifuentes en el video que compartió la cuenta de Instagram del medio especializado en economía.

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Las recomendaciones se compartieron el lunes 8 de junio de 2026 - crédito @economiaparalapipol/IG

“Gastar lo que no se tiene”

Cifuentes expresó que “en época futbolera es normal que cuando ”la Sele" o su equipo gane, se alegre y quiera invitar la siguiente ronda (de tragos o bebidas), pero pilas, aunque invitar a sus amix (amigos) es bacano, póngase un tope de gasto antes de salir de su casa a parchar".

Por tal motivo, “Lo ideal es que sus salidas a parchar no superen el 30% de lo que se gana al mes. Por ejemplo, si se gana dos millones de pesos, procure no gastar más de 600.000 pesos en parches (grupos de amigos) o, si puede, arme parches colectivos donde todos lleven algo para compartir y dividir gastos”, añade la periodista.

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Por este motivo, las reuniones en la casa de uno de los amigos podría ser una alternativa para que los gastos sean más equitativos.

“Me lo merezco y pa’ eso trabajo”

La especialista afirmó que se debe estar atento en momentos en el que se puede pensar que el esfuerzo se puede recompensar dándose un “gusto”, algo que Cifuentes traduce en una frase que es popular en momentos donde se medita si realizar un gasto o no: «Me lo merezco y pa eso trabajo»“.

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En este punto, Cifuentes puntualizó que “cuando hay partidos de fútbol, las emociones salen a flote y (usted) puede endeudarse sin notarlo”.

Si va a pagar con tarjeta de crédito que sea a una sola cuota - crédito archivo Colprensa / Juan Páez

Por lo anterior, se indicó que “lo ideal es que sus deudas no superen el 40% de la plata que le queda al mes después de cubrir gastos básicos fijos (como el arriendo, el pago de la cuota del apartamento o servicios públicos)”.

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También se compartió un consejo en caso de usar la tarjeta de crédito, y se expresó que lo mejor sería “que no pague intereses, o sea, que este tipo de consumos los pague máximo en una cuota para que no le salga más caro el caldo que los huevos”, afirmó Cifuentes.

Como dato adicional se hizo hincapié en que usted deberá averiguar con su entidad bancaria “si su tarjeta cobra intereses desde el día uno; en ese caso, analice si vale la pena ese pago”.

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Ojo con el FOMO o miedo a perderse algo: el álbum Panini y las salidas

En el último punto se puntualizó uno de los aspectos que más pueden incidir: el FOMO o (Fear Of Missing Out o “miedo a perderse algo”).

“Por estas fechas todo suena a fútbol, desde las nuevas camisetas y el álbum futbolero. Analice bien si realmente necesita o tiene cómo respaldar ese gasto de la camiseta, de la comida por fuera o de llenar el álbum”, explicó Cifuentes.

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Esta información se difundió también con el fin de que los usuarios colombianos no se vean asfixiados por los gastos a final y comienzo de mes, si se tiene en cuenta que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 inicia en junio y finaliza el domingo 19 de julio.

Miles de colombianos se darán cita en gastrobares para ver los partidos de la selección Colombia - crédito archivo Colprensa / José H. Ruiz

“Por ejemplo, la caja de monas (láminas) del álbum (Panini) cuesta 500.000 pesos y eso no es suficiente para llenarlo. Ármese un plan de intercambio con sus amix para no estar comprando paquetes de monas a la loca”, explicó Cifuentes, que dejó como recomendación adicional revisar “qué centros comerciales o tiendas tienen alianzas con su banco pa que las cosas le salgan más baratas o que le den regalos futboleros y aproveche para acumular puntos con su tarjeta en esta temporada”.

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