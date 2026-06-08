Colombia

La Agencia Pública de Empleo del Sena anunció más de 26.000 vacantes en Colombia y el exterior: con sueldos desde el mínimo hasta de $8 millones

La remuneración depende del cargo, el perfil y la experiencia, con ingresos cercanos a $2.000.000 en posiciones de entrada y pagos más altos en roles de especialización o responsabilidad mayor

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Empresas ofrecerán asesorías personalizadas a los asistentes - crédito Johan Largo/Infobae
La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió más de 26.000 vacantes laborales en Colombia y el exterior al inicio de junio de 2026 - crédito Johan Largo/Infobae

La Agencia Pública de Empleo del Sena inició en junio de 2026 con la apertura de más de 26.000 vacantes laborales en Colombia y el exterior, consolidando una de las ofertas de empleo más amplias del año en el país.

De acuerdo con la entidad nacional, la iniciativa busca conectar a miles de colombianos con nuevas oportunidades en sectores clave, tanto dentro del territorio nacional como en plazas internacionales, especialmente en el área de la salud en Alemania.

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En total, se encuentran disponibles 26.033 vacantes en Colombia, distribuidas en todas las regiones, con una fuerte presencia en departamentos como Bogotá D.C. (9.350 vacantes), Antioquia (2.194), Cundinamarca (3.513) y Valle del Cauca (2.400). Cada departamento cuenta con oportunidades adaptadas a sus necesidades productivas, desde sectores administrativos hasta áreas técnicas, operativas y de servicios.

Larga fila de personas usando mascarillas frente a la Oficina de Empleo SENA en Bogotá, con taxis amarillos en la calle mojada.
Las 26.033 vacantes en Colombia se distribuyen en todas las regiones, con mayor concentración en Bogotá D.C., Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Oferta laboral por regiones y sectores

La capital del país concentra la mayor oferta, abarcando una extensa variedad de perfiles profesionales. En Bogotá D.C., los sectores con más vacantes son ventas y servicios (3.177), operación de equipos y oficios (1.989) y finanzas y administración (2.152). En otras ciudades y departamentos, las oportunidades también cubren desde ciencias naturales y salud hasta el sector educativo y cultural.

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En el área de finanzas y administración, destacan puestos como asistentes administrativos (170 vacantes), auxiliares de almacén (224), analistas y asesores de servicios financieros (68), auxiliares de información y servicio al cliente (1.077) y auxiliares de compras e inventarios (131). Además, hay posiciones para contadores, profesionales y analistas de gestión, supervisores de empleados, y ocupaciones relacionadas con comercio exterior, talento humano y mercadeo.

Los interesados también encontrarán ofertas para auxiliares contables y de tesorería, secretarios, recepcionistas, programadores de rutas y tripulaciones, así como cargos técnicos y de operarios en procesamiento, fabricación y ensamble. La diversidad de vacantes permite a personas con distintos niveles de experiencia y formación acceder a opciones laborales acordes a sus perfiles.

La Ley 2466 de 2025 redefine la remuneración de los aprendices del SENA y fortalece su protección social - crédito Johan Largo/Infobae
Bogotá D.C. concentra la mayor oferta laboral del Sena, sobre todo en ventas y servicios, operación de equipos y oficios, y finanzas y administración - crédito Johan Largo/Infobae

Procesos de selección y salarios

El rango salarial varía en función del cargo, el perfil del aspirante y la experiencia previa. Los sueldos parten desde el salario mínimo vital, cercano a $2.000.000, y pueden superar los $8.000.000 mensuales en puestos de mayor responsabilidad o especialización. El amplio espectro salarial ofrece alternativas tanto para quienes buscan su primer empleo como para profesionales con trayectoria consolidada.

Para aplicar, la Agencia Pública de Empleo (APE) del Sena dispuso un proceso virtual, gratuito y sin intermediarios. Todo candidato debe ingresar a https://ape.sena.edu.co/, crear un usuario y registrar su hoja de vida en la plataforma.

El sistema permite adjuntar certificados en PDF (máximo 2 MB por archivo) y actualizar la información personal, académica y laboral en cualquier momento. Es fundamental que los postulantes validen su perfil, lo que puede hacerse virtualmente o en las oficinas físicas del Sena, para asegurar la revisión y aprobación de los documentos cargados.

Sena abre convocatoria para técnicos y tecnólogos colombianos interesados en trabajar como reparadores de neumáticos en Ontario, Canadá - crédito Sena
La Agencia Pública de Empleo del Sena ofrece cargos como asistentes administrativos, auxiliares de almacén, analistas financieros y personal de servicio al cliente - crédito Sena

Cómo registrarse y postularse a las vacantes

El registro en la Agencia Pública de Empleo se realiza en tres pasos principales. Primero, el usuario debe crear una cuenta en el portal, proporcionando su documento de identidad y correo electrónico, tras lo cual recibirá una contraseña temporal para el primer acceso. Posteriormente, debe actualizar y completar su perfil, consignando datos de educación, experiencia, habilidades e idiomas. Finalmente, debe solicitar la validación de su hoja de vida para que esta quede disponible en el sistema.

Una vez validado el perfil, el usuario puede buscar oportunidades filtrando por área, ubicación o modalidad, incluyendo opciones de teletrabajo. Para postularse, solo es necesario seleccionar la vacante de interés y seguir el proceso en línea, verificando previamente los requisitos y condiciones de cada puesto. El formato físico de la hoja de vida únicamente se acepta en ferias de empleo o convocatorias presenciales organizadas por el Sena.

El proceso es accesible para cualquier mayor de edad interesado en vincularse laboralmente. No se requiere experiencia previa para muchas de las posiciones y el sistema está diseñado para facilitar la búsqueda por sectores, departamentos y competencias.

Antioquia y Valle del Cauca se destacan con más de 2.000 y 1.000 vacantes disponibles, respectivamente - crédito Sena
Los salarios de las vacantes del Sena parten desde cerca de $2.000.000 y pueden superar los $8.000.000 según el cargo y la experiencia - crédito Sena

El Sena actúa exclusivamente como intermediario entre los empleadores y los buscadores de empleo. La entidad aclara que la selección y contratación final dependen de las empresas que publican las vacantes, garantizando transparencia en el proceso y evitando el uso de intermediarios o correos electrónicos para postulaciones.

El sitio web oficial permite a los usuarios hacer seguimiento al estado de sus aplicaciones y mantenerse informados mediante chat, correo o teléfono institucional. La intermediación del Sena prioriza la equidad, el acceso democrático a las oportunidades y la protección de los datos personales de los postulantes.

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