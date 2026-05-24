Turistas españoles sorprendidos con recomendaciones de abuela en Medellín: “No le reciban nada a nadie en la calle”

Una charla espontánea entre el creador de contenido Nil Ojeda y una residente de 72 años en Medellín, viralizada en TikTok, puso en primer plano las advertencias de seguridad y los consejos prácticos que reciben los turistas en la ciudad - crédito nilojeda / TikTok

El creador de contenido Nil Ojeda sorprendió a sus seguidores de TikTok al compartir una experiencia singular durante su visita a Medellín. En uno de sus videos, una mujer de la tercera edad, identificada como Angélica Janeth Vélez, se acercó para advertirle sobre los riesgos cotidianos que enfrentan quienes visitan la ciudad y le ofreció recomendaciones puntuales para evitar problemas durante su estadía.

Así empezó sus recomendaciones: “Primero que todo, no le reciban nada a nadie en la calle. Segundo, la botella o la cerveza no la dejen en la mesa”, aconsejó la señora, que aseguró tener 72 años y conocer bien las dinámicas de la ciudad. El diálogo se tornó aún más directo cuando la mujer señaló la importancia de no portar objetos de valor: “Hace por ahí mes y medio, un chico de ellos venía... Esas prendas de oro se las quita”. Nil, atento a la advertencia, instruyó a su equipo a seguir el consejo de quitarse las cadenas de oro.

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Durante el intercambio, Angélica relató hechos de violencia urbana y enfatizó: “Si usted viera la gente que apuñalan aquí, robarle las prenditas de oro”. En ese momento, Nil y sus amigos bromearon sobre los nombres y la percepción local: “Ojo de Medallo”, comentó el grupo, validando la experiencia y el consejo de la abuela.

La mujer dio recomendaciones de seguridad a los creadores que visitaron por primera vez Medellín - crédito nilojeda / TikTok

La conversación no se limitó a las advertencias. Al ser consultada sobre los lugares imprescindibles en la ciudad, Angélica sugirió: “Bueno, ¿ya fueron a Guatapé o ya programaron?” Nil respondió que ya habían visitado el destino, y la señora recomendó entonces descubrir Laureles.

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Así lo dijo: “Si se van en metro, bajarían hasta la estación Poblado, tomarían el metro y se bajarían en la estación San Antonio. Suben al segundo piso y esperan el otro metro que los lleva y se bajan en la estación Estadio. En la estación Estadio se van caminando por toda una avenida que se llama la Setenta”.

Además, aclaró que también podrían optar por el taxi, dada la disponibilidad de este servicio en la ciudad. Nil reconoció la experiencia de la residente y agradeció el trato amable recibido.

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Nil Ojeda recogió los consejos de seguridad de una residente local durante su recorrido por Medellín, generando debate entre turistas y habitantes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video generó una ola de comentarios en TikTok, donde usuarios de diversas ciudades compartieron sus propias perspectivas sobre la seguridad en Medellín. Uno de los seguidores afirmó: “No señor aquí en Medellín eso pasa y en cualquier lado. No crea yo que soy un muerto de hambre sin prendas ni nada me intentan robar, ahora a estos tipos y siempre veo que roban a turistas en Poblado. Te lo digo porque trabajé un tiempo por allá y siempre robaban a gente del extranjero”.

Otro comentario destacó la calidez de la interacción: “La señora los trató como si fuera su abuelita. Muy amable y cariñosa”. No faltaron quienes validaron los consejos de la residente: “Soy de Medellín y es verdad. No hay que dar papaya”. Al mismo tiempo, hubo voces que lamentaron la situación: “Qué triste decirle eso a las personas que visitan la ciudad. No hay alcalde”, mientras otros pidieron no generalizar: “Tampoco es tan así. No estigmatizar”. Entre las respuestas más llamativas, un usuario sugirió: “Denle trabajo en la oficina de Turismo”.

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A pesar de las advertencias y de la percepción de inseguridad, Medellín experimentó un crecimiento sin precedentes en materia turística. En 2025, la ciudad registró un aumento del 11% en la llegada de turistas internacionales, alcanzando cerca de 2,1 millones de visitantes. De ese total, el 58% correspondió a extranjeros no residentes.

La advertencia sobre el uso de joyas y el cuidado con objetos personales refleja la percepción de los propios habitantes sobre los desafíos diarios de la ciudad - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de quienes viajan a Medellín lo hacen motivados por el turismo, con un 93,77% de los ingresos según datos de Migración Colombia. Los viajes de negocios representan el 2%, la asistencia a eventos 1,64%, los tratamientos médicos 0,48% y los motivos educativos en calidad de expositor 0,52%.

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Actualmente, los principales países de origen de los visitantes internacionales son Estados Unidos, Panamá, República Dominicana, México y España. Esta tendencia se mantiene durante el 2026, consolidando a la ciudad como un destino en crecimiento.

Además de su atractivo natural y arquitectónico, Medellín fue seleccionada por la revista National Geographic para integrar la lista ‘Best of the World’, que destaca los 25 destinos turísticos más recomendados a nivel mundial. El artículo resalta especialmente la escena artística local, que se ha convertido en uno de los principales motivos para el arribo de visitantes.

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