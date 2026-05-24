Más de 54.000 personas desplazadas o confinadas en Colombia durante 2026, según la Defensoría del Pueblo

Imagen de referencia. Defensoría del Pueblo pide protección colectiva y respuestas humanitarias urgentes para comunidades étnicas - crédito Colprensa

La crisis humanitaria provocada por el conflicto armado y factores ambientales sigue golpeando a miles de colombianos. Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo reveló que, entre enero y abril de 2026, al menos 54.118 personas han padecido las consecuencias del desplazamiento forzado y el confinamiento.

Este flagelo, que persiste en diversas regiones del país, afecta principalmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, quienes continúan enfrentando riesgos extraordinarios para su integridad y supervivencia.

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El estudio documenta 46 episodios de desplazamiento forzado, que han impactado directamente a 8.249 personas, así como 31 situaciones de confinamiento que han limitado la movilidad de 45.869 habitantes.

Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Valle del Cauca encabezan la lista de los departamentos más golpeados por los desplazamientos. Por su parte, Chocó y Putumayo concentran la mayor parte de los casos de confinamiento, lo que agudiza la vulnerabilidad de sus pobladores.

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Defensoría del Pueblo alertó sobre la urgencia de proteger a víctimas de desplazamiento y confinamiento - crédito @DefensoriaCol/X

La Defensoría del Pueblo destacó que “las comunidades indígenas y afrodescendientes siguen sufriendo impactos desproporcionados debido al conflicto armado y los factores ambientales, lo que afecta sus derechos fundamentales, su permanencia en el territorio, sus prácticas culturales y sus formas de vida”.

De acuerdo con el reporte, la violencia armada, la disputa por el control territorial y la expansión de economías ilegales han hecho de estas comunidades un blanco recurrente de desplazamientos y confinamientos.

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Solo en el primer cuatrimestre de 2026, los desplazamientos alcanzaron a 13 comunidades afrodescendientes y 11 indígenas, mientras que los confinamientos se registraron en territorios de 22 comunidades étnicas, de las cuales 16 corresponden a pueblos indígenas y 6 a comunidades afrodescendientes.

Entre las causas principales se encuentran las amenazas directas, homicidios, el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como la presencia de minas antipersonales y artefactos explosivos en los territorios. Estos hechos no solo generan el abandono de viviendas y tierras, sino que también ponen en riesgo la vida, la integridad y el tejido social de las comunidades afectadas.

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Comunidades indígenas y afrodescendientes, las más afectadas por desplazamiento forzado y confinamiento - crédito @DefensoriaCol/X

El informe también resalta el papel de los factores ambientales y la crisis climática en la movilidad forzada. La Defensoría del Pueblo realizó seguimiento a 23 episodios de desplazamiento relacionados con estos factores.

Un caso emblemático ocurrió en abril, cuando una creciente del río Ocaña, en Norte de Santander, provocó el desplazamiento de varias familias y el aislamiento de veredas enteras. Además, la entidad alertó sobre el riesgo latente para 25.541 personas en Antioquia, advirtiendo que la situación podría agravarse si no se toman medidas preventivas.

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En el litoral Pacífico nariñense, al menos 350 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares debido a la erosión costera, un fenómeno que se intensifica con el avance del cambio climático.

La Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre la necesidad urgente de implementar mecanismos de protección colectiva, así como de garantizar respuestas humanitarias rápidas y adecuadas. La entidad instó a las autoridades a ofrecer soluciones concertadas y acordes a las necesidades de las comunidades, que permitan salvaguardar su dignidad y asegurar su permanencia en los territorios ancestrales.

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Departamentos como Chocó, Cauca y Antioquia encabezan casos de desplazamiento en el primer cuatrimestre de 2026 - @DefensoriaCol/X

“Por ello, la Defensoría del Pueblo ha reiterado la necesidad de implementar medidas de protección colectiva, garantizar respuestas humanitarias oportunas y avanzar en soluciones dignas y concertadas con las comunidades afectadas”, enfatizó la entidad.

Frente a esta situación, la Defensoría emitió un llamado a las autoridades nacionales y regionales para fortalecer las acciones de prevención, protección y atención integral a las poblaciones afectadas, especialmente en contextos de emergencia climática y violencia armada. El organismo insistió en la importancia de priorizar a los grupos étnicos, quienes enfrentan una doble vulnerabilidad ante el avance del conflicto y el deterioro ambiental.

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El informe subraya la urgencia de adoptar políticas públicas eficaces que frenen el ciclo de desplazamiento y confinamiento, y que garanticen la protección de los derechos fundamentales de quienes viven en medio de la violencia y la adversidad ambiental.

“Estas cifras representan la persistencia de una crisis humanitaria que exige acciones coordinadas para brindar atención oportuna y digna a las víctimas”, dijo la entidad.

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