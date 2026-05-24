Colombia

Armada colombiana incautó más de 649 kilos de cocaína en el Caribe durante operación internacional

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, destacó que la acción conjunta impidió que el cargamento llegara a redes criminales

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Incautación de cocaína evidencia cooperación internacional contra el crimen organizado en la región - crédito @PedroSanchezCol/X
Incautación de cocaína evidencia cooperación internacional contra el crimen organizado en la región - crédito @PedroSanchezCol/X

La Armada Nacional de Colombia, en cooperación con fuerzas internacionales, logró la incautación de más de 649 kilogramos de cocaína en el mar Caribe, en la llamada operación Tucán Royal.

De acuerdo con información difundida en X por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, la acción conjunta que se dio a conocer el 23 de mayo de 2026, se realizó junto a unidades antinarcóticos de la Policía Nacional y contó con apoyo logístico de Francia y Países Bajos.

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El operativo permitió interceptar una lancha tipo Go Fast a 160 millas náuticas al norte de Puerto Bolívar, donde se capturaron dos ciudadanos de República Dominicana y se decomisaron 652 paquetes rectangulares, según detalló el ministro en su cuenta oficial de X.

La noticia, confirmada por el propio Sánchez, resaltó la magnitud del cargamento confiscado, al señalar que “se evitó que este alijo llegara a mercados criminales internacionales”, lo que representó un golpe para las finanzas del narcotráfico transnacional.

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Golpe al narcotráfico: interceptaron lancha rápida con droga en aguas al norte de Puerto Bolívar - crédito @PedroSanchezCol/X
Golpe al narcotráfico: interceptaron lancha rápida con droga en aguas al norte de Puerto Bolívar - crédito @PedroSanchezCol/X

La operación internacional, denominada Tucán Royal, fue desarrollada bajo una estrategia de cooperación entre diferentes países, con la participación activa de unidades navales y aéreas de Francia y Países Bajos.

El comunicado del ministro subrayó el papel de las fuerzas militares y policiales de Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas. Sánchez afirmó que “la cooperación internacional y la capacidad operacional de nuestras Fuerzas Militares continúan cerrando corredores marítimos al crimen organizado”.

La coordinación entre organismos permitió realizar la interdicción en aguas internacionales, sin incidentes que pusieran en riesgo la integridad de los uniformados.

Durante la operación, los uniformados aseguraron a los dos tripulantes dominicanos, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

El ministro Sánchez expresó su reconocimiento a los marinos colombianos y a los aliados estratégicos: “Con compromiso y contundencia, protegen la seguridad regional”, enfatizó.

Dos dominicanos capturados tras decomiso de 652 paquetes de droga en el Caribe colombiano - crédito @PedroSanchezCol/X
Dos dominicanos capturados tras decomiso de 652 paquetes de droga en el Caribe colombiano - crédito @PedroSanchezCol/X

El mensaje oficial incluyó un llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas. “Absoluta reserva. El Estado somos todos… y los buenos somos más”, concluyó el ministro en la red social X.

Por su parte, las autoridades recalcaron la importancia de la colaboración internacional en el combate al crimen organizado y reiteraron que acciones coordinadas como la realizada en el Caribe son parte de una estrategia sostenida para debilitar las estructuras logísticas y financieras del narcotráfico.

12 detenidos tras operativo conjunto que frustró tráfico de estupefacientes en el mar Caribe

Una operación bilateral entre la Armada de Colombia y la Marina Real de los Países Bajos concluyó con la incautación de casi cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína y marihuana en aguas del Caribe el 30 de abril de 2026.

Las autoridades denominaron el despliegue Operación Anvil, cuyo éxito dependió del intercambio de inteligencia en tiempo real para detectar y neutralizar rutas empleadas por redes de narcotráfico.

El decomiso, evaluado en 150 millones de dólares según organismos oficiales, representó un golpe considerable a las finanzas de estructuras dedicadas al crimen transnacional. Junto con la droga, fueron capturadas 12 personas de nacionalidad colombiana, dominicana y venezolana, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales en Colombia y Aruba.

El oficial reveló detalles de la operación junto a la Armada de Colombia - crédito Armada de Colombia

El comunicado oficial destacó que la “coordinación de información de inteligencia permitió a ambas instituciones focalizar esfuerzos y ejecutar operaciones de interdicción marítima en corredores estratégicos del Caribe, usados habitualmente por redes ilícitas”.

La planeación de la ofensiva requirió meses de trabajo conjunto, involucrando la fragata ARC Caldas y la patrullera oceánica ARC 24 de Julio de Colombia, junto a la Friesland de la Marina neerlandesa.

Las tres embarcaciones realizaron maniobras combinadas en altamar, interceptando cuatro lanchas tipo go fast que transportaban más de tres toneladas de cocaína y 800 kilogramos de marihuana en rutas marítimas previamente identificadas como puntos críticos.

El vicealmirante Carlos Oramas Maldonado, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, afirmó tras la operación: “La alianza militar con Países Bajos permitió fortalecer la capacidad operacional y el flujo de información para negar el mar a organizaciones criminales”. Agregó que “esta cooperación refuerza la confianza entre las marinas de la región y contribuye a mantener la libertad de navegación en el Gran Caribe”.

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