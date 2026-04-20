Piden detener grabaciones de ‘Sin senos sí hay paraíso 4′ tras ataque que cobró la vida de dos trabajadores de la producción

Un grupo de personas se reunieron en memoria de las víctimas de un incidente ocurrido el 18 de abril durante la producción de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito Burbuja Política / Facebook

La Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales (Anta) emitió un comunicado en la tarde del 19 de abril de 2026, en el que solicitó la detención inmediata del rodaje de la serie Sin senos sí hay paraíso 4 tras un violento hecho ocurrido el 18 de abril durante una de las extensas jornadas de trabajo alrededor de la producción, hecho que resultó en la muerte de dos miembros de la producción y dejó a otros trabajadores en estado grave.

En el comunicado oficial de la entidad se expresó el profundo dolor y consternación de la organización ante los hechos, además de enviar un mensaje de solidaridad a las familias y allegados de las víctimas.

La Anta reiteró que lo ocurrido no debe ser tratado como un accidente aislado, sino como un hecho que evidencia graves problemas estructurales en la industria audiovisual, particularmente en lo relativo a la seguridad laboral y las condiciones de trabajo en los sets de rodaje.

La organización denunció que existen reiteradas alertas sobre falencias en los protocolos de seguridad y protección integral que han sido ignoradas por las grandes productoras: “No podemos permitir que la urgencia por producir desplace el valor fundamental de la vida y de quienes hacen posible la producción de cada obra”.

Los hechos ocurrieron durante una de las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso 4' - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, la entidad sindical pidió detener las grabaciones de la producción hasta que se esclarezca el caso en su totalidad, así como una investigación transparente, independiente y rigurosa para determinar responsabilidades y posibles negligencias por parte de la producción.

Además, Anta también solicitó la implementación obligatoria y verificable de protocolos de seguridad en todos los niveles de producción y la atención psicológica prioritaria para los trabajadores afectados por la tragedia.

¿Qué pasó con el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso 4’?

Aunque tras la muerte de dos trabajadores durante el rodaje el 18 de abril, la Alianza Nacional de Trabajadores Audiovisuales pidió suspender la producción, exigir protocolos de seguridad y garantizar el acompañamiento a los afectados. Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna suspensión oficial por parte de los encargados de las grabaciones.

El grupo sindical lamentó lo sucedido y pidió acciones concretas de seguridad - crédito Anta / Instagram

Las peticiones de la agremiación son claras, aunque aún no se ha obtenido respuesta oficial - crédito Anta / Instagram

Entre tanto, en el comunicado de Anta también se pidió acompañamiento legal y garantías jurídicas para los compañeros implicados en los hechos, fortalecimiento de los criterios de asignación de incentivos públicos, en los que se vincule la seguridad laboral como requisito, y la creación de mecanismos efectivos de inspección, vigilancia y sanción.

La organización reiteró que los sets de rodaje deben ser espacios seguros y que la creación artística no puede desarrollarse a costa de la vida ni de la dignidad de aquellos trabajadores que participan en las producciones sin importar si salen frente a las cámaras o no.

Cabe mencionar que varias figuras del gremio se pronunciaron ante lo ocurrido, una de las voces que llamó la atención fue el político y guionista Gustavo Bolívar, que escribió la novela original Sin tetas no hay paraíso, publicada en 2005, que rechazó las acciones de violencia en los sets de grabación.

El escritor original de la obra no dudó en reaccionar a lo ocurrido - crédito @GustavoBolivar / X

“Hoy no hay palabras suficientes para expresar el pesar que siento por la muerte de los compañeros de la producción de Sin senos sí hay paraíso 4. Abrazo con el alma a sus seres queridos y mi solidaridad con la empresa para la que he trabajado hace 27 años. El arte y la vida no pueden terminar así“, publicó en sus redes sociales durante la tarde del 19 de abril demostrando su dolor porque este tipo de actos violentos sigan ocurriendo en espacios dedicados al arte y el entretenimiento en el territorio nacional, por lo que rechazó la situación y mostró su respaldo al gremio.