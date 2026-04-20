A los colombianos les gusta vivir solos y en arriendo, informe del Dane confirmó cuántas personas están en esa condición

El arriendo sigue siendo la modalidad de vivienda predominante en Colombia - crédito VisualesIA

La población de Colombia llegó a los 53,3 millones de habitantes en 2025, en un escenario que refleja el descenso del tamaño promedio de los hogares a 2,82 personas, la cifra más baja registrada según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV 2025) difundida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“Viene cayendo y en el último año esa diferencia es estadísticamente significativa, impulsada por cambios en la población urbana”, afirmó la directora de la entidad, Piedad Urdinola, durante la presentación de los resultados.

Estructura de los hogares

2025 consolidó varias transformaciones en la estructura y composición de los hogares en Colombia. Crecen los hogares unipersonales y el arriendo se mantiene como la forma de tenencia de vivienda más frecuente. El país presenta mayor diversidad en los modelos familiares y un estancamiento en la jefatura femenina, todo en un contexto de brechas persistentes en el déficit habitacional y desigualdades regionales, según la ECV 2025.

De acuerdo con la ECV, el déficit habitacional, que mide deficiencias de carácter estructural y no estructural de las viviendas que ocupan los hogares, experimentó una nueva reducción en 2025, al pasar de 26,8% a 25,6% - crédito Dane

Transformación en la estructura de los hogares colombianos

De acuerdo con la misma, el total de hogares llegó a 18,9 millones frente a los 18 millones contabilizados en 2024, mientras que el número de viviendas aumentó a 18,8 millones. El tamaño promedio bajó a 2,82 personas por hogar, en comparación con 3,10 observadas en 2019, hecho que evidencia una caída sostenida en la composición familiar.

En áreas urbanas, el promedio descendió a 2,77 personas, mientras que en las zonas rurales se ubicó en 2,96. Vaupés y Atlántico registraron los hogares más grandes, con 3,70 y 3,47 personas, respectivamente. En contraste, Putumayo presentó el promedio más bajo, con solo 2,32 personas por hogar.

“Esto significa más hogares que deben ser abastecidos con servicios públicos, vivienda y conectividad”, subrayó Urdinola al explicar la presión que estos cambios ejercen sobre la infraestructura y la organización social. Entre 2024 y 2025, se mantuvo el incremento en el número de hogares y la reducción en el número de integrantes por vivienda, según el Dane.

Más del 40% de los colombianos viven en arriendo - crédito Infobae Colombia

Cambios en la tipología y composición de los hogares

La ECV 2025 identificó tres tipos principales de hogar:

Biparentales: siguen siendo mayoría, aunque su peso disminuyó del 51,6% al 51,3% entre 2024 y 2025.

Monoparentales: se mantienen en 24,3%.

Unipersonales: crecieron de 19,8% a 20,2% en el último año y desde el 17% registrado en 2019.

“Los hogares con padre y madre con o sin hijos vienen cayendo, ya se van a convertir en la mitad del total de los que hay en el país; mientras que los conformados solo por padre o madre con hijos han estado muy estables y los unipersonales vienen creciendo al mismo ritmo que caen los biparentales”, precisó la directora del Dane.

Las diferencias regionales son notorias: en Vaupés, Guainía y Vichada, los biparentales superan el 60%, mientras que en Putumayo los unipersonales alcanzan el 34,1%, la cifra más alta registrada en el país.

Putumayo también lidera en hogares unipersonales. Por su parte, La Guajira alcanza la mayor proporción de hogares monoparentales, con el 30%, frente al 16,1% de Vaupés.

Las mujeres son jefes de hogar en cerca del 50% de las familias colombianas - crédito Colsubsidio

Evolución de la jefatura femenina en los hogares

La jefatura femenina alcanzó en 2025 el 46,4% a nivel nacional, una cifra estadísticamente igual a la de 2024, lo que representa un freno en el crecimiento observado en años anteriores. “Este estancamiento se explica por el comportamiento en las cabeceras, donde la jefatura femenina pasó de 49,0% a 48,7%, mientras que en centros poblados y rural disperso aumentó 0,6 puntos porcentuales, al pasar de 37,7% a 38,4%”, indicó el Dane.

En La Guajira, Chocó, Valle y Antioquia, más del 50% de los hogares reconoce a una mujer como jefa. En Vaupés, Vichada, Guainía y Amazonas, la participación va del 22,3% al 35,7%.

En los hogares liderados por mujeres, el 69% de las jefas no tiene pareja o cónyuge, frente al 31,7% en los encabezados por hombres. Según la ECV 2025, los hogares con jefatura femenina presentan mejores condiciones habitacionales respecto a los masculinos, y la brecha entre ambos grupos aumentó durante el último año.

El predominio del arriendo y la caída de la propiedad de vivienda

El arriendo se consolidó por cuarto año consecutivo como la modalidad predominante de tenencia de vivienda, con el 40,8% de los hogares viviendo bajo esta forma en 2025, frente al 40,4% registrado el año anterior.

La proporción de viviendas propias pagadas descendió al 34,8% desde el 36% de 2024. Quienes están en proceso de pago de su vivienda también disminuyeron del 3,5% al 3,3%. Otras modalidades incluyen:

Vivienda ocupada sin pago: 14,5%.

Ocupantes de hecho: 4,1%.

Propiedad colectiva: 2,4%, esta última predominante en Guainía y Vichada.

“Esto implica mayor presión sobre el mercado de arriendo, que ya es el modo de tenencia más frecuente del país”, explicó Urdinola. Chocó encabeza la propiedad de vivienda con el 53,5%, mientras que en Bogotá el arriendo alcanza el 57,4% de los hogares.

El déficit de vivienda ataca zonas urbanas y rurales - crédito Colprensa

Desigualdades y avances en el déficit habitacional

Por otro lado, el déficit habitacional nacional cayó de 26,8% en 2024 a 25,6% en 2025, lo que significa que 4,8 millones de hogares siguen en condiciones inadecuadas. La mejora se atribuye sobre todo a mejores materiales en la construcción y a la reducción del hacinamiento, según la Encuesta.

Persisten importantes brechas territoriales:

Zonas urbanas: el déficit es del 16,5%.

Áreas rurales: se eleva a 58,6%.

Déficit cuantitativo: bajó de 6,8% a 6,3%.

Déficit cualitativo: cayó de 20% a 19,3%.

Grupos indígenas: 58,4%.

Negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros: 54,1%.

Hogares con jefatura sin educación: 56,5%.

Dentro de los que tienen un nivel superior, solo el 10,6% enfrenta déficit. Vaupés, Vichada y Chocó superan el 80% de déficit, mientras que en Bogotá la tasa desciende al 6,3%.

“La brecha territorial en materia de déficit habitacional sigue siendo profunda e histórica”, resumió la directora del Dane, Piedad Urdinola. Las cifras, según dijo, reflejan que el acceso a vivienda digna permanece como un desafío central y exhibe profundas diferencias entre regiones, zonas urbanas y rurales, y diversas poblaciones.