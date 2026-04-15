Tribunal de Cundinamarca ordenó retorno a la Ungrd de ‘cheque en blanco’ por $7.000 millones para mantenimiento de carrotanques en La Guajira

La sentencia judicial afecta fondos asignados por exdirectivos de la Ungrd, Sneyder Pinilla y Olmedo López, señalados en casos de corrupción - crédito Ungrd

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la resolución que autorizó la transferencia de más de 7.000 millones de pesos destinados al mantenimiento de carrotanques en el municipio de Uribia, en La Guajira.

El dinero había sido asignado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quienes actualmente enfrentan acusaciones de corrupción.

La decisión judicial implica que deberán revisarse las operaciones realizadas en virtud de la resolución anulada. El tribunal ordenó a la Ungrd y a Fiduprevisora S.A. determinar si los recursos, que superan los siete mil millones de pesos, fueron total o parcialmente transferidos a las inversiones para el municipio. Si esa transferencia ya se realizó, el municipio de Uribia deberá restituir las sumas recibidas conforme a la sentencia.

La medida judicial responde directamente a la nulidad del acto administrativo que permitió girar los recursos al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A.

Según el fallo del tribunal, la resolución no cumplía con los requisitos legales para autorizar una suma tan elevada. En palabras del director de la Ungrd, Carlos Carrillo, los FIC funcionaban como “un cheque en blanco” y carecían de controles suficientes para operaciones de esta magnitud.

“Declárase la nulidad de la Resolución 117 del 15 de febrero de 2024, expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por medio de la cual se ordenó transferir al Fondo de Inversión Colectiva de Alta Liquidez de Fiduprevisora S.A.la suma de siete mil ciento seis millones cuatrocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y seis pesos con sesenta y cuatro centavos ($7.106.497.346,64), para ser administrada por el municipio de Uribia”, señala el fallo revelado por Caracol Radio.

La controversia se origina por los giros realizados durante la administración de López y Pinilla, quienes admitieron su participación en actos de corrupción. Aunque varios mandatarios locales solicitaron la revocatoria de las decisiones tomadas por los exdirectivos, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago, optó por no pedir esa revocatoria.