Colombia registró el primer ataque con enjambre de drones contra el Ejército en Valle del Cauca

Colombia documenta su primer ataque con enjambre de drones armados contra tropas del Ejército Nacional en Timba, Valle del Cauca - crédito Visuales IA

Colombia registró en las últimas horas el primer ataque documentado mediante un enjambre de drones contra unidades del Ejército Nacional, según el portal especializado Infodefensa.

El incidente ocurrió en el corregimiento de Timba, jurisdicción del municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca, al suroccidente del país. Los hechos se registraron en una zona conocida como Ampudia, donde tropas adelantaban operaciones cuando fueron atacadas desde el aire con artefactos explosivos y ráfagas de disparos.

Quince drones DJI Mavic 4 Pro cargados con explosivos atacan posiciones de la Tercera Brigada e hieren a dos militares colombianos - crédito Facebook

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por el medio, al menos 15 aeronaves no tripuladas, presuntamente del modelo DJI Mavic 4 Pro, fueron empleadas de manera simultánea para hostigar posiciones de la Tercera Brigada del Ejército Nacional en medio de un enfrentamiento con miembros de la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc. Como consecuencia, dos militares resultaron heridos.

La acción se produjo durante fuertes combates entre las tropas propias y una de las facciones más activas de los grupos armados ilegales en la región. De acuerdo con los reportes preliminares, los uniformados fueron sorprendidos por la maniobra táctica de un enjambre de drones cargados con explosivos, lo que representa un punto de inflexión en la capacidad ofensiva de las disidencias.

La táctica coordinada de enjambre de drones representa un salto tecnológico en la capacidad ofensiva de las disidencias de las Farc - crédito Ejército Nacional

Saturación y ataque: la táctica del enjambre de drones

A diferencia de incidentes anteriores en los que solo se utilizaba una aeronave, el ataque en Timba se caracterizó por la operación coordinada de al menos 15 drones, lo que desafió la capacidad de reacción de las tropas en tierra. La saturación de amenazas aéreas de bajo costo y alta maniobrabilidad dificultó la neutralización de los dispositivos, incrementando el riesgo para los militares desplegados en zonas abiertas.

El empleo de enjambres de drones, una táctica observada en conflictos recientes como la invasión rusa a Ucrania, evidencia la adaptación de actores no estatales a tecnologías emergentes. Expertos en seguridad advierten sobre la creciente disponibilidad de sistemas comerciales de drones en el mercado internacional, lo que permite a los grupos irregulares incrementar su capacidad ofensiva con recursos relativamente accesibles.

El ataque con múltiples drones en Jamundí desborda las capacidades de defensa antiaérea y desafía la reacción de las tropas en tierra - crédito Europa Press; Julián Ríos Monroy

El caso colombiano marca la primera vez que se documenta el uso masivo y simultáneo de drones con explosivos en el conflicto interno del país. Al parecer, esta modalidad busca saturar las capacidades de defensa, dificultando la protección de posiciones y personal militar.

Desafíos inmediatos para la defensa militar colombiana

El ataque en Jamundí encendió alertas en los altos mandos de las Fuerzas Militares, que ahora enfrentan desafíos inéditos en materia de defensa antiaérea y guerra electrónica. Esta acción violenta evidencia la urgencia de modernizar los sistemas de defensa antidrón, incorporando equipos portátiles capaces de inhibir la señal de múltiples dispositivos de manera simultánea.

El uso masivo de drones con explosivos en el conflicto interno colombiano marca un punto de inflexión en las tácticas irregulares - crédito Telegram

La introducción de drones comerciales en el conflicto obliga a replantear los protocolos de patrullaje y combate en zonas rurales, donde la geografía otorga ventajas tácticas a los grupos armados ilegales. Además, la guerra electrónica se convierte en un componente clave para detectar y neutralizar los centros de mando desde donde se operan estos dispositivos.

La aparición de ataques con enjambres de drones plantea nuevas exigencias en materia de inteligencia militar. Las autoridades deberán fortalecer sus capacidades para anticipar y contrarrestar el uso de tecnologías que, hasta ahora, no habían tenido un impacto tan directo en el teatro de operaciones colombiano.

La acción en Timba evidencia que los grupos armados ilegales están incorporando tácticas y tecnologías vistas en escenarios internacionales a la dinámica de la guerra en Colombia. Este salto tecnológico obliga al Estado a acelerar la modernización de sus capacidades defensivas, no solo para proteger a sus tropas, también a la población civil que permanece expuesta en las zonas de conflicto.