Vandalizaron sede política de congresistas del Centro Democrático en Bucaramanga: “Esto no es un juego. Esto cobra vidas”

Los congresistas Óscar Villamizar y Jonathan Pineda aseguraron que no se dejarán intimidar de quienes vandalizaron la sede - crédito Prensa/Suministrada a Infobae Colombia

Óscar Villamizar, representante a la Cámara y senador electo del Centro Democrático, y Jonathan Pineda, representante a la Cámara por Santander del mismo partido político, denunciaron un ataque vandálico contra su sede política en el barrio Antonio Santos de Bucaramanga (Santander).

En la noche del 10 de abril, dos personas de “aspecto juvenil” escribieron mensajes ofensivos en las paredes como “Ratas”, “6.402 Uribe hp”, y“Cepeda tu presi”, y generaron daños materiales en el sitio. El lugar no cuenta con cámaras de seguridad ni con personas contratadas para hacer vigilancia, pero en las viviendas y conjuntos residenciales cercanos sí hay cámaras, que servirán para la investigación.

Todo esto pasó, mientras la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, desarrollaban actividades políticas y electorales en la ciudad.

Como respuesta a la agresión, los legisladores afirmaron que el incidente constituye un acto de intimidación y solicitaron a las autoridades competentes una investigación inmediata para identificar y judicializar a los responsables.

Los congresistas informaron que la sede política del Centro Democrático en Bucaramanga no tiene cámaras de seguridad - crédito Prensa/Suministrada a Infobae Colombia

“Nos vandalizaron la sede. Por eso recurrimos a poner la denuncia. Esto no se puede dejar pasar por alto. Esto no es un juego. Esto cobra vidas en Colombia. Mientras Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia se encontraban en Santander haciendo campaña de manera pacífica, llevando un mensaje contundente a los santandereanos, los bandidos vienen y nos hacen unos grafitis intentando hostigarnos”, aseguró Pineda.

El congresista Óscar Villamizar, por su parte, recalcó que la violencia política no es el camino para exponer los puntos de vista. Afirmó que este tipo de conductas, sumadas a hechos de violencia mucho más graves, tienen “cansados” a los colombianos.

De igual manera, envió un mensaje a las personas que estuvieron detrás de la vandalización de la sede. “A esos que vinieron a intimidarnos les queremos decir: aquí estamos de pie, de frente y trabajando para salvar a Colombia, para salvarla de ustedes, bandidos, porque no nos vamos a dejar atemorizar”, señaló.

Pineda adoptó la misma postura, asegurando que quienes buscan intimidarlos no lograrán evitar que continúen con su ejercicio político. “Cuando atacan la democracia, nos encontramos más firmes. No nos van a intimidar ni a sacar de las calles. A Colombia no la doblegan los violentos”, añadió Pineda, citado en un comunicado oficial.

En la denuncia formal que presentaron ante la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación aseguraron que no tienen testigos de los hechos y que, hasta el momento, nadie se ha acercado a ellos para dar a conocer información al respecto. Afirmaron que solamente han escuchado algunos rumores entre la población sobre lo que pasó.

Además, advirtieron que desconocen el monto de los daños causados en la sede y que el hostigamiento político les ha causado zozobra.

Ataque en casa de campaña de Abelardo de la Espriella

Cámaras de seguridad registraron el momento en que un grupo de personas con el rostro cubierto ingresó a la sede política de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

Este no es el primer caso de vandalismo que se presenta en Bucaramanga en plena época electoral. El 9 de marzo de 2026, un día después de que se llevaran a cabo las elecciones legislativas y las consultas presidenciales en Colombia, la sede de campaña del candidato a la Presidencia Abelardo de la Espriella en Bucaramanga fue atacada durante las manifestaciones que se realizaron por el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

Un grupo de personas ingresó al inmueble, con los rostros cubiertos, y retiró banderas, pintó las paredes y otros elementos de la sede y manipuló objetos del lugar.

Reportes preliminares indicaron que la jornada en Bucaramanga había comenzado de manera pacífica, con marchas y actividades culturales en varios puntos, hasta que se produjo la irrupción en la sede política de De la Espriella. Los daños, al parecer, no revistieron de gravedad.

El exalcalde de Bucaramanga fue muy enfático en rechazar el ataque - Jaime Andrés Beltrán/X

“Así fue atacada la casa de campaña de Abelardo de la Espriella en Bucaramanga. La visión de país que tenemos con el Tigre es la del respeto y la tolerancia, que quienes piensan diferente tengan voz y espacio sin sentirse vulnerados. La democracia no es intimidación. Seguimos firmes”, expresó el exalcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán, que hace parte del equipo político del aspirante presidencial.