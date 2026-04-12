Colombia

Paloma Valencia se pronunció tras amenazas de muerte en su contra en las redes sociales y lanzó una dura advertencia: “No vamos a parar”

La aspirante presidencial del Centro Democrático lanzó un contundente mensaje a sus simpatizantes, a los que les agradeció por el apoyo recibido tras conocerse las intimidaciones en su contra, en las que aparecen sufragios y ofrendas fúnebres

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La candidata del Centro Democrático expresó su rechazo a las intimidaciones que se han hecho públicas en las redes sociales y dejó en claro que no dará un paso al costado en su aspiración - crédito Prensa Paloma Valencia / suministrado a Infobae Colombia

En una situación que encendió las alarmas, la candidata presidencial Paloma Valencia rechazó el domingo 12 de abril las amenazas de muerte que circularon en las horas en redes y afirmó que no detendrá su lucha por una Colombia “sin miedo” y “segura”, con lo que busca reafirmar su compromiso de ejercer la política sin ceder ante la violencia. Un mensaje con el que rechazó de tajo las intimidaciones.

El mensaje llegó tras la difusión de una imagen fúnebre que simulaba su fallecimiento, pues se pudo apreciar una corona de flores y una cinta con su nombre , además de los ataques vandálicos contra la sede de su campaña en Bucaramanga (Santander), según denunciaron el sábado 11 de abril el senador electo por el Centro Democrático Óscar Villamizar y el también elegido representante a la Cámara Jonathan Pineda.

“No vamos a parar hasta conseguir una Colombia segura, una Colombia donde cualquiera pueda expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que le destruyan su sede, sin que podamos tener un país donde los violentos deciden a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, y donde los violentos le dicen a los colombianos por quién votar", expresó Valencia en un video difundido por su campaña.

Y recalcó que si hay un motivo que la impulsa a continuar en la contienda es, justamente, “para cambiar todo eso”; y del mismo modo, utilizó su perfil en X para agradecer expresiones de apoyo y reiterar su postura. “Muchas gracias por todos sus mensajes de solidaridad. No vamos a parar hasta tener una Colombia sin miedo y segura”, escribió la candidata, ganadora de La Gran Consulta por Colombia.

Paloma Valencia agradeció mensajes de apoyo
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia agradeció mensajes de apoyo tras la divulgación de una serie de amenazas de muerte en su contra - crédito @PalomaValenciaL/X

Tras conocerse las amenazas contra Valencia, el Ministerio de Defensa ofreció hasta $1.000 millones de recompensa para evitar cualquier atentado y capturar a los responsables; en tanto que el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, reforzó el esquema de seguridad de la candidata y anunció que garantizará protección para la oposición, que en este proceso ya sufrió una dura pérdida.

Miguel Uribe, Álvaro Uribe, Ingrid Betancourt y líderes del Centro Democrático pidieron garantías

En efecto, Miguel Uribe Londoño, cuya familia fue víctima de la violencia política con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ofreció su respaldo y advirtió sobre el precedente macabro. “Conozco esta violencia como nadie la conoce. A mí no me mandaron una corona, me mataron a mi primera esposa Diana, la madre de Miguel, y me mataron a mi hijo”, dijo el candidato.

Miguel Uribe Londoño envió mensaje de apoyo a Paloma Valencia
Con esta publicación en X, el candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay, envió mensaje de apoyo a Paloma Valencia - crédito @MiguelUribeL/X

Por ello, reiteró su solidaridad con Paloma Valencia y cualquier persona amenazada, porque en su concepto “nadie merece vivir con ese miedo”. Y dijo que Colombia debe recordar que las amenazas ya cobraron una vida: la del joven político, su hijo. “La Paz Total es el permiso del gobierno Petro para que los criminales asesinen y cometan crímenes con libertad”, reiteró Uribe Londoño en su mensaje.

En ese sentido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó en su cuenta de X su preocupación y pidió respaldo colectivo a la candidata. “Ojo con estos bandidos cobardes, todos tenemos que cuidar a Paloma. ¿Por qué hay redes que se prestan para esto?”, cuestionó el exmandatario, que reclamó responsabilidad a las plataformas digitales por la difusión del mensaje intimidante contra la senadora.

Álvaro Uribe Vélez rechazó amenazas a Paloma Valencia
De esta forma, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó las amenazas de muerte a la candidata Paloma Valencia - crédito @alvarouribevel/X

En la misma línea, la excandidata Ingrid Betancourt reconoció el momento político de Valencia y solicitó unidad y protección a la aspirante presidencial. “Paloma cogió vuelo y pretenden cortarle sus alas quienes tendrán que vérselas con la justicia a partir del siete de agosto, cuando ella se posesione como la primera mujer Presidenta de Colombia”, señaló Betancourt en su publicación en sus canales digitales.

Asimismo, para Andrés Forero, cabeza de lista al Senado por el Centro Democrático, resulta obligatorio un pronunciamiento presidencial y medidas claras. “Rechazamos las amenazas de muerte contra Paloma Valencia y los ataques a su sede. Le exigimos a Gustavo Petro un pronunciamiento categórico y que disponga todas las medidas para garantizar su seguridad y la de su familia”, dijo.

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