Capturan a coronel (r) de la Policía y dos cómplices por robo violento en finca de Córdoba: exoficial sería el líder de la banda

La Policía Nacional y el Ejército capturaron a un exoficial y dos hombres tras un asalto armado a una finca en Sahagún, Córdoba - crédito Colprensa

Un operativo de la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura en flagrancia de tres hombres, entre ellos un exoficial de alto rango, por el asalto armado a una finca en el corregimiento de Sahagún, Córdoba.

La intervención se produjo después de que los implicados ingresaron al predio rural, portando armas de fuego, y sometieron a los residentes para apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

Las víctimas, tras lograr liberarse, alertaron a los vecinos, que a su vez avisaron a las autoridades, facilitando la intervención rápida.

Tras las capturas, se identificó a Wilmer Monsalve Meneses, teniente coronel retirado y exsubcomandante del Departamento de Policía Sucre, como presunto líder del grupo. Monsalve portaba una pistola calibre 9 milímetros que fue incautada durante el procedimiento. El exoficial registra un antecedente judicial por violencia intrafamiliar en 2021, según confirmó la Policía.

Los detenidos intimidaron a los residentes de la finca y sustrajeron aproximadamente $9 millones, una motocicleta, móviles y joyas - crédito Policía Nacional

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los tres hombres ingresaron a la finca, intimidaron y amordazaron a dos personas que se encontraban en el lugar.

El reporte detalló que los agresores lograron sustraer cerca de $9 millones en efectivo, una motocicleta, varios teléfonos móviles y joyas. Parte del grupo logró escapar, aunque las autoridades lograron recuperar algunos de los elementos hurtados.

La reacción de la comunidad fue determinante para activar el plan candado, permitiendo a las unidades policiales y al Batallón Junín del Ejército Nacional cerrar las vías estratégicas e interceptar la camioneta RAM utilizada para la huida. En la operación fueron incautados tres proveedores, munición de distintos calibres y equipos móviles. La Fiscalía General de la Nación asumió la judicialización de los detenidos.

Los otros dos capturados fueron identificados como Duber Aventado Herrera y Raúl Ramón Mendoza, ambos con antecedentes por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Con base en las verificaciones divulgadas por la Policía, los tres detenidos pertenecerían a una estructura criminal dedicada al hurto en zonas rurales de la Costa Caribe. Las autoridades investigan su posible vinculación con robos similares en municipios como Montería, Cotorra, Ciénaga de Oro y San Carlos.

Wilmer Monsalve Meneses, teniente coronel retirado con antecedentes judiciales, fue identificado como supuesto líder del grupo criminal detenido - crédito Policía Nacional

La Policía de Córdoba destacó que, en lo que va de 2026, se han capturado 886 personas por diferentes delitos, de las cuales 810 en flagrancia. En el desarrollo de la ofensiva contra el hurto rural, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 y canales oficiales, garantizando absoluta reserva de identidad.

El reporte oficial detalla que el arma incautada a Monsalve Meneses será sometida a análisis balísticos para establecer si ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Además, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas y la imputación de cargos por hurto calificado y agravado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el plan candado implementado por la Policía y el Ejército resultó fundamental para detener a los sospechosos en plena huida. La acción articulada entre ambas instituciones se inscribe dentro de las estrategias para contrarrestar la delincuencia en áreas rurales, una problemática que afecta de manera recurrente a la región.

La Policía de Córdoba reforzó los operativos de seguridad rural y exhortó a la comunidad a denunciar delitos mediante la línea 123 y canales oficiales - crédito Policía Nacional

En la revisión de antecedentes, el teniente coronel retirado ya había sido objeto de investigación por violencia intrafamiliar en Cartagena, mientras ejercía funciones en el departamento de Bolívar. El caso generó inquietud en la opinión pública por el involucramiento de un exoficial de alto rango en actividades delictivas de alto impacto.

La Policía de Córdoba reiteró su compromiso institucional con la seguridad rural y solicitó el apoyo de la comunidad para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Los operativos conjuntos con el Ejército se mantendrán en las áreas más afectadas por el accionar de grupos delictivos organizados en la región Caribe.