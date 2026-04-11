Ministro Edwin Palma confrontó a la Unión Sindical Obrera y defendió las reformas del Gobierno: “Están equivocados”

Palma señaló que resulta incoherente que sectores históricamente perseguidos desconozcan a un gobierno que, según indicó, ha impulsado reformas en favor del pueblo trabajador - crédito X

En medio de un acto de conmemoración de las víctimas de la Unión Sindical Obrera (USO), el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, emitió un pronunciamiento dirigido a la organización, en el que cuestionó su postura frente al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

La declaración se produjo durante un evento público en Valledupar, donde se abordaron temas relacionados con la memoria histórica, la participación sindical y las políticas laborales en curso.

Palma hizo énfasis en lo que considera una falta de reconocimiento hacia las acciones del actual Gobierno en favor de los trabajadores, lo que generó un contraste entre distintas posiciones dentro del sindicalismo colombiano.

Defensa a las reformas sociales

El ministro destacó que las políticas del Gobierno han ampliado la participación sindical en espacios de decisión, incluyendo juntas directivas del sector energético - crédito Ovidio González/Presidencia

Durante su intervención, el ministro Palma expresó de manera directa su desacuerdo con el sindicato de trabajadores de Ecopetrol, que ha cuestionado la gestión del Gobierno. “Están equivocados en este momento”, afirmó, al referirse a quienes, desde el sindicalismo, han manifestado reparos frente a las políticas laborales impulsadas por la administración nacional.

El funcionario también señaló que existe una contradicción en la postura de algunos sectores sindicales. “No podemos ser quienes históricamente hemos sido perseguidos y estigmatizados, los que hoy desconozcamos un gobierno que, como ningún otro en décadas, ha impulsado reformas en favor del pueblo trabajador”, manifestó durante su discurso.

Palma indicó que las reformas promovidas por el Ejecutivo han buscado transformar las condiciones laborales en el país, así como ampliar la participación de los trabajadores en escenarios de decisión. Según explicó, estas iniciativas pretenden responder a demandas históricas del movimiento sindical, en un contexto marcado por conflictos y limitaciones en el ejercicio de la actividad sindical.

Sobre la participación sindical en decisiones estratégicas

El Gobierno reiteró su llamado a la unidad del movimiento sindical, pese a las diferencias actuales - crédito USO

En su intervención, el ministro destacó que uno de los avances señalados por el Gobierno ha sido la inclusión de representantes sindicales en espacios estratégicos, especialmente en el sector energético. De acuerdo con Palma, esta participación ha permitido que los trabajadores incidan directamente en la formulación de políticas públicas y en la toma de decisiones de alto nivel.

El funcionario aseguró que la presencia del sindicalismo en juntas directivas del sector energético constituye un cambio en la relación entre el Estado y los trabajadores. Este escenario, según explicó, redefine el papel de las organizaciones sindicales y fortalece su capacidad de incidencia en asuntos estructurales del país.

En el mismo evento, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, respaldó la posición del Gobierno frente a las reformas laborales. Durante su intervención, Sanguino señaló que las iniciativas del Ejecutivo no solo buscan modernizar el sistema laboral, sino también atender una deuda acumulada con el movimiento sindical. En ese sentido, mencionó que durante décadas, los trabajadores han enfrentado condiciones de exclusión y episodios de violencia que han marcado su relación con el Estado.

Llamado a la unidad sindical

El pronunciamiento del ministro de Minas y Energía se dio en medio de la conmemoración de víctimas del movimiento sindical - crédito Ministerio de Minas y Energía

Durante su discurso, Palma recordó que más de 3.000 dirigentes sindicales han sido asesinados en las últimas décadas en Colombia, en el marco de su labor de defensa de los derechos laborales. El ministro resaltó que el sindicalismo ha tenido un papel relevante en la defensa de la democracia, la paz y las libertades en el país, en medio de un contexto de violencia que ha afectado de manera significativa a sus integrantes.

El evento concluyó con un llamado conjunto a la unidad del movimiento sindical, pese a las diferencias expresadas en el escenario actual. Desde el Gobierno se insistió en la necesidad de avanzar hacia una agenda común que permita desarrollar las transformaciones sociales y económicas planteadas por la administración nacional.

Asimismo, reiteró la solidaridad con las víctimas de la violencia antisindical y el compromiso del Ejecutivo con el fortalecimiento del papel de los trabajadores en los procesos de decisión. El mensaje final estuvo orientado a promover la articulación entre distintos sectores del sindicalismo y el Gobierno, en medio de un contexto de debate sobre el rumbo de las políticas laborales en Colombia.